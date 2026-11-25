Nghi thức rước kiệu tại Lễ hội Tây Thiên góp phần gìn giữ, trao truyền những giá trị văn hóa, tín ngưỡng truyền thống qua các thế hệ.

Sau hợp nhất, không gian văn hóa của tỉnh mở rộng với hệ thống di sản phong phú, đa dạng. Theo thống kê, toàn tỉnh có 2.778 di tích, trong đó, 983 di tích được xếp hạng, gồm 6 di tích quốc gia đặc biệt, 176 di tích cấp quốc gia và 801 di tích cấp tỉnh; 6 bảo vật quốc gia cùng gần 2.000 di sản văn hóa phi vật thể. Đáng chú ý, Phú Thọ có 5 di sản văn hoá phi vât thể được UNESCO ghi danh hoặc có vùng lan tỏa: Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, Hát Xoan, Nghi lễ và trò chơi Kéo co, hát Ca trù và Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt. Hệ thống di sản văn hóa quý giá này là nguồn lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt trong chiến lược đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương.

Nhiều năm qua, công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản luôn nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành. Nhiều di tích lịch sử - văn hóa được tu bổ, tôn tạo, trùng tu, chống xuống cấp; các loại hình di sản phi vật thể được kiểm kê, sưu tầm, tư liệu hóa, phục hồi và truyền dạy. Các lễ hội truyền thống được tổ chức theo hướng trang trọng, an toàn, tiết kiệm, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Đồng chí Trần Thị Minh Lợi - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: “Tỉnh đặc biệt quan tâm công tác bảo tồn gắn với phát huy giá trị di sản. Nhiều công trình được tu bổ từ nguồn ngân sách Nhà nước và xã hội hóa. Việc bảo tồn các giá trị liên quan đến Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và Hát Xoan Phú Thọ nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành và cộng đồng dân cư”.

Không chỉ dừng lại ở việc gìn giữ những giá trị của quá khứ, di sản ngày càng được khai thác, phát huy hiệu quả trong đời sống hiện đại. Nhiều di sản tiêu biểu như Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, Hát Xoan Phú Thọ, Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, Khu danh thắng Tây Thiên, Không gian văn hóa Mường... cùng hệ thống lễ hội truyền thống đã trở thành điểm nhấn trong phát triển du lịch văn hóa, du lịch tâm linh và du lịch cộng đồng.

Ở Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, các hoạt động thực hành Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, trình diễn Hát Xoan và giới thiệu văn hóa dân gian đã góp phần quảng bá những giá trị đặc sắc của vùng Đất Tổ đến đông đảo du khách. Tại các địa phương có đông đồng bào dân tộc Mường sinh sống, nhiều giá trị văn hóa truyền thống như Mo Mường, lễ hội dân gian, ẩm thực, nghề thủ công và các loại hình diễn xướng dân gian được quan tâm bảo tồn gắn với phát triển du lịch cộng đồng. Qua đó, vừa tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, vừa khuyến khích người dân chủ động gìn giữ, trao truyền bản sắc văn hóa dân tộc.

Để di sản thực sự có sức sống lâu bền, vai trò chủ thể của cộng đồng ngày càng được chú trọng. Tại xã Đại Đình, các lễ hội truyền thống được duy trì, nhiều câu lạc bộ văn nghệ dân gian hoạt động hiệu quả; các lớp truyền dạy hát dân ca, diễn xướng dân gian được tổ chức, tạo điều kiện để thế hệ trẻ tiếp cận và thực hành những giá trị văn hóa của địa phương. Đồng chí Đào Thắng - Chủ tịch UBND xã chia sẻ: “Khi người dân hiểu được giá trị của di sản và trực tiếp tham gia gìn giữ, di sản sẽ có sức sống lâu bền trong cộng đồng. Chúng tôi luôn xác định bảo tồn phải gắn với đời sống, để người dân vừa là người giữ gìn, vừa là người hưởng lợi từ các giá trị văn hóa của địa phương”.

Cùng với phát huy vai trò cộng đồng, tỉnh quan tâm hoàn thiện cơ chế, chính sách bảo tồn di sản. Ngành Văn hóa đã tham mưu cho tỉnh ban hành Nghị quyết số 58/2025/NQ-HĐND ngày 25/11/2025 về hỗ trợ kinh phí cho người trực tiếp trông coi di tích được xếp hạng; đồng thời xây dựng chính sách hỗ trợ nghệ nhân, câu lạc bộ thực hành di sản và tu bổ di tích. Cùng với đó, công tác rà soát hiện trạng, xác định di tích xuống cấp, lập danh mục ưu tiên đầu tư và hồ sơ xếp hạng được tăng cường.

Trong chuyển đổi số, tỉnh đẩy mạnh số hóa hồ sơ di tích, bảo vật quốc gia và di sản văn hóa phi vật thể. Mã QR được triển khai tại nhiều di tích, bảo tàng. Tại Bảo tàng Hùng Vương đã ứng dụng mã QR đa ngôn ngữ, số hóa hiện vật, phim 3D và trải nghiệm tương tác, góp phần đổi mới cách thức lưu giữ, giới thiệu di sản, đưa giá trị văn hóa đến gần hơn với công chúng.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục triển khai công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản theo hướng lấy cộng đồng làm trung tâm; quan tâm hỗ trợ nghệ nhân, các câu lạc bộ thực hành di sản; đẩy mạnh giáo dục di sản cho thế hệ trẻ và ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số. Cùng với đó, việc bảo tồn gắn với phát triển du lịch bền vững sẽ tiếp tục được chú trọng, bảo đảm các giá trị văn hóa phát huy đúng hướng.

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản không chỉ là trách nhiệm của ngành chức năng mà còn cần sự chung tay của mỗi người dân. Khi di sản được bảo vệ, thực hành và trao truyền trong đời sống cộng đồng, những giá trị văn hóa truyền thống sẽ tiếp tục được bồi đắp, trở thành nền tảng tinh thần và nguồn lực quan trọng cho sự phát triển bền vững của quê hương Đất Tổ.