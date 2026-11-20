Sơ duyệt chương trình khai mạc Đại hội.

Được dàn dựng công phu, kết hợp giữa nghệ thuật, thể thao và công nghệ hiện đại, Chương trình hứa hẹn mang đến một đêm hội đặc sắc - nơi những giá trị lịch sử, văn hóa hội tụ cùng sức trẻ, ý chí và khát vọng vươn lên của Thể thao Việt Nam.

Điểm nhấn của "Khát vọng Vinh quang" là chương trình nghệ thuật khai mạc, được xây dựng như một hành trình cảm xúc, kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai. Chương trình quy tụ hơn 1.500 nghệ sĩ và VĐV tham gia biểu diễn, được chia thành 2 Chương nghệ thuật chủ đạo "Những dòng sông hội tụ" và "Vươn vai Phù Đổng". Ngoài nghi lễ rước duốc Đại hội, diễu hành, chương trình kết hợp kết hợp các bộ môn thể thao dưới nước và trình diễn vận động như Jetski, Flyboard, lướt ván phản lực, dù lượn và Patin.

Để phục vụ đông đảo đại biểu, VĐV, Ban Tổ chức đã chuẩn bị hệ thống khán đài với sức chứa gần 4.000 chỗ ngồi, cùng các phương án bảo đảm an ninh, an toàn, giao thông, y tế và cứu hộ trên sông.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 là sự kiện thể thao thành tích cao có quy mô lớn nhất cả nước, diễn ra từ ngày 14-11 đến 12-12; quy tụ 36 đoàn thể thao, gồm 34 tỉnh, thành phố và 2 ngành Công an, Quân đội; tranh tài ở 48 môn với 973 bộ huy chương.