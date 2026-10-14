Khán giả bắt đền diễn viên Doãn Quốc Đam

Trong Căn nhà không mái che, Doãn Quốc Đam chỉ đóng vai phụ. Anh vào vai Bình - chồng của Hạnh (Huyền Lizzie). Bình hội tụ đủ các tính xấu của một gã đàn ông: Vũ phu, cờ bạc, trộm cắp khiến mẹ con Hạnh khốn đốn.

Nếu tập đầu anh hiện lên là người chồng vũ phu, đẩy vợ con vào bi kịch khiến khán giả bức xúc thì trong tập 2 vừa lên sóng, nam diễn viên lại lấy nước mắt khán giả trong phân đoạn xúc động với vợ con sau khi ly hôn.

Doãn Quốc Đam khiến khán giả xúc động dù vào vai gã chồng tồi tệ.

Ban đầu Bình trách con gái, nghĩ rằng cô bé sẽ rất vui khi bố mẹ bỏ nhau nhưng khi hiểu ra, Bình bật khóc xúc động. "Bố có lỡ đánh con 1 cái, có đau không? Bố xin lỗi!", anh nén nước mắt nói. Sau đó, Bình xin ôm Hạnh, dặn 3 mẹ con ở nhà phải khoẻ và sống tốt. "Anh xin lỗi 3 mẹ con", Bình khóc nấc nói với vợ cũ.

Trên các diễn đàn phim, khán giả dành nhiều lời khen cho diễn xuất tự nhiên của Doãn Quốc Đam. Không ít người thừa nhận họ đã khóc sưng cả mắt. Diễn quá đạt; Bắt đền diễn viên làm khán giả sưng hết mắt rồi; Đam diễn như không diễn, cảm xúc thực sự; Rất xúc động, không khóc đâu mà nước mắt nó cứ chảy ra. Doãn Quốc Đam diễn như không; Khóc nấc không nói lên lời thế này chứ; Đam khóc mà thấy cảm động dù đóng vai người chồng tồi tệ nhất... là bình luận của khán giả.

Cảnh phim xúc động của hai bố con.

Theo thông tin riêng của VietNamNet, Doãn Quốc Đam đã hết vai trong phim, nhân vật Bình sẽ chỉ còn được nhắc đến trong các tập sau để Hạnh bước sang chương mới của cuộc đời.

Căn nhà không mái che là phim thứ 3 Doãn Quốc Đam và Huyền Lizzie đóng cùng nhau sau Hồ sơ cá sấu, Thương ngày nắng về nhưng là phim đầu tiên họ đóng vợ chồng. Trước đó, chia sẻ với VietNamNet, Huyền Lizzie nói: "Doãn Quốc Đam là người tạo cảm xúc cho bạn diễn cực kỳ tốt. Khi tập anh diễn một kiểu nhưng đến lúc quay thật lại nghĩ ra nhiều hành động bất ngờ. Sự bất ngờ đó tạo nên cảm xúc thật".

Bạn diễn Huyền Lizzie dành lời khen cho Doãn Quốc Đam.

Diễn xuất như lên đồng của Doãn Quốc Đam từng khiến hai đạo diễn Bùi Tiến Huy và Phạm Gia Phương choáng váng. Đạo diễn Phạm Gia Phương chia sẻ Doãn Quốc Đam luôn tạo bất ngờ cho chính mình chứ không chỉ cho bạn diễn. Vai tuy không dài nhưng khi đã nhận anh luôn tính toán kỹ. "Anh Đam hiểu mình nên làm gì để chỉ 1 cảnh đã tạo sức hút", Phạm Gia Phương chia sẻ.

Căn nhà không mái che lên sóng vào 20h thứ 2, 3, 4 hàng tuần trên VTV3.

Ảnh, video; VTV