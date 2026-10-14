7 phim Hàn của Park Seo Joon khiến trái tim tan chảy

1. Bay Cao Ước Mơ 2 (Dream High 2)

Trong một trong những bộ phim đầu tiên của mình, Park Seo Joon vào vai thành viên nhóm nhạc thần tượng Eden, bên cạnh JB của GOT7. Những quy định mới dành cho nghệ sĩ chưa thành niên khiến nhóm gặp nhiều khó khăn, tạo nên câu chuyện về tuổi trẻ, tình bạn và ước mơ nghệ thuật. Dù mang màu sắc hài hước, tác phẩm vẫn là dấu mốc đáng nhớ trong những ngày đầu sự nghiệp của nam diễn viên.

2. Phù Thủy Tình Yêu (Witch’s Romance)

Ra mắt năm 2014, bộ phim kể về Yoon Dong Ha (Park Seo Joon), chàng trai trẻ đem lòng yêu Ban Ji Yeon, nữ phóng viên điều tra do Uhm Jung Hwa thủ vai. Dù lo ngại khoảng cách tuổi tác, Ji Yeon dần rung động trước sự chân thành và kiên trì của Dong Ha. Chuyện tình chị em vừa hài hước vừa ngọt ngào là điểm hấp dẫn của tác phẩm.

3. Tìm Lại Chính Mình (Kill Me, Heal Me)

Park Seo Joon vào vai Oh Ri On, anh trai sinh đôi của Oh Ri Jin (Hwang Jung Eum). Đằng sau vẻ ngoài có phần ngốc nghếch, Ri On là tiểu thuyết gia trinh thám nổi tiếng, chuyên tìm hiểu bí mật của giới nhà giàu. Bên cạnh câu chuyện tâm lý xoay quanh nhân vật Cha Do Hyun (Ji Sung), mối quan hệ anh em gần gũi của Ri On và Ri Jin mang đến nhiều khoảnh khắc ấm áp.

4. Cô Nàng Xinh Đẹp (She Was Pretty)

Trong bộ phim năm 2015, Park Seo Joon hóa thân thành Ji Sung Joon, biên tập viên thời trang thành đạt và là mối tình đầu của Kim Hye Jin (Hwang Jung Eum). Sau nhiều năm xa cách, cả hai gặp lại nhưng không nhận ra nhau vì ngoại hình đã thay đổi. Những tình huống dở khóc dở cười cùng chuyện tình dần nảy nở giữa hai người tạo nên sức hút cho bộ phim.

5. Thanh Xuân Vật Vã (Fight My Way)

Park Seo Joon vào vai Go Dong Man, chàng trai từng theo đuổi taekwondo nhưng phải từ bỏ ước mơ vì biến cố. Anh tìm cách trở lại võ đài với sự đồng hành của người bạn thân Choi Ae Ra (Kim Ji Won), cô gái mong muốn trở thành phát thanh viên. Từ tình bạn lâu năm, cả hai dần nảy sinh tình cảm, đồng thời động viên nhau vượt qua khó khăn để theo đuổi hoài bão.

6. Thư Ký Kim Sao Thế? (What’s Wrong with Secretary Kim)

Park Seo Joon đảm nhận vai Lee Young Joon, phó chủ tịch tập đoàn tự tin và có phần tự mãn. Khi nữ thư ký Kim Mi So (Park Min Young) bất ngờ xin nghỉ việc sau nhiều năm gắn bó, anh tìm mọi cách giữ cô ở lại. Quá trình ấy khiến Young Joon nhận ra tình cảm dành cho Mi So, mở ra chuyện tình công sở ngọt ngào với nhiều tình huống hài hước.

7. Tầng Lớp Itaewon (Itaewon Class)

Trong bộ phim năm 2020, Park Seo Joon vào vai Park Sae Roy, chàng trai quyết tâm xây dựng sự nghiệp và trả thù sau những biến cố nghiệt ngã. Anh mở quán ăn tại Itaewon nhưng gặp nhiều trở ngại, cho đến khi Jo Yi Seo (Kim Da Mi) xuất hiện và giúp thay đổi tình thế. Đan xen giữa hành trình khẳng định bản thân và những rung động tình cảm, bộ phim cho thấy hình ảnh Park Seo Joon mạnh mẽ, kiên định, khác biệt với các vai diễn hài lãng mạn trước đó.