'Xoay xở' hay 'xoay sở' là từ đúng chính tả?

Câu trả lời thẳng thắn: "Xoay xở" là cách viết đúng chính tả. "Xoay sở" là cách viết sai trong trường hợp dùng với nghĩa tìm cách giải quyết khó khăn.

Theo ông Hoàng Tuấn Công - một nhà nghiên cứu ngôn ngữ và văn hóa dân gian, "xoay xở" là từ ghép đẳng lập, trong đó cả "xoay" và "xở" đều là những thành tố có khả năng độc lập trong hành chức: xoay nghĩa là chạy vạy, tìm đủ mọi cách cho được, có được, kiếm ra; xở nghĩa là làm, sửa soạn, tháo, gỡ (như xở việc, vội không xở kịp, xở xong cũng vừa lúc trời sáng…).

Từ điển tiếng Việt do GS Hoàng Phê chủ biên ghi nhận “xoay xở” là động từ, có nghĩa là làm hết cách này đến cách khác để giải quyết cho được khó khăn hoặc để có cho được điều cần có. Các ví dụ được dẫn trong từ điển gồm “xoay xở đủ nghề”, “giỏi xoay xở”, “xoay xở tiền mua xe”, “hết đường xoay xở”.

Vì vậy, khi viết các câu như “phải xoay xở để kiếm sống”, “xoay xở tiền bạc” hay “tìm cách xoay xở”, nên dùng "x", không dùng "s".

“Xoay xở” hay “xoay sở” mới là cách viết đúng? Ảnh: AI

Trong cách hiểu thông thường, “xoay xở” thường gắn với những tình huống không thuận lợi, khi một người không có sẵn điều kiện hoặc giải pháp nhưng phải tìm cách xử lý.

Chẳng hạn, một gia đình gặp khó khăn về tài chính có thể phải xoay xở tiền bạc để trang trải cuộc sống. Một người thiếu thời gian nhưng vẫn phải hoàn thành công việc cũng có thể xoay xở bằng cách thay đổi kế hoạch hoặc tìm thêm phương án hỗ trợ.

Một số cách dùng phổ biến: xoay xở tiền bạc, xoay xở công việc, xoay xở đủ đường, tìm cách xoay xở, tự xoay xở, khéo xoay xở, hết đường xoay xở...

“Xoay xở” cũng xuất hiện trong nhiều văn cảnh báo chí khi nói về việc tìm giải pháp trong hoàn cảnh khó khăn.

Vì sao nhiều người viết nhầm thành 'xoay sở'?

Nguyên nhân phổ biến là “s” và “x” có cách phát âm gần nhau ở nhiều vùng miền, khiến người viết khó phân biệt khi nghe hoặc nói. Ngoài ra, “xở” ít khi xuất hiện độc lập trong tiếng Việt phổ thông nên nhiều người có xu hướng viết thành “sở”, một từ quen thuộc hơn.

Tuy nhiên, việc một cách viết được sử dụng phổ biến không đồng nghĩa với việc cách viết đó đúng chính tả.

Một lý do giúp phân biệt “xoay xở” với “xoay sở” nằm ở chính yếu tố “xở”.

Theo các tài liệu dẫn từ Từ điển tiếng Việt của GS Hoàng Phê, “xở” có các nét nghĩa như làm, sửa soạn, tháo, gỡ. Trong một số phương ngữ, từ “xở” vẫn được sử dụng trong đời sống hằng ngày.

Khi kết hợp với “xoay”, hai yếu tố tạo thành “xoay xở”, chỉ việc tìm cách này, cách khác để tháo gỡ khó khăn.

Trong khi đó, “sở” có những nghĩa khác như một cơ quan quản lý nhà nước ở cấp tỉnh, thành phố hoặc tên một loài cây. Những nghĩa này không phù hợp với cấu tạo của từ “xoay xở” theo nghĩa đang xét.

Do đó, nếu muốn nói đến việc tìm cách giải quyết một vấn đề khó khăn, cách viết phù hợp là “xoay xở”.