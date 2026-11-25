Tại Lễ công bố Quy hoạch thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sáng 23/11/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã nhấn mạnh yêu cầu mang tính quyết định ấy: Phải xác định rõ ai làm, làm ở đâu, khi nào hoàn thành để người dân được thụ hưởng. Đó không chỉ là yêu cầu về tổ chức thực hiện một quy hoạch lớn, mà còn là thông điệp sâu sắc về văn hóa quản trị, trách nhiệm công quyền và khát vọng xây dựng một thành phố văn minh, hiện đại, đáng sống.

Năm trung tâm vệ tinh của TP HCM theo Quy hoạch tổng thể thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm. Ảnh: Đơn vị tư vấn.

Bản lĩnh của một đô thị đầu tàu

Trong lịch sử phát triển của mỗi đô thị, có những thời điểm đánh dấu bước chuyển mình mang tính thời đại. Lễ công bố Quy hoạch TP.HCM lần này có thể được nhìn nhận như một dấu mốc như thế. Bởi phía sau bản quy hoạch không đơn thuần là việc sắp xếp lại không gian đô thị, phân bổ các nguồn lực hay xác lập những cực tăng trưởng, mà là sự lựa chọn con đường phát triển cho một thành phố có vị trí đặc biệt trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước.

Đây là nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền thành phố, các bộ, ngành Trung ương, chuyên gia và nhà khoa học trong quá trình xây dựng quy hoạch thành phố mang tên Bác. Được cụ thể hóa từ tinh thần các nghị quyết của Bộ Chính trị, đặc biệt là Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 19/5/2026, bản quy hoạch đặt ra những mục tiêu phát triển có tầm nhìn dài hạn: đến năm 2030, TP.HCM trở thành đô thị dịch vụ, công nghiệp hiện đại, đầu tàu về kinh tế số, xã hội số, trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ của cả nước; đến năm 2050 trở thành đô thị toàn cầu hấp dẫn, bền vững, có vị thế ngang tầm các đô thị lớn trên thế giới.

Đáng chú ý, quy hoạch còn hướng tới tầm nhìn 100 năm, với những cột mốc phát triển đến năm 2045, năm 2075 và xa hơn. Đây là cách tiếp cận thể hiện tư duy chiến lược, vượt khỏi giới hạn của những nhiệm kỳ hay những mục tiêu tăng trưởng trước mắt. Một đô thị muốn trở thành trung tâm toàn cầu không thể chỉ dựa vào những công trình cao tầng, những đại lộ rộng lớn hay các khu thương mại sầm uất. Điều quan trọng hơn là phải kiến tạo được nền tảng văn hóa, tri thức, khoa học, công nghệ và chất lượng sống đủ sức hấp dẫn con người.

Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong cho biết, quy hoạch là kết quả của trí tuệ tập thể, tinh thần đổi mới tư duy mạnh mẽ, định hình mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế biển. Cấu trúc siêu đô thị được tổ chức với năm cực động lực, năm trung tâm vệ tinh, 10 hành lang liên kết chiến lược và 10 vùng quản trị phát triển.

Nhìn từ góc độ văn hóa, đây là sự chuyển dịch quan trọng trong tư duy phát triển: từ mở rộng đô thị theo chiều rộng sang tổ chức không gian phát triển có chiều sâu; từ chú trọng tăng trưởng kinh tế đơn thuần sang coi trọng chất lượng sống, môi trường sinh thái và sự thụ hưởng của con người.

Một thành phố lớn không chỉ được nhận diện bằng quy mô dân số hay tổng sản phẩm trên địa bàn, mà còn bằng cách thành phố đối xử với người dân, bảo tồn những giá trị lịch sử, gìn giữ bản sắc và tạo dựng cơ hội bình đẳng cho mọi người. Những con đường thông thoáng, những tuyến giao thông công cộng thuận tiện, những không gian xanh, trường học, bệnh viện, thiết chế văn hóa và môi trường sống an toàn chính là những thước đo gần gũi nhất của một đô thị văn minh.

Nếu một người dân bình thường được hỏi về khát vọng của mình đối với thành phố trong 20 hay 50 năm tới, có lẽ câu trả lời không nhất thiết phải là những tòa nhà chọc trời hay vị trí trên bảng xếp hạng quốc tế. Có thể chỉ là một mong ước giản dị: Đi làm không phải chen chúc hàng giờ, con trẻ được học tập trong môi trường tốt, người già được chăm sóc chu đáo, người lao động có nhà ở phù hợp và mỗi gia đình đều có một không gian xanh để nghỉ ngơi.

Những mong ước bình dị ấy, suy cho cùng, cũng chính là đích đến của mọi chiến lược phát triển lớn lao.

Biến tầm nhìn thành hiện thực

Nếu tầm nhìn 100 năm thể hiện khát vọng và bản lĩnh của một đô thị lớn thì tổ chức thực hiện chính là phép thử đối với năng lực quản trị, tinh thần trách nhiệm và quyết tâm chính trị của cả hệ thống. Đây cũng là điểm nhấn đặc biệt trong phát biểu chỉ đạo của Trung ương đối với thành phố Hồ Chí Minh. Đó là: “Quy hoạch được công bố phải thật sự đi vào cuộc sống. Mà muốn đi vào cuộc sống thì khâu quyết định là khâu tổ chức thực hiện: Thực hiện như thế nào, thực hiện ở đâu, ai làm, làm lúc nào xong để có sản phẩm cho nhân dân thụ hưởng”.

Thông điệp ấy chạm đến một vấn đề vốn được xã hội đặc biệt quan tâm: Khoảng cách giữa chủ trương và thực tiễn, giữa những cam kết trên văn bản và kết quả hiện hữu trong đời sống. Không ít người dân từng chứng kiến những dự án chậm tiến độ, những khu đất bỏ hoang, những công trình dang dở hoặc những bất cập trong quản lý quy hoạch. Vì vậy, điều mà người dân mong đợi không chỉ là một bản quy hoạch có tầm nhìn xa, mà còn là một cơ chế thực thi minh bạch, hiệu quả, có người chịu trách nhiệm và có thời hạn hoàn thành cụ thể.

Nói cách khác, quy hoạch không thể chỉ đẹp trên giấy. Một quyết sách đúng đắn chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành những con đường, cây cầu, trường học, bệnh viện, công viên và những không gian sinh hoạt văn hóa phục vụ cộng đồng.

Ở góc độ văn hóa quản trị, yêu cầu xác định rõ người, rõ việc, rõ địa điểm, rõ tiến độ và rõ trách nhiệm chính là biểu hiện của tinh thần thượng tôn kỷ cương, đề cao trách nhiệm công vụ. Chính quyền đô thị hiện đại không thể vận hành bằng những lời hứa chung chung hay tình trạng đùn đẩy trách nhiệm. Cán bộ phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; đồng thời phải hành động trong khuôn khổ pháp luật, công khai và minh bạch.

Do đó, để biến tầm nhìn từng bước thành hiện thực, yêu cầu TP.HCM phát huy vai trò giám sát của nhân dân, phổ biến rộng rãi những nội dung cốt lõi của quy hoạch để tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động. Đây là yêu cầu rất đáng chú ý. Bởi người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng thành quả phát triển mà còn phải được xác định là chủ thể tham gia vào quá trình kiến tạo, giám sát và bảo vệ những giá trị chung của thành phố.

Một quy hoạch tốt không thể thiếu tiếng nói của cộng đồng. Người dân ở khu vực chịu tác động của các dự án cần được cung cấp thông tin đầy đủ, được lắng nghe, được tham gia đóng góp ý kiến và được bảo đảm quyền lợi chính đáng. Sự đồng thuận xã hội không thể hình thành bằng mệnh lệnh hành chính, mà phải được xây dựng trên cơ sở đối thoại, công khai và công bằng.

Cùng với đó, việc vận dụng sáng tạo Nghị quyết số 98/2023/QH15 và các cơ chế, chính sách mới để huy động nguồn lực, phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng, thu hút nhà đầu tư chiến lược, hình thành Trung tâm tài chính quốc tế, Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ và các khu công nghệ cao có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Song, phát triển kinh tế phải song hành với bảo vệ môi trường, gìn giữ di sản và bảo đảm an sinh xã hội.

Một thành phố toàn cầu không thể đánh đổi môi trường sống lấy tăng trưởng trước mắt. Những dòng sông, kênh rạch, mảng xanh, không gian công cộng và các di tích lịch sử không chỉ là tài nguyên vật chất mà còn là ký ức, bản sắc và linh hồn đô thị. Phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn vì thế không đơn thuần là lựa chọn về công nghệ hay mô hình sản xuất, mà còn thể hiện trách nhiệm văn hóa đối với các thế hệ tương lai.

Đặc biệt, yêu cầu phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong quản lý đất đai, đầu tư, đấu thầu, mua sắm và tài sản công phải được thực hiện quyết liệt. Bởi mỗi nguồn lực bị thất thoát, mỗi dự án bị kéo dài không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn làm suy giảm niềm tin xã hội. Niềm tin ấy chính là một nguồn lực vô hình nhưng vô cùng quan trọng đối với sự phát triển bền vững.

Từ góc nhìn ấy, có thể thấy tầm nhìn 100 năm của TP.HCM không chỉ là câu chuyện của một đô thị, mà còn là câu chuyện về văn hóa phát triển, về cách một cộng đồng lựa chọn tương lai và cùng nhau chịu trách nhiệm với tương lai đó.

Tầm vóc của Thành phố mang tên Bác không chỉ được khẳng định bằng những công trình hiện đại hay vị trí trên bản đồ kinh tế thế giới, mà còn phải được thể hiện qua chất lượng sống, sự văn minh trong ứng xử, tính nhân văn trong quản trị và cơ hội phát triển dành cho mọi người dân.

Một thế kỷ là hành trình của nhiều thế hệ. Những người hôm nay có trách nhiệm đặt nền móng, những người mai sau sẽ tiếp tục xây dựng và hoàn thiện. Bởi vậy, điều quan trọng nhất không phải chỉ là vẽ nên một thành phố tương lai thật đẹp, mà là bắt đầu hành động từ hôm nay bằng những quyết sách đúng đắn, những công việc cụ thể và trách nhiệm đến cùng.

Khi mỗi công trình hoàn thành đúng tiến độ, mỗi chính sách thực sự đi vào cuộc sống, mỗi người dân được lắng nghe và thụ hưởng thành quả phát triển, khi ấy bản quy hoạch mới thực sự trở thành hiện thực. Và đó cũng chính là con đường để TP.HCM xứng đáng với vị thế đầu tàu, tiếp tục lan tỏa động lực phát triển cho vùng Đông Nam Bộ và cả nước, vững vàng bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

V.X.B