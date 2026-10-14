Nhan sắc nàng Tiểu Long Nữ sau 31 năm gây chú ý

Mới đây, Lý Nhược Đồng thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt hình ảnh mới trong trang phục trắng, gợi nhớ đến tạo hình kinh điển của Tiểu Long Nữ trong bộ phim Thần điêu đại hiệp năm 1995. Sau 31 năm kể từ ngày đảm nhận vai diễn để đời, nữ diễn viên vẫn giữ được vẻ ngoài thanh lịch, mái tóc dài cùng thần thái nhẹ nhàng, khiến nhiều khán giả không khỏi bất ngờ.

Trong loạt ảnh được chia sẻ, Lý Nhược Đồng diện bộ váy trắng tối giản, kết hợp kiểu tóc buộc nửa đầu. Làn da sáng, đường nét gương mặt hài hòa cùng phong thái điềm tĩnh giúp nữ diễn viên nổi bật trong khung hình. Đặc biệt, tạo hình này gợi liên tưởng đến hình ảnh Tiểu Long Nữ mặc áo trắng, sống ẩn mình trong Cổ Mộ mà cô từng thể hiện trên màn ảnh.

Lý Nhược Đồng gây chú ý với diện mạo trẻ trung ở tuổi 60.

Ở tuổi 60, Lý Nhược Đồng vẫn nhận được nhiều lời khen về ngoại hình. Không chạy theo phong cách ăn mặc cầu kỳ, nữ diễn viên thường lựa chọn những trang phục đơn giản, tôn lên vóc dáng và khí chất riêng. Hình ảnh mới của cô tiếp tục khiến người hâm mộ nhớ đến một trong những mỹ nhân cổ trang nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ.

Năm 1995, Lý Nhược Đồng đảm nhận vai Tiểu Long Nữ trong Thần điêu đại hiệp, đóng cặp cùng Cổ Thiên Lạc. Tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết võ hiệp của nhà văn Kim Dung nhanh chóng trở thành bộ phim được nhiều thế hệ khán giả yêu thích. Trong đó, chuyện tình giữa Tiểu Long Nữ và Dương Quá để lại dấu ấn sâu đậm nhờ những thử thách, chia ly và sự gắn bó vượt qua định kiến.

Với vẻ đẹp thanh thoát, ánh mắt lạnh lùng nhưng giàu cảm xúc, Lý Nhược Đồng được đánh giá là một trong những diễn viên thể hiện thành công hình tượng Tiểu Long Nữ. Vai diễn không chỉ đưa tên tuổi cô đến gần hơn với khán giả châu Á mà còn trở thành dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp. Sau nhiều năm, mỗi lần nữ diễn viên xuất hiện với trang phục trắng hoặc mái tóc dài đặc trưng, người hâm mộ lại nhớ đến nhân vật kinh điển này.

Nhan sắc thanh thoát của Lý Nhược Đồng gợi nhớ hình tượng Tiểu Long Nữ năm 1995.

Sau thành công của Thần điêu đại hiệp, Lý Nhược Đồng tiếp tục ghi dấu ấn khi hóa thân thành Vương Ngữ Yến trong Thiên long bát bộ năm 1997. Hai vai diễn chuyển thể từ tiểu thuyết Kim Dung giúp cô trở thành gương mặt quen thuộc của dòng phim cổ trang Hong Kong.

Những năm sau đó, nữ diễn viên vẫn tham gia nhiều dự án truyền hình và điện ảnh, đồng thời duy trì sự hiện diện trước công chúng. Bên cạnh công việc nghệ thuật, cô còn gây chú ý bởi thói quen tập luyện thể hình và lối sống kỷ luật.

Sau hơn ba thập kỷ, Lý Nhược Đồng không còn ở thời kỳ đỉnh cao nhan sắc của tuổi đôi mươi, nhưng hình ảnh Tiểu Long Nữ vẫn là một phần khó tách rời khỏi tên tuổi cô. Loạt ảnh mới một lần nữa cho thấy sức sống lâu bền của vai diễn, đồng thời gợi lại ký ức của khán giả về thời kỳ vàng son của phim kiếm hiệp Hong Kong.

Năm 2022, Lý Nhược Đồng tái hiện lại hình ảnh Tiểu Long Nữ sau 27 năm, lúc ấy cô 56 tuổi.