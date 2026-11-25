Cổng vào làng Nôm. (Ảnh: T. Hòa).

Di sản làng Nôm (xã Đại Đồng, tỉnh Hưng Yên) không chỉ hiện diện trong những công trình kiến trúc mà còn sống trong phong tục, gia phong và sinh hoạt cộng đồng. Vì thế, việc nghiên cứu xây dựng Bảo tàng sinh thái làng Nôm không đơn thuần là tìm phương thức bảo tồn di tích, mà còn là hành trình gìn giữ hồn cốt văn hóa Việt ngay trong không gian di sản.

Nơi kết tinh hồn quê Bắc Bộ

Qua cổng làng Nôm, không gian làng quê hiện ra với dấu tích sinh hoạt xưa khá hoàn chỉnh. Những bậc gạch từng là nơi người dân giặt giũ, gánh nước, đồ xôi; giếng nước hình lục lăng xếp bằng đá xanh; cây đa tỏa bóng trên sân đình Tam Giang. Những hình ảnh bình dị ấy góp phần làm nên diện mạo riêng của làng Nôm, nơi cảnh quan và đời sống con người gắn bó qua nhiều thế hệ.

Nổi bật trong không gian ấy là cây cầu đá chín nhịp hơn 200 năm tuổi, được ghép từ những phiến đá xanh. Hai bên thành cầu có các mỏm đá dầm chạm vân mây uốn lượn tựa long đình. Phần chân cầu là 16 cột đá trụ gác dầm. Theo lời kể của người làng, cây cầu từng thay thế cầu gỗ lim, giúp việc đi lại và giao thương với chợ Nôm thuận tiện hơn.

Cây cầu đá cổ là nét khác biệt trong kiến trúc của làng Nôm và cũng là biểu tượng của ngôi làng cổ, khi tên làng - tên cầu hòa làm một để đi vào câu ca: “Ai về cầu đá làng Nôm/ Mà xem phong cảnh nước non hữu tình”.

Nhưng giá trị làng Nôm không chỉ nằm ở những công trình cổ. Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thiệu - Viện Nghiên cứu văn hóa tín ngưỡng Việt Nam, đây từng là một làng buôn nổi tiếng của xứ Bắc, chứ không chỉ thuần túy sống bằng nghề nông.

Người dân tham gia thu mua, cung cấp nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm cho các làng đúc đồng trong vùng. Hoạt động giao thương góp phần tạo nên sự trù phú, thể hiện qua những ngôi nhà gỗ lim, nhà thờ họ bề thế còn lưu lại đến nay.

Chợ Nôm họp theo phiên cũng là một phần quan trọng trong đời sống làng. Việc mua bán không chỉ đáp ứng nhu cầu hàng hóa mà còn duy trì những mối quan hệ cộng đồng, cách giao tiếp và ứng xử của cư dân vùng quê Bắc Bộ. Dòng chảy kinh tế ấy gắn với sông Nguyệt Đức, bến nước, cầu đá, đình chùa và những nếp nhà, tạo nên một chỉnh thể văn hóa có quan hệ mật thiết giữa con người với môi trường sống.

PGS.TS Đặng Văn Bài - Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia - ví làng Nôm như một “cuốn từ điển sống” lưu giữ những giá trị về kiến trúc, phong cảnh, lối sống và đời sống tâm linh của cư dân nông nghiệp lúa nước.

Giới nghiên cứu cũng nhận diện hệ sinh thái di sản làng Nôm qua bốn lớp: cảnh quan tự nhiên với sông Nguyệt Đức, ao hồ, cánh đồng; cấu trúc làng với cổng, đường, ngõ xóm, giếng, bến nước, cây đa; di sản kiến trúc, vật thể gồm cầu đá, chùa, đình, nhà cổ, nhà thờ họ; và di sản sống với chợ phiên, tín ngưỡng, phong tục, tập quán.

Các lớp di sản gắn bó hữu cơ với nhau: dòng sông tạo nên bến nước, bến nước gắn với chợ, sự trù phú từ giao thương góp phần hình thành những công trình đình, chùa, cầu đá, nhà thờ họ. Mối liên kết ấy làm nên diện mạo và bản sắc riêng cho làng Nôm.

Hội thảo khoa học 'Giải pháp xây dựng Bảo tàng sinh thái làng Nôm' thu hút đông đảo giới khoa học và bảo tồn. (Ảnh: Sở VHTTDL Hưng Yên).

Vẻ yên bình của làng Nôm. Ảnh: T. Hòa.

Đánh thức sức sống di sản từ cộng đồng

Một tầng di sản khác được lưu giữ trong nếp nhà cổ làng Nôm, qua lời dạy con cháu yêu thương, nâng đỡ nhau “như cột với kèo”, gìn giữ lễ nghi, phép tắc và cách ứng xử kính trên nhường dưới. Những gia phong ấy kết tinh quan niệm về gia đình, đạo lý và cách trao truyền giá trị sống qua nhiều thế hệ.

Nhà cổ có thể được tu bổ, công trình có thể được bảo vệ, nhưng nếp sống chỉ được gìn giữ khi con người còn trân trọng và thực hành những giá trị ấy. Đây cũng là lý do việc nghiên cứu xây dựng Bảo tàng sinh thái làng Nôm nhận được sự quan tâm của giới chuyên môn.

Mới đây, ngành văn hóa tỉnh Hưng Yên phối hợp Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học “Giải pháp xây dựng Bảo tàng sinh thái làng Nôm”, thu hút 80 tham luận thuộc các lĩnh vực bảo tàng học, di sản học, kiến trúc, quy hoạch, du lịch và quản lý văn hóa.

PGS.TS Nguyễn Duy Thiệu đề xuất tổ chức các điểm di sản thành những trạm diễn giải: cổng làng giới thiệu lịch sử, chợ Nôm kể câu chuyện giao thương và ẩm thực, cầu đá và ao làng gắn với trải nghiệm sinh thái, đình và chùa là không gian tìm hiểu tín ngưỡng, nghệ thuật cổ.

Đặc biệt, người cao tuổi, am hiểu lịch sử có thể trực tiếp kể chuyện về dòng họ, nghề buôn và phong tục quê hương. Qua đó, người dân vừa là chủ thể của đời sống làng, vừa là người lưu giữ và trao truyền di sản.

Cầu đá chín nhịp ở làng Nôm. Ảnh: T. Hòa.

Giếng cổ hình lục lăng. Ảnh: T. Hòa.

Cùng quan điểm đề cao vai trò cộng đồng, TS Nguyễn Thị Thu Trang (ĐH Văn hóa TPHCM) đề xuất nghiên cứu xây dựng làng Nôm thành mô hình bảo tàng sinh thái tiêu biểu ở đồng bằng Bắc Bộ, trong đó người dân được tham gia quản lý, bảo tồn và hưởng lợi từ di sản, đồng thời là chủ thể kể câu chuyện về chính ngôi làng mình.

Bảo tồn làng cổ cần hài hòa giữa gìn giữ di sản và đời sống cư dân. Người dân phải được duy trì sinh hoạt, tín ngưỡng, sản xuất, kinh doanh; du lịch không làm xáo trộn nếp sống hay biến phong tục thành màn trình diễn. Di sản chỉ được bảo tồn bền vững khi cộng đồng vừa là chủ thể gìn giữ, vừa được hưởng lợi.

Giữ hồn cốt văn hóa Việt nơi làng Nôm không chỉ là bảo tồn cây cầu đá, mái đình, ngôi chùa, nếp nhà cổ, mà còn là gìn giữ phiên chợ, gia phong và tình gắn bó giữa con người với quê hương.

Bảo tàng sinh thái không biến làng thành miền quá khứ để trưng bày, mà phải nuôi dưỡng di sản trong đời sống hiện đại, để những giá trị truyền thống tiếp tục được trao truyền qua các thế hệ.

Đại diện UBND tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh, giá trị làng Nôm nằm ở sự gắn kết giữa kiến trúc, cảnh quan, di tích và đời sống cộng đồng. Vì vậy, bảo tàng sinh thái phải bảo tồn di sản trong môi trường gốc, coi toàn bộ ngôi làng là không gian trưng bày mở, nơi mỗi di tích, cảnh quan và sinh hoạt cư dân cùng kể câu chuyện lịch sử, văn hóa làng.