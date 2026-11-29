Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Đăng Khoa phát biểu.

Chương trình là hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 73 năm Quốc khánh Vương quốc Campuchia (9/11/1953 - 9/11/2026), hướng tới kỷ niệm 51 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2/12/1975 - 2/12/2026), đồng thời hướng tới năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào 2027 và năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2027.

Trong 116 gương mặt có thành tích nổi bật về học tập, rèn luyện và tham gia các hoạt động giao lưu hữu nghị, tình nguyện vì cộng đồng được tuyên dương năm nay có 106 sinh viên, học viên Lào và 10 sinh viên, học viên Campuchia, đang học tập tại 14 trường trên địa bàn Thành phố, trong đó có 21 lưu học sinh đang theo học chương trình tiếng Việt, 77 sinh viên đại học và 18 học viên cao học.

Phát biểu tại buổi lễ, anh Nguyễn Đăng Khoa, Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, 116 gương mặt được tuyên dương là 116 câu chuyện đẹp về tinh thần hiếu học, ý chí vươn lên và nỗ lực khẳng định bản thân. Những thành tích trong học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện và tham gia hoạt động cộng đồng của các lưu học sinh càng đáng trân trọng khi các bạn phải vượt qua những khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa và môi trường sinh hoạt trong quá trình học tập xa quê hương.

Theo anh Nguyễn Đăng Khoa, công tác chăm lo, đồng hành cùng sinh viên, học viên Lào và Campuchia là một trong những nội dung thiết thực của công tác quốc tế thanh niên, góp phần phát huy vai trò của tuổi trẻ Thành phố trong đối ngoại nhân dân. Thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, học thuật và tình nguyện, tổ chức Đoàn - Hội mong muốn tạo môi trường để lưu học sinh phát triển toàn diện, tăng cường sự hiểu biết và gắn kết giữa thế hệ trẻ ba nước.

Ban Tổ chức trao Bằng khen cho các sinh viên, học viên Lào và Campuchia tiêu biểu năm 2026.

Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố kỳ vọng mỗi sinh viên, học viên được tuyên dương sẽ trở thành một đại sứ trẻ của tình hữu nghị, tích cực kết nối cộng đồng, lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam, Lào và Campuchia.

Tại chương trình, bạn Viphonhiane Phinphana, quốc tịch Lào, sinh viên ngành Kinh doanh quốc tế, Trường Đại học Tôn Đức Thắng cho biết, việc nhiều năm liên tiếp được tuyên dương là niềm vinh dự lớn. Tuy nhiên, điều ý nghĩa hơn cả đối với bản thân là những tình cảm gắn bó, sự quan tâm và hỗ trợ của Thành phố Hồ Chí Minh, của nhà trường, ký túc xá, thầy cô và bạn bè Việt Nam trong suốt quá trình học tập.

"Những ngày đầu sang Việt Nam, em đã gặp không ít khó khăn khi phải sống xa gia đình, chưa thích nghi với môi trường học tập, phương pháp giảng dạy và nhịp sống mới. Nhờ sự đồng hành của thầy cô, bạn bè và các anh chị sinh viên đi trước, em đã dần trưởng thành hơn, không chỉ trong học tập mà còn về tư duy và ý thức trách nhiệm với cộng đồng", Phinphana chia sẻ.

Với vai trò Trưởng ban Tự quản sinh viên Lào tại trường, Phinphana tích cực chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ các sinh viên khóa sau trong quá trình nhập học, đăng ký môn học, chỗ ở và hòa nhập môi trường mới.

Ban Tổ chức tuyên dương 116 sinh viên, học viên Lào và Campuchia tiêu biểu TP. Hồ Chí Minh năm 2026.

Năm 2026 là năm đầu tiên Giải thưởng được xét chọn theo quy chế mới do Ban Thường vụ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành. Qua 129 hồ sơ đăng ký trực tuyến, Hội đồng xét chọn đã thẩm định và lựa chọn 116 gương tiêu biểu. Các cá nhân được xét chọn đáp ứng tiêu chuẩn về kết quả học tập, đồng thời tham gia các hoạt động tìm hiểu lịch sử quan hệ hữu nghị, tình nguyện, giao lưu hữu nghị.

Trải qua 21 kỳ tổ chức, Giải thưởng đã tuyên dương 1.428 lượt gương sinh viên, học viên Lào và Campuchia tiêu biểu. Chương trình góp phần ghi nhận nỗ lực học tập, rèn luyện của lưu học sinh quốc tế, đồng thời tăng cường giao lưu, hiểu biết và gắn kết giữa thế hệ trẻ Việt Nam, Lào và Campuchia, vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác giữa ba nước.