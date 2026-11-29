Không chỉ là sân chơi trí tuệ nhằm nâng cao năng lực ngoại ngữ, cuộc thi còn góp phần thúc đẩy quá trình hội nhập của cộng đồng người Việt Nam và vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Nhật Bản.

Cuộc thi do Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA) tổ chức, dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và sự đồng hành của chính quyền quận Shinjuku, Tokyo.

Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh xuất sắc. (Nguồn: BTC)

Đây là lần thứ tư cuộc thi được tổ chức, tiếp nối hoạt động định kỳ hai năm một lần kể từ năm 2020. Qua các kỳ tổ chức, cuộc thi ngày càng khẳng định giá trị thiết thực, trở thành một hoạt động giáo dục, giao lưu văn hóa có ý nghĩa đối với cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản.

Sân chơi trí tuệ, khẳng định bản lĩnh và năng lực hội nhập

Với thông điệp “Một bước tiến tới tương lai kết nối bằng ngôn ngữ”, cuộc thi năm nay được tổ chức ở hai cấp độ trung cấp và cao cấp. Các thí sinh được tự do lựa chọn chủ đề hùng biện, qua đó phát huy khả năng tư duy, sáng tạo và thể hiện quan điểm cá nhân.

Kể từ khi bắt đầu tiếp nhận bài dự thi vào tháng 5/2026, trải qua hành trình khoảng sáu tháng, cuộc thi đã thu hút 103 thí sinh thuộc nhiều lứa tuổi, ngành nghề và diện cư trú khác nhau, đến từ nhiều địa phương trên khắp Nhật Bản.

Cuộc thi được triển khai qua ba vòng: tuyển chọn bài viết hùng biện bằng tiếng Nhật, hùng biện sơ khảo trực tuyến và chung kết hùng biện trực tiếp.

Từ 103 bài dự thi, Ban tổ chức đã lựa chọn 31 thí sinh bước vào vòng sơ khảo trực tuyến. Trên cơ sở kết quả đánh giá của Ban Giám khảo, 13 gương mặt xuất sắc nhất đã giành quyền tham dự vòng chung kết tại Tokyo.

Điểm đáng chú ý tại vòng chung kết năm nay là bên cạnh phần trình bày bài hùng biện đã chuẩn bị, các thí sinh còn phải trực tiếp trả lời câu hỏi từ Ban Giám khảo. Hình thức này không chỉ giúp đánh giá năng lực sử dụng tiếng Nhật mà còn thể hiện khả năng phản xạ ngôn ngữ, tư duy độc lập, kỹ năng giao tiếp và bản lĩnh của mỗi thí sinh trước công chúng.

Ban Giám khảo cuộc thi gồm bảy thành viên là các chuyên gia, nhà giáo dục, nhà báo và những người có kinh nghiệm trong các lĩnh vực ngôn ngữ, văn hóa và giao lưu xã hội tại Nhật Bản.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, chất lượng các bài dự thi năm nay có sự nâng cao rõ rệt so với những kỳ thi trước, không chỉ về năng lực sử dụng tiếng Nhật mà còn ở chiều sâu nội dung, khả năng lập luận và kỹ năng truyền tải thông điệp.

Khi ngôn ngữ trở thành nhịp cầu kết nối hai nền văn hóa

Thông qua các bài hùng biện, các thí sinh đã mang đến những câu chuyện chân thực và giàu cảm xúc về hành trình học tập, lao động, trưởng thành và hòa nhập tại Nhật Bản.

Từ những trải nghiệm vượt qua khó khăn nơi đất khách, tình bạn giữa người Việt Nam và người Nhật Bản, sự khác biệt văn hóa đến ý thức gìn giữ bản sắc dân tộc và khát vọng đóng góp cho xã hội, mỗi bài hùng biện đều mang một thông điệp riêng, góp phần khắc họa hình ảnh một cộng đồng người Việt Nam năng động, giàu nghị lực, có trách nhiệm và không ngừng vươn lên.

Giải Nhất cấp độ trung cấp cho thí sinh Hoàng Thị Dương. (Nguồn: BTC)

Trong bối cảnh cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản ngày càng phát triển, việc nâng cao năng lực ngôn ngữ không chỉ mở ra cơ hội học tập, việc làm và phát triển sự nghiệp mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường sự thấu hiểu, tôn trọng khác biệt văn hóa và xây dựng một xã hội đa văn hóa cùng chung sống hài hòa.

Thông qua cuộc thi, FAVIJA mong muốn khuyến khích người Việt Nam tại Nhật Bản không chỉ chủ động thích nghi và hội nhập mà còn tích cực đóng góp vào sự phát triển của xã hội sở tại, đồng thời gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Vượt ra ngoài khuôn khổ của một cuộc thi ngôn ngữ, đây còn là diễn đàn để những câu chuyện, tâm tư, nguyện vọng và khát vọng của cộng đồng người Việt Nam được lắng nghe, thấu hiểu và trân trọng trong xã hội Nhật Bản.

Nuôi dưỡng tài năng, khơi dậy khát vọng vươn lên

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Đỗ Quang Ba, Chủ tịch FAVIJA, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi, cho biết: “Qua các kỳ thi trước đây, FAVIJA đã chứng kiến nhiều thí sinh trưởng thành vượt bậc sau khi tham gia cuộc thi, đạt được những thành tựu nổi bật trong học tập, công việc cũng như trên con đường phát triển sự nghiệp sau này. Đó là điều khiến chúng tôi vô cùng vui mừng và tự hào.

Chính những thành quả đó là nguồn động lực to lớn để FAVIJA tiếp tục duy trì và phát triển cuộc thi này trong tương lai. Chúng tôi mong muốn cuộc thi không chỉ là nơi để các thí sinh thể hiện năng lực tiếng Nhật, mà còn là cơ hội để mỗi người khám phá tiềm năng của bản thân, nuôi dưỡng ước mơ, mở ra cánh cửa đến với những cơ hội mới, đồng thời góp phần xây dựng hình ảnh tốt đẹp của cộng đồng người Việt Nam trong xã hội Nhật Bản”.

Kết thúc vòng chung kết, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cấp độ cao cấp cho thí sinh Mai Ngọc Tú Kiều và giải Nhất cấp độ trung cấp cho thí sinh Hoàng Thị Dương.

Với bài hùng biện mang chủ đề “Dù vấp ngã bao nhiêu lần, tôi vẫn sẽ đứng dậy”, thí sinh Mai Ngọc Tú Kiều đã gửi gắm thông điệp về nghị lực, niềm tin và tinh thần không từ bỏ trước những khó khăn, thử thách trong cuộc sống.

Chia sẻ sau khi giành giải Nhất cấp độ cao cấp, Mai Ngọc Tú Kiều cho biết, từ những trải nghiệm của bản thân, em mong muốn gửi đến các bạn trẻ Việt Nam đang học tập và làm việc tại Nhật Bản thông điệp rằng vấp ngã không phải là dấu chấm hết. Dù bước đi chậm hơn hay phải đi đường vòng, cơ hội vẫn luôn ở phía trước, chỉ cần mỗi người không từ bỏ và luôn vững tin vào con đường mình đã lựa chọn.

Trong khi đó, thí sinh Hoàng Thị Dương, người giành giải Nhất cấp độ trung cấp, đã lựa chọn chủ đề về văn hóa dân tộc mình với mong muốn giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam tới cộng đồng kiều bào và bạn bè Nhật Bản.

Hoàng Thị Dương chia sẻ, cuộc thi đã mang đến cho cô nhiều kinh nghiệm quý báu, giúp cô tự tin hơn trong giao tiếp và nhận thức sâu sắc hơn về vai trò của ngôn ngữ trong việc kết nối các nền văn hóa.

Giải Nhất tại cuộc thi sẽ trở thành động lực để cô tiếp tục phấn đấu trên hành trình phía trước. Thông qua bài hùng biện, cô cũng mong muốn gửi gắm tới thế hệ trẻ thông điệp về ý thức gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, không để những giá trị truyền thống tốt đẹp bị mai một trong quá trình hội nhập quốc tế.

Cuộc thi Hùng biện tiếng Nhật toàn quốc dành cho người Việt Nam tại Nhật Bản từng bước khẳng định vai trò là một hoạt động giáo dục, giao lưu văn hóa và giao lưu nhân dân giàu ý nghĩa. (Nguồn: BTC)

Góp phần xây dựng hình ảnh cộng đồng người Việt tại Nhật Bản

Qua bốn kỳ tổ chức, Cuộc thi Hùng biện tiếng Nhật toàn quốc dành cho người Việt Nam tại Nhật Bản từng bước khẳng định vai trò là một hoạt động giáo dục, giao lưu văn hóa và giao lưu nhân dân giàu ý nghĩa, góp phần nâng cao năng lực hội nhập, phát huy tiềm năng của cộng đồng người Việt Nam và tăng cường sự gắn kết giữa nhân dân hai nước.

Cuộc thi năm nay nằm trong chuỗi các hoạt động của Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam tại Tokyo, Nhật Bản năm 2026, hướng tới tăng cường tinh thần đoàn kết cộng đồng, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Mỗi bài hùng biện là một câu chuyện, mỗi thí sinh là một đại sứ văn hóa và mỗi thông điệp được lan tỏa là một nhịp cầu góp phần đưa nhân dân hai nước Việt Nam – Nhật Bản ngày càng xích lại gần nhau.