Cuộc thi Tháng 1 - Quý 1 chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 27 chứng kiến màn tranh tài của bốn nhà leo núi xuất sắc: Nguyễn Trung Thực (THPT chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An), Đặng Minh Đức (THPT Triệu Sơn 4 - Thanh Hóa), Nguyễn Phạm Việt Hưng (THPT chuyên Lê Quý Đôn - Gia Lai), Nguyễn Hải Lâm (THPT Quốc Oai - Hà Nội).

Ảnh: Fanpage Đường lên đỉnh Olympia

Ở phần Khởi động, các thí sinh đã có những màn thể hiện vô cùng ấn tượng. Sau các câu hỏi ở phần khởi động cá nhân và khởi động chung, Trung Thực tạm thời dẫn đầu với 75 điểm, Việt Hưng và Hải Lâm cùng có 45 điểm và Minh Đức đạt 40 điểm.

Phần thi Vượt chướng ngại vật, ngay sau khi gợi ý đầu tiên được gợi mở, Trung Thực đã nhanh chóng bấm chuông giành quyền trả lời từ khóa. Đáp án "Xuân Diệu" đã giúp nam sinh củng cố ngôi vị dẫn đầu với 145 điểm. Việt Hưng và Hải Lâm cùng đạt 55 điểm và Minh Đức có 50 điểm.

Trung Thực nhanh chóng đưa ra đáp án chính xác sau khi gợi ý đầu tiên được lật mở.

Đến với phần thi Tăng tốc, điểm số của các thí sinh có sự gia tăng, thứ hạng của các nhà leo núi cũng có sự thay đổi đáng kể. Trung Thực vẫn xuất sắc dẫn đầu đoàn leo núi với 235 điểm. Minh Đức vươn lên vị trí thứ hai với 130 điểm, Việt Hưng có 105 điểm và Hải Lâm đạt 55 điểm.

Phần thi Về đích, Trung Thực lựa chọn ba câu 20 điểm. Với kiến thức đa dạng trên các lĩnh vực và phong thái thi đấu tự tin, nam sinh "băng băng" về đích với ba đáp án chính xác. Ngôi sao hy vọng trong câu hỏi cuối giúp cậu gia tăng cách biệt điểm số với các thí sinh còn lại, hoàn thành phần thi với 315 điểm.

Trung Thực băng băng về đích với các đáp án đúng liên tiếp.

Minh Đức lựa chọn ba câu 20 điểm. Đức mất 20 điểm vào tay Hải Lâm trong câu hỏi đầu tiên và ngay sau đó ghi 20 điểm ở câu tiếp theo. Ngôi sao hy vọng chưa giúp nam sinh có sự cải thiện về điểm số, nam sinh một lần nữa đánh mất điểm cho Hải Lâm. Minh Đức về đích với 110 điểm.

Minh Đức có phần về đích chưa thực sự trọn vẹn.

Việt Hưng lựa chọn gói câu 20 - 20 - 30 điểm. Hưng mất 20 điểm ở câu hỏi đầu tiên khi Trung Thực đưa ra đáp án chính xác. Nam sinh sau đó giành được 20 điểm ở câu hỏi thứ hai. Đáng tiếc, cậu bạn tiếp tục đánh mất 30 điểm ở câu hỏi tiếng Anh cuối cùng cho Hải Lâm. Việt Hưng hoàn thành vòng thi với 75 điểm.

Việt Hưng đã rất nỗ lực trong màn thi về đích.

Hải Lâm lựa chọn 30 - 30 - 20 điểm. Ở câu đầu tiên, cả Lâm và Đức đều không đưa ra đáp án chính xác. Tuy nhiên, ngay sau đó nam sinh đã giành được 30 điểm ở câu hỏi thứ hai. Ngôi sao hy vọng chưa đem lại may mắn về điểm số cho Lâm, nam sinh về đích với 135 điểm.

Hải Lâm đã để lại nhiều dấu ấn trong cuộc thi.

Kết quả chung cuộc, với màn thể hiện xuất sắc và phong độ ổn định qua các phần thi, Trung Thực (THPT chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An) đã trở thành chủ nhân vòng nguyệt quế cuộc thi Tháng chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 27 với 325 điểm. Về nhì là Hải Lâm (THPT Quốc Oai - Hà Nội) với 135 điểm,Minh Đức (THPT Triệu Sơn 4 - Thanh Hóa) ở vị trí thứ ba với 95 điểm vàViệt Hưng(THPT chuyên Lê Quý Đôn - Gia Lai) đạt số điểm 75.