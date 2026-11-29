Học sinh Trường THPT Cam Lộ (Quảng Trị) tham gia học tập.

Sắp xếp mạng lưới trường học là bước tái cấu trúc lớn của giáo dục Quảng Trị. Trong quá trình đó, yêu cầu xuyên suốt là bảo đảm quyền học tập, ổn định môi trường giáo dục và không để việc hợp nhất các cơ sở ảnh hưởng đến chất lượng dạy học, quyền lợi của học sinh.

Hợp nhất trường học, bảo đảm quyền lợi người học

Sau quá trình sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục, tỉnh Quảng Trị còn 440 trường học, giảm 473 trường, tương ứng 51,8%. Trong đó, các cơ sở giáo dục công lập thuộc Sở GD&ĐT còn 68 cơ sở; các cơ sở giáo dục thuộc UBND cấp xã, phường còn 372 cơ sở.

Đây là đợt sắp xếp quy mô lớn, hướng đến tái cấu trúc mạng lưới trường học, nâng cao hiệu quả sử dụng đội ngũ, cơ sở vật chất và đổi mới phương thức quản lý. Tuy nhiên, yêu cầu quan trọng nhất vẫn là bảo đảm quyền học tập của học sinh, duy trì hoạt động giáo dục ổn định, không để những thay đổi về tổ chức làm gián đoạn việc học.

Đối với cấp THPT, việc hợp nhất các trường được triển khai từ năm học 2026-2027, đặt ra yêu cầu vừa ổn định tổ chức, vừa phát huy lợi thế về đội ngũ, chuyên môn và nguồn lực sau sáp nhập.

Trường THPT Cam Lộ được hợp nhất với Trường THPT Lê Thế Hiếu, giữ nguyên tên Trường THPT Cam Lộ, với quy mô gần 1.600 học sinh.

Năm học 2026-2027, Trường THPT Cam Lộ được hợp nhất với Trường THPT Lê Thế Hiếu, giữ nguyên tên Trường THPT Cam Lộ. Sau hợp nhất, nhà trường có hơn 1.590 học sinh, 39 lớp và 91 giáo viên.

Theo ông Hồ Đắc Vinh, Hiệu trưởng Trường THPT Cam Lộ, việc hợp nhất tạo điều kiện tăng cường đội ngũ giáo viên, nhất là ở những bộ môn trước đây còn ít giáo viên. Nguồn lực được bổ sung giúp nhà trường thuận lợi hơn trong bố trí nhân sự, tổ chức sinh hoạt chuyên môn, phát huy năng lực và kinh nghiệm của đội ngũ.

Đây là một trong những lợi thế đáng kể sau sáp nhập. Khi đội ngũ được tập hợp, việc trao đổi chuyên môn, hỗ trợ lẫn nhau và điều tiết giáo viên giữa các bộ phận có thêm điều kiện thực hiện. Đội ngũ giáo viên cũng nhanh chóng thích ứng với mô hình tổ chức mới, góp phần giúp hoạt động dạy học sớm đi vào ổn định.

Tiết học thực hành của học sinh Trường THPT Cam Lộ.

Dù vậy, khoảng cách địa lý giữa hai cơ sở khoảng 13km, vẫn là khó khăn trong quá trình tổ chức hoạt động chung. Việc tập trung đông học sinh để triển khai các chương trình quy mô lớn không thuận lợi, một số hoạt động đòi hỏi phải bố trí phương tiện di chuyển.

Trước thực tế này, nhà trường lựa chọn phương án tổ chức linh hoạt, phù hợp với điều kiện từng cơ sở. Các hoạt động hướng nghiệp, ngoại khóa được tổ chức tại cả hai địa điểm; những chương trình quy mô lớn vẫn được triển khai nhưng phải tính toán phương án điều phối, phương tiện và thời gian phù hợp.

Công tác quản lý từ xa, ứng dụng công nghệ thông tin cũng được tăng cường. Nhà trường khai thác các tiện ích của hệ thống VNEDU để hỗ trợ quản lý, kết nối hoạt động giữa các cơ sở, tạo thuận lợi trong điều hành và phối hợp công việc.

Theo ông Hồ Đắc Vinh, yêu cầu quan trọng là bảo đảm quyền lợi học tập của học sinh ở cả hai cơ sở, không có sự phân biệt trong tổ chức các hoạt động giáo dục. Cùng với nỗ lực của đội ngũ, nhà trường tăng cường phối hợp, tuyên truyền để phụ huynh nắm rõ phương án tổ chức sau hợp nhất, yên tâm đồng hành.

Tương tự, Trường THPT Vĩnh Định được hợp nhất với Trường THPT Chu Văn An từ năm học 2026-2027 và giữ tên Trường THPT Vĩnh Định.

Trường THPT Vĩnh Định được hợp nhất với Trường THPT Chu Văn An từ năm học 2026-2027.

Sau hợp nhất, trường có khoảng 1.860 học sinh, 46 lớp và 121 giáo viên. Cùng với việc tổ chức hoạt động chuyên môn, nhà trường triển khai kiện toàn tổ chức Đảng, bảo đảm vai trò lãnh đạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và chuyên môn.

Đầu tháng 11, Đảng ủy xã Triệu Phong tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Đảng bộ Trường THPT Vĩnh Định và chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030. Việc kiện toàn tổ chức Đảng tạo cơ sở để bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất trong toàn trường, góp phần tăng cường đoàn kết nội bộ, nâng cao hiệu quả triển khai nhiệm vụ sau sáp nhập.

Ông Dương Mạnh Hùng, Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Định cho biết, sau hợp nhất, ổn định tổ chức là nhiệm vụ quan trọng, tạo nền tảng để duy trì hoạt động dạy học và nâng cao chất lượng giáo dục.

Thực tế, khoảng cách giữa hai cơ sở vẫn là khó khăn trong quá trình tổ chức hoạt động chung. Việc tập trung toàn bộ học sinh không phải lúc nào cũng thuận lợi. Vì vậy, nhà trường chủ động điều tiết giáo viên, bố trí hoạt động chuyên môn và tổ chức các chương trình giáo dục phù hợp với điều kiện của từng địa điểm.

Các hoạt động ngoại khóa, tuyên truyền an toàn giao thông và trải nghiệm hướng nghiệp được tổ chức tại cả hai nơi. Cách làm này giúp học sinh ở mỗi cơ sở đều có cơ hội tham gia, đồng thời hạn chế những bất tiện phát sinh do việc di chuyển.

Sau hợp nhất, ổn định tổ chức là nhiệm vụ quan trọng, tạo nền tảng để duy trì hoạt động dạy học và nâng cao chất lượng giáo dục.

Cùng với đó, nhà trường chú trọng điều phối đội ngũ giáo viên, duy trì nền nếp dạy học bình thường, bảo đảm các chế độ và quyền lợi của học sinh sau hợp nhất.

Lấy chất lượng giáo dục làm thước đo hiệu quả sắp xếp

Từ thực tiễn tại các trường THPT, có thể thấy quá trình hợp nhất không chỉ là việc chuyển đổi tên gọi hay tổ chức lại đầu mối quản lý. Những thay đổi về quy mô học sinh, số lượng giáo viên, địa điểm dạy học đòi hỏi các nhà trường phải điều chỉnh phương thức quản trị, tổ chức chuyên môn và hoạt động giáo dục phù hợp.

Ở những trường có nhiều cơ sở, bài toán đặt ra là làm thế nào để học sinh được thụ hưởng các điều kiện giáo dục tương đương, không bị hạn chế cơ hội tham gia các hoạt động tập thể, trải nghiệm và hướng nghiệp chỉ vì khoảng cách địa lý.

Trong khi đó, đội ngũ giáo viên cần được bố trí hợp lý, phát huy năng lực chuyên môn, tăng cường phối hợp giữa các tổ, nhóm chuyên môn. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành cũng cần được đẩy mạnh nhằm kết nối hoạt động giữa các cơ sở, nâng cao hiệu quả quản trị và giảm những bất cập trong quá trình vận hành.

Yêu cầu đặt ra là các nhà trường phải duy trì nền nếp dạy học, bảo đảm quyền lợi học sinh, giữ vững và từng bước nâng cao chất lượng giáo dục.

Đối với ngành Giáo dục Quảng Trị, sau đợt sắp xếp quy mô lớn, nhiệm vụ không dừng lại ở việc hoàn thành tổ chức bộ máy mà phải hướng đến nâng cao chất lượng giáo dục một cách thực chất.

Theo Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị Lê Thị Hương, sau sáp nhập, ngành Giáo dục không chỉ sắp xếp lại trường học mà còn phải sắp xếp lại cách nghĩ, cách làm để xây dựng nền giáo dục phù hợp với giai đoạn phát triển mới.

Nhiệm vụ trước mắt của các nhà trường là nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng đoàn kết nội bộ; rà soát, phân công nhiệm vụ phù hợp, phát huy năng lực đội ngũ; đồng thời tăng cường kỷ cương, trách nhiệm và hiệu quả quản trị.

“Quan trọng nhất là bảo đảm hoạt động dạy học ổn định, không để việc tổ chức lại bộ máy ảnh hưởng đến học sinh. Các nhà trường phải duy trì nền nếp dạy học, bảo đảm quyền lợi học sinh, giữ vững và từng bước nâng cao chất lượng giáo dục”, bà Lê Thị Hương nhấn mạnh.

Định hướng này đặt ra yêu cầu xuyên suốt đối với quá trình tổ chức lại mạng lưới giáo dục, tinh gọn bộ máy phải đi đôi với nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả nguồn lực nhưng không làm thu hẹp cơ hội học tập của người học.