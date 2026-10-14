Emma Stone tiến sát cột mốc 8 đề cử Oscar ở tuổi 38

Năm 1988, Meryl Streep lập kỷ lục khi trở thành người phụ nữ trẻ nhất nhận 8 đề cử Oscar ở tuổi 39, nhờ góp mặt trong danh sách đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc với bộ phim A Cry in the Dark. Sau gần 4 thập kỷ, Emma Stone đang đứng trước cơ hội phá vỡ cột mốc này khi mới 38 tuổi, nếu bộ phim The Debut giúp cô có thêm đề cử ở hạng mục Phim xuất sắc nhất trên cương vị nhà sản xuất.

Meryl Streep lập kỷ lục 8 đề cử Oscar khi mới 39 tuổi vào năm 1988. Ảnh: Jim Ruymen

The Debut là tác phẩm điện ảnh thứ ba do Jesse Eisenberg đạo diễn. Phim có sự tham gia của Julianne Moore trong vai Mona Friedman, một bà nội trợ nhút nhát sống tại New Jersey. Cuộc sống của Mona bắt đầu đảo lộn sau khi cô tham gia buổi thử vai cho vở nhạc kịch hư cấu Nosy Neighbors tại địa phương và được chọn vào một vai phụ. Dưới sự dẫn dắt nghiêm khắc của đạo diễn Jerry Blankenbuehler (Paul Giamatti), cô ngày càng chìm đắm vào nhân vật đến mức dần đánh mất sự cân bằng trong cuộc sống.

Emma Stone và Jesse Eisenberg cùng tham gia sản xuất The Debut, bên cạnh Dave McCary và Ali Herting. Nếu tác phẩm được đề cử Phim xuất sắc nhất tại Oscar 2027, Stone sẽ có cơ hội bổ sung đề cử thứ 8 vào thành tích cá nhân khi chưa bước sang tuổi 39. Trước đó, Meryl Streep có 7 đề cử Oscar trước khi lập kỷ lục vào năm 1988. Nữ diễn viên lần đầu được đề cử ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc năm 1978 với The Deer Hunter, khi 29 tuổi. Một năm sau, bà tiếp tục được đề cử với Kramer vs. Kramer và giành tượng vàng đầu tiên trong sự nghiệp.

Năm 1981, Streep nhận đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc với The French Lieutenant's Woman. Năm tiếp theo, bà chiến thắng ở hạng mục này nhờ Sophie's Choice. Các đề cử tiếp theo lần lượt đến từ Silkwood năm 1983, Out of Africa năm 1985 và Ironweed năm 1987. Đến năm 1988, bà có đề cử thứ 8 với A Cry in the Dark ở tuổi 39.

Trong khi đó, Emma Stone cũng đã có 7 đề cử Oscar, trải dài ở cả hai hạng mục diễn xuất và sản xuất. Năm 2014, cô nhận đề cử Nữ diễn viên phụ xuất sắc với Birdman, khi mới 26 tuổi. Hai năm sau, Stone giành tượng vàng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhờ La La Land ở tuổi 28. Năm 2018, cô tiếp tục được đề cử Nữ diễn viên phụ xuất sắc với The Favourite.

Emma Stone có cơ hội bổ sung đề cử Oscar thứ 8 nhờ vai trò nhà sản xuất phim The Debut. Ảnh: Penske Media

Đến năm 2023, Stone nhận đề cử ở cả hai hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc và Phim xuất sắc nhất với Poor Things, trong đó cô chiến thắng ở hạng mục diễn xuất. Năm 2025, cô tiếp tục có tên trong danh sách đề cử ở cả hai hạng mục với Bugonia, nâng tổng số đề cử lên 7.

Cơ hội lập kỷ lục của Stone càng được chú ý khi The Debut nhận nhiều phản hồi tích cực từ giới phê bình sau hành trình tham dự các liên hoan phim. Tác phẩm đạt 91% điểm đánh giá trên Rotten Tomatoes và 76/100 điểm trên Metacritic, cho thấy triển vọng đáng kể trong cuộc đua giải thưởng.

Theo dự đoán hiện tại của Gold Derby, The Debut có khả năng nhận 6 đề cử Oscar 2027, gồm Phim xuất sắc nhất, Nữ diễn viên chính xuất sắc cho Julianne Moore, Nam diễn viên phụ xuất sắc cho Paul Giamatti, Kịch bản gốc xuất sắc cho Jesse Eisenberg, Tuyển chọn diễn viên xuất sắc và Ca khúc trong phim xuất sắc với bài hát This City May Have Chewed Me Up.

Ở hạng mục Phim xuất sắc nhất, The Debut hiện đứng thứ 4 trong bảng dự đoán với tỷ lệ 86,9%, xếp sau The Odyssey (90,9%), La Bola Negra (90,2%) và Wild Horse Nine (89,4%). Tác phẩm cũng đứng trên một số ứng viên đáng chú ý khác như Project Hail Mary, The Invite và Dune: Part Three.

Lễ công bố đề cử Oscar 2027 dự kiến diễn ra vào ngày 21/1. Nếu The Debut giành được đề cử Phim xuất sắc nhất, Emma Stone có thể trở thành người phụ nữ trẻ nhất đạt 8 đề cử Oscar, vượt qua cột mốc Meryl Streep thiết lập gần 40 năm trước. Tuy nhiên, đây vẫn là khả năng dựa trên những dự đoán hiện tại, chưa phải kết quả chính thức.