Nhân dân là người sáng tạo, gìn giữ và thụ hưởng văn hóa

Tối 24-11, Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp” chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, diễn ra sôi nổi, rực rỡ sắc màu tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

Tiết mục biểu diễn trong phần khai từ “Đất nước muôn đời”. Ảnh: Quang Thái

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh: “Ngày Văn hóa Việt Nam hôm nay không chỉ để tôn vinh di sản, mà còn khẳng định: Nhân dân là người sáng tạo, gìn giữ và thụ hưởng văn hóa. Mỗi vùng miền một sắc màu, mỗi dân tộc một tiếng nói, cùng tạo nên bản hòa âm thống nhất của văn hóa Việt Nam”.

Có mặt tại Fanzone Tinh hoa C, chị Trương Sim (phường Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, dù từng tham dự nhiều concert quốc gia, mỗi lần được hòa mình vào những chương trình như vậy, chị vẫn cảm thấy háo hức như lần đầu. Chị Trương Sim khẳng định, đây chính là cách để những giá trị văn hóa, tinh thần dân tộc đến gần hơn với người trẻ.

Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên: Từ trái tim Tổ quốc, lan tỏa sức sống văn hóa dân tộc

Cách đây tròn 80 năm, tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất năm 1946, tư tưởng “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi” đã đặt văn hóa vào vị trí dẫn dắt sự phát triển của dân tộc.

Diễu hành di sản ở Lễ khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội. Ảnh: Duy Khánh

Hôm nay, khi Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị xác lập những định hướng mới cho phát triển văn hóa Việt Nam, yêu cầu ấy càng trở nên cụ thể: Văn hóa phải được gìn giữ, sáng tạo, trao truyền và thụ hưởng; phải hiện diện trong chất lượng cuộc sống và góp phần tạo nên năng lực cạnh tranh của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từng khẳng định: “Chính sức sống bền bỉ của văn hóa đã gìn giữ sức sống của dân tộc”. Sức sống ấy không bất biến, mà được bồi đắp qua mỗi thế hệ biết trân trọng cội nguồn và dám sáng tạo.

Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) là một dấu mốc đẹp, nhưng điều quan trọng hơn là những gì còn lại sau ngày 24-11. Hà Nội của nghìn năm văn hiến sẽ càng đáng sống khi di sản được người dân cùng gìn giữ, cùng sáng tạo và cùng thụ hưởng.

Gỡ “điểm nghẽn” giao thông với cơ chế đặc thù từ Luật Thủ đô năm 2026:

Bài 2: Tăng tốc “xanh hóa” vận tải công cộng

Theo Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội, từ đầu năm 2026 đến nay, thành phố Hà Nội đã đưa vào hoạt động 568 xe buýt điện trên 34 tuyến, nâng tổng số phương tiện xe buýt điện và sử dụng năng lượng xanh trên địa bàn lên 1.051 xe, hoạt động trên 64 tuyến. Tỷ lệ phương tiện sử dụng năng lượng xanh đạt 52,7% tổng số xe buýt.

Xe buýt điện đón khách tại điểm dừng, đỗ trên đường Nguyễn Văn Cừ (phường Bồ Đề). Ảnh: Quang Thái

Kết quả này cao hơn mục tiêu đề ra cho năm 2026 (23%) và năm 2027 (39%) tại Kế hoạch của UBND thành phố Hà Nội về triển khai Đề án phát triển hệ thống giao thông vận tải công cộng bằng xe buýt sử dụng điện và năng lượng xanh.

Với lộ trình bài bản và cơ chế phân cấp, giao quyền rõ ràng, Kế hoạch số 284/KH-UBND không chỉ tạo hành lang pháp lý đồng bộ để hiện thực hóa Nghị quyết số 71/2026/NQ-HĐND mà còn đặt nền móng vững chắc cho mạng lưới giao thông xanh, thông minh tại Thủ đô.

Giảm tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi: Thu hẹp khoảng cách y tế giữa các vùng, miền

Theo Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế), tỷ suất tử vong trẻ dưới 5 tuổi giảm từ 20,5‰ năm 2021, xuống còn 16,7‰ năm 2025. Tuy nhiên, chênh lệch giữa các vùng vẫn rất đáng kể. Tiêu biểu như năm 2024, tỷ suất này tại Tây Nguyên là 26,7‰, gấp đôi Đồng bằng sông Hồng với tỷ suất 13,2‰.

Chăm sóc trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Ảnh: Công Đoàn

Tại Hà Nội, tỷ suất tử vong trẻ dưới 5 tuổi năm 2024 là 11‰, thấp hơn mức chung cả nước là 16,9‰. Tỷ suất tử vong trẻ dưới 1 tuổi là 7,3‰, thấp hơn mức chung cả nước là 11,3‰.

Bác sĩ Hoàng Anh Tuấn chuyên viên Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) cho biết, giai đoạn 2026-2030, ngành Y tế tập trung nâng cao chất lượng, tính liên tục của dịch vụ chăm sóc sản khoa, sơ sinh; củng cố năng lực cấp cứu, hồi sức tại cơ sở y tế.

Đừng để định kiến che khuất sự thật

Trong dòng chảy thông tin đa chiều trên không gian mạng, phản biện là cần thiết để thúc đẩy đổi mới và hoàn thiện chính sách. Tuy nhiên, cần phân biệt rõ phản biện với định kiến, góp ý với phủ định. Tiếp cận vấn đề bằng tinh thần khách quan, tôn trọng sự thật, không để những nhận định phiến diện chi phối chính là biểu hiện của bản lĩnh, trách nhiệm công dân và ý thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Định kiến có thể bắt nguồn từ hạn chế trong nhận thức cá nhân, nhưng khi bị cố tình lợi dụng để bóp méo sự thật, xuyên tạc bản chất vấn đề, nó không còn đơn thuần là cách nhìn phiến diện mà có thể trở thành phương thức gây nhiễu loạn thông tin, tác động tiêu cực đến nhận thức xã hội.

Muốn vượt qua định kiến, trước hết mỗi người cần nhận diện những thiên kiến trong chính suy nghĩ và cách tiếp nhận thông tin của mình.