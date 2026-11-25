Từ những không gian văn hóa ở các địa phương đến sân khấu quy mô lớn, Ngày Văn hóa Việt Nam đã tạo nên sự cộng hưởng rộng khắp, để người dân cùng tham gia, thưởng thức và lan tỏa những giá trị văn hóa dân tộc, để đội ngũ văn nghệ sĩ được động viên sáng tạo, để toàn xã hội đề cao, thực hành lối sống văn hóa, văn minh.

Tại Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất tổ chức tại Hà Nội ngày 24-11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Chọn ngày 24-11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam thể hiện sự trân trọng văn hóa, tạo điều kiện để nhân dân tham gia đời sống văn hóa”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đồng thời kêu gọi: “Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đồng bào trong và ngoài nước cùng chăm lo văn hóa bằng trách nhiệm trong công việc, lòng nhân ái trong cách sống và khát vọng cống hiến cho đất nước. Hãy để những giá trị tốt đẹp của dân tộc được tiếp nối trong mỗi người, mỗi gia đình, mỗi cộng đồng, trở thành sức mạnh phi thường đưa Việt Nam phát triển phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”.

Thông điệp ấy cũng là tinh thần xuyên suốt của Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên: Văn hóa được khơi dậy từ mỗi người, mỗi gia đình, cộng đồng và trở thành sợi dây gắn kết toàn dân tộc, xây đắp non sông rạng rỡ.

Tâm điểm của Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên là chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp”, diễn ra tối 24-11 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

Chương trình do Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội chủ trì; giao Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cùng các cơ quan trung ương, bộ, ngành và đơn vị liên quan thực hiện.

Tiết mục biểu diễn trong chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp”. Ảnh: Quang Thái

Với khoảng 50.000 đại biểu, khán giả trực tiếp, lan tỏa đến hàng triệu công chúng qua truyền hình và các nền tảng thông tin chính thống, chương trình đã tạo nên một đêm hội nghệ thuật rực rỡ, giàu cảm xúc. Được dàn dựng công phu, kết hợp nghệ thuật truyền thống với nghệ thuật đương đại và công nghệ trình diễn hiện đại, “Muôn sắc Việt Nam” khắc họa dòng chảy văn hóa Việt Nam từ cội nguồn, lịch sử đến di sản, sáng tạo và hội nhập.

Sự hội tụ của nghệ nhân, nghệ sĩ nhiều thế hệ cùng những chất liệu văn hóa đặc sắc đã tôn vinh vẻ đẹp đa dạng của các vùng miền, dân tộc, đồng thời làm nổi bật sức mạnh đoàn kết của cộng đồng Việt Nam. Tên gọi “Muôn sắc Việt Nam” gợi lên sự phong phú của văn hóa các dân tộc, vùng miền; mỗi sắc màu mang vẻ đẹp và giá trị riêng, cùng bồi đắp nên bản sắc chung của đất nước.

Chủ đề “Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp” gửi gắm thông điệp về vai trò định hướng, bồi đắp con người của văn hóa và sức mạnh gắn kết cộng đồng. Đó là sự hòa quyện giữa gìn giữ bản sắc với sáng tạo, giữa các thế hệ, giữa truyền thống và hiện đại. Hình ảnh hàng vạn khán giả cùng hòa mình vào không gian nghệ thuật tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình đã làm nổi bật tinh thần của ngày hội: Muôn sắc màu cùng hội tụ, muôn trái tim cùng chung nhịp đập vì tình yêu quê hương, đất nước.

Thành công của chương trình nghệ thuật “Muôn sắc Việt Nam” tiếp nối sức hút của những chương trình chính luận nghệ thuật quy mô quốc gia thu hút hàng chục nghìn khán giả, đặc biệt là giới trẻ thời gian qua, như: “Tổ quốc trong tim”, “Tự hào là người Việt Nam”, “Trái tim Việt Nam” đến “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, “V Concert - Rạng rỡ Việt Nam”...

Sức hấp dẫn của chương trình chính luận nghệ thuật quy mô lớn này bắt nguồn từ khả năng kết hợp chiều sâu tư tưởng với ngôn ngữ nghệ thuật đương đại. Khi hàng vạn người cùng hòa giọng trong một ca khúc về Tổ quốc, cảm xúc tự hào được khơi dậy từ chính sự cộng hưởng của cộng đồng. Qua đó, nghệ thuật chính luận trở thành một hình thức kết nối văn hóa giàu sức lan tỏa, giúp những giá trị lịch sử, truyền thống tiếp tục sống trong cảm nhận của công chúng hôm nay.

Màn pháo hoa rực rỡ mở đầu chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam". Ảnh: HNM

Từ thành công của những sự kiện vừa qua, yêu cầu đặt ra là hình thành năng lực tổ chức và sáng tạo chuyên nghiệp, tạo nền tảng cho các chương trình nghệ thuật có sức sống lâu dài. Nhà nước cần tiếp tục đầu tư hạ tầng biểu diễn, hoàn thiện cơ chế bảo vệ quyền tác giả và quyền liên quan, phát triển nguồn nhân lực, tạo môi trường để nghệ sĩ, nhà sản xuất, doanh nghiệp sáng tạo tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên đã để lại dấu ấn bằng sự hưởng ứng rộng khắp của nhân dân và những chương trình nghệ thuật giàu sức lan tỏa. Điều cần làm tiếp theo là biến sự cộng hưởng của Ngày Văn hóa Việt Nam thành sức sáng tạo bền bỉ trong đời sống, để mỗi người dân đều có cơ hội tham gia, gìn giữ và trao truyền các giá trị văn hóa tốt đẹp.

Khi muôn sắc màu văn hóa cùng tỏa sáng, khi toàn dân cùng chung tay vun đắp, văn hóa sẽ trở thành sức mạnh nội sinh, kết nối cộng đồng và đưa non sông vươn tới tương lai phồn vinh, hạnh phúc.