Khán giả phản ứng về Doãn Quốc Đam

Trong bộ phim truyền hình mới nhất mang tên Căn nhà không mái che, Doãn Quốc Đam đảm nhận vai Bình, người đàn ông gia trưởng, vũ phu và sa vào cờ bạc. Nhân vật này có cuộc hôn nhân đầy bi kịch với Hạnh (Huyền Lizzie), người phụ nữ phải chịu đựng những trận đòn roi từ chính chồng mình.

Doãn Quốc Đam gây chú ý khi hóa thân thành người chồng vũ phu, nghiện cờ bạc.

Ngay từ tập mở màn, bộ phim đã đẩy mâu thuẫn gia đình lên cao trào thông qua loạt phân cảnh bạo hành căng thẳng. Doãn Quốc Đam khắc họa một người đàn ông mất kiểm soát, sẵn sàng mang tài sản gia đình đi cá độ rồi trút giận lên vợ con. Những hành động như chửi bới, cầm dao đe dọa, ghì chặt và nhét cơm vào miệng vợ một cách thô bạo khiến nhiều người xem không khỏi ám ảnh.

Sau khi phim lên sóng, diễn xuất của Doãn Quốc Đam nhanh chóng trở thành chủ đề được khán giả bàn luận. Nhiều ý kiến dành lời khen cho khả năng hóa thân của nam diễn viên, cho rằng anh thể hiện thuyết phục hình ảnh người chồng bạo lực, khiến người xem thực sự sợ hãi trước những hành động của nhân vật. Bên cạnh đó, mức độ nặng nề của các cảnh bạo hành cũng khơi lên cảm xúc đau xót, đặc biệt với người xem liên tưởng đến hoàn cảnh của những gia đình có thật ngoài đời.

Nhân vật của Doãn Quốc Đam có những hành động thô bạo như chửi bới, cầm dao đe dọa vợ.

Trên mạng xã hội, diễn xuất của Doãn Quốc Đam nhận được nhiều lời khen từ khán giả. Một số bình luận bày tỏ: "Phim nào có Doãn Quốc Đam là hay", "Đam diễn thật thế". Bên cạnh đó, những phân cảnh bạo lực cũng khiến người xem không khỏi ám ảnh, thể hiện qua các ý kiến: "Sợ thật sự huhu", "Vừa tập đầu đã rơi nước mắt".

Không ít khán giả bày tỏ sự xót xa cho những đứa trẻ phải lớn lên trong gia đình thường xuyên xảy ra bạo lực. Một người xem chia sẻ: "Những đứa trẻ trong hoàn cảnh này mới hiểu cuộc đời chỉ mong một ngày được bình yên!", trong khi ý kiến khác nhận xét: "Sinh ra trong những gia đình như này, những đứa trẻ tổn thương cả đời".

Trong phim, trận đòn nghiêm trọng của Bình khiến Hạnh rơi vào tình trạng nguy kịch, phải nhập viện cấp cứu. Biến cố trở thành bước ngoặt để người phụ nữ nhìn lại cuộc hôn nhân đầy đau khổ, quyết tâm phản kháng và ly hôn nhằm giải thoát bản thân khỏi cuộc sống bị bạo hành. Câu chuyện của Hạnh cũng cho thấy những hệ lụy nặng nề mà bạo lực gia đình để lại, đặc biệt đối với trẻ em phải lớn lên trong môi trường thiếu an toàn.

Theo tiết lộ, sau khi rời bỏ Bình, Hạnh gặp Toản (Duy Hưng), người đàn ông góa vợ đang một mình nuôi hai con. Cả hai mong muốn xây dựng một mái ấm mới nhưng phải đối mặt với những khác biệt, mâu thuẫn giữa các con riêng. Từ đây, Căn nhà không mái che mở rộng câu chuyện sang hành trình hàn gắn tổn thương, học cách thấu hiểu và chấp nhận nhau để tạo dựng một gia đình đúng nghĩa.

Phim truyền hình Căn nhà không mái che nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả.

Những diễn biến tiếp theo của phim được kỳ vọng sẽ tiếp tục làm rõ hành trình thoát khỏi cuộc hôn nhân bạo lực của Hạnh, cũng như những thử thách mà cô và Toản phải vượt qua khi xây dựng cuộc sống mới. Trong khi đó, nhân vật Bình cùng những hậu quả từ hành vi của mình vẫn là một trong những nút thắt đáng chú ý của câu chuyện.

Với màn hóa thân thành người chồng vũ phu ngay từ tập đầu, Doãn Quốc Đam khiến khán giả vừa sợ hãi trước nhân vật vừa dành sự quan tâm cho diễn xuất của anh. Những phản ứng trái chiều xoay quanh các cảnh bạo lực cũng cho thấy sức tác động của bộ phim khi khai thác vấn đề gia đình gần gũi nhưng nhiều góc khuất. Căn nhà không mái che vì thế còn để lại câu hỏi về lựa chọn của Hạnh và cách những người trong gia đình đối diện với tổn thương trong chặng đường phía trước.