Căn nhà không mái che tập 3: Mẹ con Hạnh khốn đốn vì Bình trộm gà chọi

Tập 3 phim Căn nhà không mái che tiếp tục xoay quanh những biến cố trong gia đình Hạnh (Huyền Lizzie). Sau khi Bình (Doãn Quốc Đam) rời nhà, mẹ con Hạnh rơi vào tình cảnh khổ sở.

Thơ (Thu Hà Ceri) đi học về, thấy mẹ ngồi thất thần ở góc sân. Khi được con gái hỏi chuyện, Hạnh cho biết con gà của Khang Béo đã bị người khác bắt đi.

“Mẹ đang ở chợ thì có người gọi điện. Nói tên là Viện, người ở Trại tôm. Nhà chuyên chăn nuôi gà chọi. Đợt vừa rồi, đàn gà chọi nhà bà ấy bị bắt mất 30 con. Tiếc của nên là báo công an”, Hạnh kể.

Mẹ con Hạnh khổ sở, gánh thêm những hậu quả của Bình trong tập 3 “Căn nhà không mái che”.

Theo lời Hạnh, qua điều tra, công an xác định chồng bà Viện và bố của Thơ là những người lấy trộm gà để bán. Những con gà bị mất đều được đánh dấu bằng sơn đỏ ở chân. Khi kiểm tra, bà Viện phát hiện con gà của Khang Béo có dấu sơn tương tự nên đã nhận lại tài sản.

Nghe mẹ kể, Thơ sững sờ hỏi: “Ý mẹ là... bố đi trộm gà ấy ạ?”. Sự thất vọng, tức giận của Thơ lộ rõ khi người bố cờ bạc tiếp tục gây ra những chuyện khiến gia đình phải chịu tổn thương. Không chỉ đối mặt với cuộc sống khó khăn, mẹ con Hạnh còn phải gánh thêm những hệ lụy từ hành động của Bình.

Ở diễn biến khác, Hạnh đưa các con đi ăn tại một quán bình dân và tình cờ gặp Toản (Duy Hưng), người cũng đưa hai con đi ăn. Thấy Khang Béo (Minh Xíu) buồn vì quán đã hết giò, Toản chủ động mang phần ăn của gia đình mình sang cho cậu bé.

Toản (Duy Hưng) chủ động nhường giò cho Khang Béo khiến mẹ con Hạnh cảm động.

“Ăn đi con, giò ngon lắm!”, Toản nói. Khi Hạnh ngỏ ý gửi tiền, anh nhẹ nhàng từ chối: “Được đáng bao nhiêu, tôi cho cháu”. Hành động giản dị của Toản mang đến khoảnh khắc ấm áp cho mẹ con Hạnh giữa lúc gia đình gặp nhiều khó khăn.

Trong khi đó, tại trường, Thơ bất ngờ mang quà nhờ Sơn gửi biếu bà. Sơn ngạc nhiên hỏi lý do, sau đó trêu: “Này! Thích tôi à?”. Thơ chỉ ngoảnh lại nhìn mà không trả lời. Tình huống ngắn mở ra những diễn biến mới trong mối quan hệ giữa hai nhân vật, tạo nét nhẹ nhàng bên cạnh câu chuyện gia đình nhiều áp lực.

Tập 3 phim Căn nhà không mái che lên sóng lúc 20h tối 14/10, trên VTV3.