Tiết mục dân ca Quan họ trong hội diễn văn nghệ tại Trường THCS Tiền An.

Từ những tiết học Âm nhạc, câu lạc bộ trong trường học đến các hoạt động trải nghiệm và sinh hoạt tại cộng đồng, dân ca Quan họ Bắc Ninh đang được lan tỏa bằng nhiều hình thức. Không chỉ giúp thế hệ trẻ hiểu, yêu di sản quê hương, những hoạt động này còn góp phần nuôi dưỡng sức sống của Quan họ trong đời sống hôm nay.

Nuôi dưỡng tình yêu Quan họ từ ghế nhà trường

Dân ca Quan họ Bắc Ninh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, kết tinh những giá trị đặc sắc về âm nhạc, lời ca, phong tục và nét đẹp ứng xử của người Kinh Bắc. Việc đưa Quan họ vào trường học không chỉ góp phần bảo tồn di sản mà còn góp phần giáo dục học sinh tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống.

Tại Trường THCS Tiền An (phường Võ Cường, Bắc Ninh), việc lan tỏa dân ca Quan họ được triển khai bằng nhiều hình thức. Trong các tiết học Âm nhạc, giáo viên lồng ghép giới thiệu nguồn gốc, đặc điểm và giá trị nghệ thuật của Quan họ; hướng dẫn học sinh tìm hiểu, thực hành một số làn điệu dân ca phù hợp với lứa tuổi.

Nhà trường cũng chú trọng duy trì câu lạc bộ Quan họ, tạo sân chơi để học sinh giao lưu, học hát, luyện tập và biểu diễn. Qua đó, các em có cơ hội rèn luyện sự tự tin, khả năng cảm thụ âm nhạc, đồng thời hình thành niềm yêu thích đối với văn hóa truyền thống.

Cùng với hoạt động trong lớp học, giáo viên tăng cường kết nối di sản với thực tiễn thông qua các hoạt động trải nghiệm, giao lưu với nghệ nhân, tham quan không gian văn hóa Quan họ. Những làn điệu dân ca cũng được lựa chọn biểu diễn trong chương trình văn nghệ, ngày lễ và hoạt động ngoại khóa, giúp di sản hiện diện gần gũi hơn trong đời sống học đường.

Dân ca Quan họ Bắc Ninh đang được lan tỏa bằng nhiều hình thức giúp thế hệ trẻ hiểu, yêu di sản quê hương.

Theo cô Lương Thị Vân Anh, giáo viên Trường THCS Tiền An, bảo tồn di sản không chỉ dừng lại ở việc giúp học sinh biết hát một làn điệu, mà quan trọng hơn là khơi dậy tình yêu, niềm tự hào và ý thức tiếp nối. Khi mỗi học sinh biết yêu một câu Quan họ, trân trọng làn điệu dân ca, đó chính là lúc di sản quê hương được gìn giữ và lan tỏa trong thế hệ trẻ.

Trao đổi với Báo GD&TĐ, ông Phí Hữu Quynh - Trưởng phòng Giáo dục Chính trị và Học sinh, sinh viên (Sở GD&ĐT Bắc Ninh) nhấn mạnh, cùng với nhiệm vụ nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, ngành Giáo dục Bắc Ninh luôn chú trọng giáo dục văn hóa truyền thống, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước và ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc cho học sinh; Trong đó, bảo tồn và phát huy giá trị dân ca Quan họ được xác định là nội dung có ý nghĩa đặc biệt, góp phần nuôi dưỡng tâm hồn, hình thành nhân cách và xây dựng hệ giá trị văn hóa cho thế hệ trẻ.

Các cơ sở giáo dục đã triển khai truyền dạy Quan họ bằng nhiều hình thức thiết thực như mời nghệ nhân trực tiếp hướng dẫn trong các tiết học tăng cường, sinh hoạt câu lạc bộ dân ca Quan họ; tổ chức giao lưu, biểu diễn và trải nghiệm cùng nghệ nhân, liền anh, liền chị.

Việc phối hợp với địa phương phát triển các câu lạc bộ Quan họ tại khu dân cư cũng góp phần mở rộng không gian thực hành, tạo sự gắn kết giữa nhà trường, gia đình và xã hội.

Theo ông Phí Hữu Quynh, thông qua những hoạt động này, học sinh không chỉ tiếp cận Quan họ bằng tri thức mà còn được nuôi dưỡng tình yêu, cảm xúc và trải nghiệm thực tiễn. Đây là cách ngành Giáo dục góp phần gìn giữ mạch nguồn văn hóa Kinh Bắc, bồi đắp niềm tự hào và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong kế thừa, bảo tồn, phát huy giá trị di sản.

Lan tỏa di sản từ bảo tàng đến cộng đồng

Không chỉ được đưa vào trường học, dân ca Quan họ còn được lan tỏa thông qua các hoạt động trưng bày, trải nghiệm và sinh hoạt văn hóa cộng đồng.

Nhân kỷ niệm 21 năm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11/2005 – 23/11/2026) và hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), Bảo tàng Bắc Ninh tổ chức trưng bày chuyên đề “Dấu ấn di sản UNESCO trên miền đất Kinh Bắc”. Hoạt động góp phần tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống lịch sử, văn hiến của quê hương; đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm cộng đồng trong bảo tồn và phát huy di sản.

Tiết mục Dân ca Quan họ do các Nghệ nhân làng Diềm (phường Kinh Bắc) biểu diễn.

Bắc Ninh - Kinh Bắc là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hiến, hiện có hơn 4.000 di tích, 24 bảo vật quốc gia và nhiều di sản văn hóa vật thể, phi vật thể đặc sắc. Đặc biệt, 8 di sản được UNESCO ghi danh đã góp phần khẳng định bản sắc và giá trị văn hóa của vùng đất này.

Trưng bày giới thiệu hình ảnh, tư liệu, hiện vật tiêu biểu về 8 di sản UNESCO, giúp công chúng tìm hiểu lịch sử hình thành, giá trị và sức sống của từng loại hình. Đáng chú ý, khách tham quan còn được trải nghiệm dân ca Quan họ, ca trù, hát Then, thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ; in tranh dân gian Đông Hồ, tìm hiểu văn hóa Quan họ qua các trò chơi tương tác và khám phá không gian di sản gắn với chùa Vĩnh Nghiêm.

Thông qua hoạt động trải nghiệm, di sản không chỉ được giới thiệu bằng hình ảnh, tư liệu mà còn trở thành những giá trị văn hóa sống động, gần gũi với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Đây cũng là cách kết nối giáo dục di sản với quảng bá văn hóa và phát triển du lịch bền vững.

Sức sống của Quan họ còn được thể hiện rõ nét qua các hoạt động thực hành, giao lưu tại chính những làng Quan họ gốc.

Chiều 18/11 vừa qua, tại Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh (phường Kinh Bắc), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Bắc Ninh tổ chức bế mạc Liên hoan các làng Quan họ gốc thành phố Bắc Ninh lần thứ I năm 2026. Gần 1.500 nghệ nhân, liền anh, liền chị đến từ 49 làng Quan họ gốc đã hội tụ, mang đến liên hoan những làn điệu mượt mà, thể hiện tình yêu và niềm tự hào đối với di sản quê hương. Kết quả chung cuộc, các làng Viêm Xá, Đặng Xá, Hoài Thị và Hoài Trung cùng giành nhiều giải A nhất, với 2 giải mỗi làng.

Liên hoan khép lại với những giải thưởng được trao, nhưng giá trị lớn hơn là cơ hội để các nghệ nhân, liền anh, liền chị gặp gỡ, giao lưu, trao truyền kinh nghiệm và tiếp tục khẳng định vai trò của cộng đồng trong gìn giữ di sản.

Khi những người tham gia liên hoan trở về làng, các làn điệu Quan họ tiếp tục được ngân lên trong những buổi sinh hoạt câu lạc bộ, trong các cuộc giao lưu và hoạt động truyền dạy cho thế hệ trẻ. Từ nhà trường đến bảo tàng, từ sân khấu đến không gian sinh hoạt cộng đồng, mỗi hoạt động đều góp phần mở rộng không gian thực hành và lan tỏa giá trị di sản.

Giữ gìn dân ca Quan họ vì thế không chỉ là bảo tồn những làn điệu cổ, mà còn là nuôi dưỡng tình yêu di sản trong mỗi người dân, tạo điều kiện để các thế hệ cùng tiếp nhận, thực hành và trao truyền. Khi nhà trường khơi dậy tình yêu trong học sinh, cộng đồng duy trì thực hành và nghệ nhân tiếp tục truyền dạy, những câu Quan họ sẽ có thêm sức sống, tiếp tục ngân vang trong đời sống hôm nay và mai sau.