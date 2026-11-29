Ban tổ chức Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh Gia Lai năm 2026 trao giải tập thể cho 3 đơn vị.

Ngày 29/11, Sở GD&ĐT Gia Lai tổ chức bế mạc Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh Gia Lai năm 2026.

Hội giảng được tổ chức từ ngày 25/11-29/11 với sự tham gia của 45 nhà giáo đến từ 16 cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Qua đánh giá của Hội đồng Giám khảo, đa số nhà giáo có kiến thức chuyên môn vững, kỹ năng nghề thành thạo, năng lực sư phạm tốt. Các bài giảng được chuẩn bị công phu, chú trọng xác định mục tiêu, tổ chức hoạt động học tập, hướng dẫn thực hành và đánh giá kết quả học tập. Đồng thời kết hợp rèn luyện kỹ năng với giáo dục phẩm chất, tác phong nghề nghiệp.

Đáng chú ý, trong 45 bài trình giảng có 38 bài giảng tích hợp, chiếm hơn 84%. Đây là hình thức giảng dạy kết hợp giữa kiến thức, kỹ năng và thực hành nghề, góp phần nâng cao tính thực tiễn trong đào tạo.

5 giải nhất cá nhân được trao cho thầy, cô giáo.

Kết thúc Hội giảng, Ban tổ chức trao giải tập thể cho 3 đơn vị. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn đoạt giải Nhất; Trường Cao đẳng Cơ điện - Xây dựng và Nông lâm Trung bộ đoạt giải Nhì; Trường Cao đẳng Y tế Gia Lai đoạt giải Ba.

Ban tổ chức cũng trao 30 giải cá nhân, gồm 5 giải Nhất, 7 giải Nhì, 6 giải Ba và 12 giải Khuyến khích.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang phát biểu tại buổi bế mạc.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang cho rằng, trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Gia Lai đang đứng trước nhiều thời cơ, vận hội lớn, đồng thời đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với chất lượng nguồn nhân lực.

Theo ông Giang, cần thay đổi mạnh mẽ tư duy về giáo dục nghề nghiệp, xác định học nghề không phải là lựa chọn thứ yếu mà là lựa chọn chủ động, thiết thực, mở ra cơ hội việc làm, thu nhập, khởi nghiệp và phát triển cho người học.

Để đáp ứng yêu cầu đó, trước hết cần xây dựng đội ngũ nhà giáo giỏi chuyên môn, vững kỹ năng nghề, tâm huyết và không ngừng đổi mới, sáng tạo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở GD&ĐT, các sở, ngành, địa phương và cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiếp tục đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo; tập trung xây dựng, phát triển đội ngũ nhà giáo; đẩy mạnh hiện đại hóa giáo dục nghề nghiệp, gắn đào tạo với doanh nghiệp và thị trường lao động.

Cùng với đó, cần quan tâm phát triển giáo dục nghề nghiệp ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và những địa bàn còn nhiều khó khăn. Qua đó tạo thêm cơ hội học nghề, việc làm và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại địa phương.