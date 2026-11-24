Tối 24/11, concert “Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp” diễn ra tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), nhân Ngày Văn hóa Việt Nam và kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất. Chương trình có thời lượng 120 phút, dự kiến đón khoảng 50.000 đại biểu và khán giả.

Từ đầu giờ chiều, hàng nghìn người đã tập trung quanh sân vận động, dù chương trình đến 20h mới bắt đầu. Nhiều nhóm bạn trẻ tranh thủ chụp ảnh, quay video, lưu lại hình ảnh trước giờ khai màn.

Không ít người mang theo băng rôn, lightstick để chờ cổ vũ các nghệ sĩ.

Tuyết Linh (28 tuổi, ở Hà Nội) cho biết, thay vì chỉ theo dõi qua màn ảnh, chị muốn trực tiếp cảm nhận không khí của sự kiện và cùng khán giả thưởng thức các tiết mục nghệ thuật. Chị và nhóm bạn đã đến từ sớm và chờ đợi khoảnh khắc chương trình bắt đầu.

“Cảm giác được hòa vào đám đông, cùng hướng về những tiết mục mang tinh thần tự hào dân tộc là điều thật đặc biệt”, Hoài Anh, ở Hải Phòng chia sẻ.

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 cũng xuất hiện tại khu vực ghế ngồi dành cho khán giả.

Với chủ đề “Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp”, chương trình được xây dựng như một hành trình xuyên suốt từ nguồn cội dân tộc, truyền thống đấu tranh dựng nước, giữ nước đến những thành tựu và khát vọng phát triển đất nước trong thời đại mới.

Đêm nghệ thuật gồm phần khai từ “Đất nước muôn đời”, ba chương nghệ thuật và phần kết “Việt Nam bừng sáng năm châu”. Phần khai từ đưa khán giả trở về với huyền tích Lạc Long Quân - Âu Cơ, khơi dậy niềm tự hào chung nguồn cội và tinh thần đoàn kết của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Chương I - “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”, khắc họa sức mạnh của văn hóa trong dòng chảy lịch sử dân tộc, từ đời sống bình dị đến những năm tháng đấu tranh bảo vệ Tổ quốc và niềm vui thống nhất non sông.

Chương II - “Muôn sắc di sản”, là cuộc hội ngộ của các sắc màu văn hóa vùng miền. Điểm nhấn là tiết mục “Bức tranh di sản”, tái hiện 17 di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO ghi danh, với sự góp mặt của các nghệ nhân trực tiếp gìn giữ và trao truyền di sản.

Chương III - “Bản sắc vươn xa”, thể hiện sức sống của văn hóa dân tộc trong đời sống đương đại thông qua những sáng tạo nghệ thuật kết hợp chất liệu truyền thống với âm nhạc hiện đại, khẳng định tinh thần hội nhập và khát vọng đưa văn hóa Việt Nam đến với thế giới.

Chương trình quy tụ đông đảo nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ như NSND Quang Thọ, NSND Thu Hiền, NSND Thanh Hoa, NSND Tự Long, NSND Tấn Minh, NSƯT Cao Minh cùng các ca sĩ Quốc Thiên, Mỹ Tâm, Tùng Dương, Noo Phước Thịnh, Hòa Minzy, Hoàng Thùy Linh...

Với quy mô khoảng 50.000 đại biểu và khán giả, Muôn sắc Việt Nam là không gian hội tụ, lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống, kết nối nghệ thuật dân tộc với sáng tạo đương đại, góp phần tôn vinh bản sắc và khơi dậy niềm tự hào văn hóa Việt Nam.