Quốc gia nhỏ bé với những đặc điểm khác biệt

Nằm trọn trong lòng thành phố Rome của Italy, Thành quốc Vatican được bao quanh bởi những bức tường thành và có diện tích khoảng 44 ha (0,44 km²). Đây là quốc gia độc lập có quy mô lãnh thổ nhỏ nhất thế giới, đồng thời cũng thuộc nhóm có dân số ít nhất với khoảng hơn 800 người.

Theo Discovery mô tả, quốc gia này chỉ tương đương 1/8 công viên Trung tâm ở New York. Dù nhỏ bé nhưng đây vẫn là trái tim của Công giáo La Mã, nơi quy tụ những giá trị lịch sử, văn hóa và tôn giáo có sức lan tỏa khắp hành tinh.

Thành quốc Vatican có diện tích khoảng 44 ha (0,44 km²) và dân số chưa tới 1000 người. (Ảnh: Barry Finnegan)

Vatican chính thức được thành lập năm 1929 theo Hiệp ước Lateran giữa Tòa thánh và Italy. Sự ra đời của quốc gia này gắn liền với mục tiêu bảo đảm vị thế độc lập của Tòa thánh, đồng thời tạo nên một thực thể có chủ quyền riêng biệt, không phải là phần lãnh thổ thuộc quyền quản lý của Italy.

Không giống những quốc gia thông thường được hình thành xoay quanh một cộng đồng dân cư đông đảo, Vatican chủ yếu là trung tâm hoạt động của Giáo hội Công giáo La Mã. Đây là nơi đặt trụ sở của Giáo hoàng cùng nhiều cơ quan quan trọng của Tòa thánh.

Đặc điểm này cũng thể hiện rõ trong cơ cấu dân cư. Phần lớn những người sinh sống và làm việc tại Vatican là giáo sĩ, tu sĩ, thành viên Đội cận vệ Thụy Sĩ và nhân viên phục vụ các cơ quan của Tòa thánh. Một bộ phận khác mang quốc tịch Vatican nhưng sinh sống ở nước ngoài do yêu cầu công việc, đặc biệt là những người làm nhiệm vụ ngoại giao.

Theo nghiên cứu được đăng trên tạp chí y khoa Turkish Archives of Pediatrics năm 2020, Vatican khi đó có 618 công dân nhưng chỉ 246 người thực sự cư trú bên trong tường thành. Sự chênh lệch này cho thấy cộng đồng dân cư tại đây có cơ cấu rất riêng, không giống những quốc gia có nhiều gia đình sinh sống ổn định qua nhiều thế hệ.

Dù dân số rất ít nhưng Vatican vẫn vận hành đầy đủ các thiết chế của một quốc gia như bưu điện, viễn thông, hiệu thuốc, truyền thông, cùng hệ thống biển số xe, hộ chiếu, quốc kỳ và quốc ca riêng.

Quốc gia này sử dụng đồng Euro làm tiền tệ chính thức, nhưng điểm đặc biệt là không áp dụng hệ thống thuế. Nguồn thu chủ yếu của Vatican đến từ bán vé tham quan bảo tàng, phát hành tem, quà lưu niệm và các khoản đóng góp từ nhiều tổ chức.

Không có bệnh biện phụ sản, gần một thế kỷ không ghi nhận ca sinh trên lãnh thổ

Một trong những điểm khiến Vatican trở nên đặc biệt là thực tế gần như không có trẻ em chào đời ngay trên lãnh thổ quốc gia kể từ khi được thành lập năm 1929, theo India Times.

Nguyên nhân trước hết đến từ đặc điểm dân cư. Vatican là trung tâm tôn giáo, nơi tập trung đông đảo linh mục, tu sĩ và những người phục vụ Giáo hội. Phần lớn cư dân thuộc nhóm giáo sĩ, tu sĩ có lối sống độc thân, không lập gia đình. Vì vậy, nhu cầu về cơ sở chăm sóc thai sản tại đây không lớn như ở những quốc gia có cộng đồng dân cư thông thường.

Bên cạnh đó, diện tích chỉ khoảng 44 ha cũng khiến việc phát triển một hệ thống bệnh viện với đầy đủ chuyên khoa trở nên không cần thiết. Thay vì xây dựng bệnh viện phụ sản riêng, Vatican dựa vào mạng lưới y tế của Italy, quốc gia bao quanh toàn bộ lãnh thổ của mình.

Phụ nữ mang thai sinh sống hoặc làm việc tại Vatican khi đến thời điểm sinh con thường phải di chuyển sang các cơ sở y tế ở Rome. Việc khám thai, sinh nở và điều trị chuyên sâu đều có thể được thực hiện tại thành phố này, nơi có nhiều bệnh viện và cơ sở chăm sóc sức khỏe.

Việc phụ nữ mang thai phải sang Rome sinh con cũng khiến những đứa trẻ chào đời tại các cơ sở y tế ở Italy không được tính là trẻ sinh ra trên lãnh thổ Vatican. Sự kết hợp giữa quy mô dân số nhỏ, cơ cấu cư dân đặc thù và cách tổ chức hệ thống y tế đã tạo nên hiện tượng nhân khẩu học hiếm gặp tại quốc gia này.

Là quốc gia nhưng Vatican không có hệ thống bệnh viện đa khoa và bệnh viện phụ sản như những quốc gia thông thường. (Ảnh: Hotels)

Quốc gia duy nhất trên thế giới không có nhà tù

Không chỉ gây chú ý bởi thực tế gần một thế kỷ không ghi nhận ca sinh trên lãnh thổ, Vatican còn sở hữu nhiều quy định và đặc điểm tổ chức khác biệt so với phần lớn quốc gia trên thế giới.

Một trong số đó là cơ chế cấp quốc tịch. Thay vì dựa trên nơi sinh hoặc huyết thống như cách nhiều quốc gia áp dụng, quốc tịch Vatican chủ yếu gắn với chức vụ, nhiệm vụ và mối quan hệ công việc với Tòa thánh.

Theo quy định được ban hành năm 1929, những người có thể được cấp quốc tịch Vatican bao gồm các hồng y cư trú tại Vatican hoặc Rome, người có nơi cư trú cố định tại đây do chức vụ, nhiệm vụ được giao và một số thành viên gia đình đáp ứng điều kiện nhất định.

Điều này đồng nghĩa với việc một đứa trẻ chào đời trên lãnh thổ Vatican không mặc nhiên trở thành công dân nước này. Quốc tịch không được trao chỉ vì một người sinh ra tại đây mà phụ thuộc vào những điều kiện cụ thể theo quy định.

Một đặc điểm khác là Vatican được biết đến như quốc gia duy nhất trên thế giới không có nhà tù theo mô hình thông thường. Dù vẫn bố trí khu vực tạm giam để giữ người vi phạm trước khi xét xử, những người bị kết án sẽ được chuyển sang Italy để chấp hành án theo thỏa thuận trong Hiệp ước Lateran. Chi phí giam giữ do phía Vatican chi trả.

Về phương diện văn hóa và di sản, năm 1984, UNESCO công nhận toàn bộ lãnh thổ Vatican là Di sản Thế giới. Đây là quốc gia duy nhất có toàn bộ lãnh thổ được đưa vào danh sách di sản này.

Dù diện tích và dân số rất khiêm tốn, Vatican vẫn duy trì những thiết chế cơ bản của một quốc gia độc lập như hệ thống bưu chính, viễn thông, hiệu thuốc, truyền thông, hộ chiếu, biển số xe, quốc kỳ và quốc ca riêng. Đồng Euro được sử dụng làm tiền tệ chính thức tại đây.

Một điểm đáng chú ý khác là Vatican không áp dụng hệ thống thuế. Nguồn thu của quốc gia chủ yếu đến từ hoạt động bán vé tham quan bảo tàng, phát hành tem, quà lưu niệm và các khoản đóng góp từ nhiều tổ chức.

Những đặc điểm trên cho thấy Vatican không vận hành theo mô hình của một quốc gia có cộng đồng dân cư đông đúc và nhu cầu dịch vụ công đa dạng. Từ hệ thống y tế, cơ chế quốc tịch đến hoạt động tư pháp, mọi thiết chế đều gắn với quy mô và chức năng đặc thù của quốc gia này. Chính những khác biệt đó đã tạo nên một Vatican nhỏ bé về lãnh thổ nhưng sở hữu nhiều dấu ấn riêng trên bản đồ thế giới.