Từ 'fan cứng' của BIGBANG đến giấc mơ xây cộng đồng fandom cho nghệ sĩ Việt

Từ fan BIGBANG đến nhà sáng lập MMusic

Gần 20 năm theo dõi BIGBANG, Trần Bảo Trang không chỉ có một thanh xuân gắn với âm nhạc của nhóm. Từng là cộng tác viên báo Hoa Học Trò, chị dần tò mò về những điều nằm phía sau một sản phẩm: Một bài hát được đưa lên nền tảng như thế nào, nghệ sĩ tiếp cận khán giả ra sao và một fandom được xây dựng như thế nào?

"Trải nghiệm là fan của một nghệ sĩ cho Trang hiểu rằng một khán giả hay một fan sẽ cần những điều gì, họ trân trọng và yêu thích những điều gì", Bảo Trang chia sẻ. Góc nhìn từ phía khán giả cũng trở thành một trong những động lực đưa chị bước sâu hơn vào ngành công nghiệp âm nhạc.

Ngày 18/8 (sinh nhật G-Dragon) cũng là ngày MMusic được thành lập. Bảo Trang từng nói vui rằng ở góc độ một fan girl, chị sẽ cố gắng làm MMusic đến ngày có thể hợp tác với G-Dragon.

Dù chưa trực tiếp được làm việc với nam nghệ sĩ, MMusic sau đó đã có cơ hội hợp tác với b.stage, nền tảng đồng hành cùng nhiều nghệ sĩ và các fandom quốc tế, trong đó có những cái tên Bảo Trang từng biết đến từ chính hành trình làm fan của mình.

Với Trần Bảo Trang, đó là một dấu mốc trong công việc, đồng thời tiếp thêm động lực để tìm hiểu sâu hơn về cách ngành công nghiệp âm nhạc vận hành.

Người hướng nội làm fest

MMusic mở rộng hoạt động sang kết nối nhãn hàng và phát triển MServices, đồng thời làm việc với những nghệ sĩ được giới trẻ yêu thích như HIEUTHUHAI, Quang Hùng MasterD, tlinh, Low G và GREY D.

Trong quá trình làm việc cùng nghệ sĩ, Bảo Trang nhận ra họ luôn mong muốn những sân khấu đủ dài để kể trọn vẹn câu chuyện âm nhạc, thay vì chỉ xuất hiện chớp nhoáng. Từ đó, GENfest ra đời với thời lượng trình diễn 45 - 60 phút dành cho nghệ sĩ, giúp khán giả có thêm thời gian thưởng thức âm nhạc.

Thời điểm đó, mô hình festival âm nhạc quy mô lớn còn khá xa lạ với nhiều khán giả Việt. Bảo Trang phải tự tìm cách diễn giải mô hình này, đồng thời học cách biến ý tưởng thành hiện thực. Nhắc về quyết định bước ra khỏi vùng an toàn, chị bộc bạch:

"Mình vốn là người hướng nội, nên luôn suy nghĩ rằng mình phải làm một điều gì đấy đủ sức thuyết phục những người giống như mình sẵn sàng bước ra ngoài để ủng hộ và lắng nghe âm nhạc của thần tượng".

Sau ba mùa tổ chức, lượng khán giả của GENfest tăng từ 35.000 lên 45.000 người. Bảo Trang thừa nhận khó khăn lớn nhất của mình là "con số 0 tròn trĩnh" về kinh nghiệm làm sự kiện. Bù lại, chị có kinh nghiệm làm fan và hiểu những điều khán giả quan tâm. Qua từng mùa, đội ngũ tiếp nhận phản hồi sau đêm diễn để điều chỉnh trải nghiệm cho những lần tổ chức tiếp theo.

Từ một tin nhắn đến giấc mơ fandom Việt

Càng đi sâu vào ngành, Bảo Trang càng nhận thấy nghệ sĩ có thể gặp khó khăn khi thiếu dữ liệu để cân nhắc mức độ đầu tư cho concert hay đĩa vật lí. Việc chưa nắm rõ lượng vé có thể bán ra hoặc phân bố khán giả cũng khiến quá trình lên kế hoạch gặp nhiều rủi ro. Từ nhu cầu đó, MMusic phát triển mfan với mục tiêu kết nối fandom và cung cấp dữ liệu cho nghệ sĩ.

Chị Trần Bảo Trang, Head of MMusic.

Trong hành trình tìm kiếm cơ hội hợp tác, Bảo Trang từng loay hoay tự dịch tin nhắn sang tiếng Hàn để liên hệ với b.stage, dù câu chữ còn "lủng củng". Vì thế, khi nhận được hồi đáp, chị ví cảm giác ấy như "được crush trả lời". Đối tác sau đó khuyến khích chị thoải mái sử dụng tiếng Anh, mở đường cho quá trình hợp tác chính thức.

Từ việc tìm hiểu cách xây dựng fandom của các nghệ sĩ quốc tế, trong đó có BTS, Bảo Trang nuôi dưỡng mong muốn nghệ sĩ Việt Nam cũng có những cộng đồng người hâm mộ đủ mạnh để đồng hành lâu dài.

Chị Trần Bảo Trang chia sẻ về cơ duyên làm việc cùng b.stage.

Nhìn lại hành trình của mình, Bảo Trang trân trọng sự tin tưởng từ những người đã đồng hành, giúp chị có cơ hội hiện thực hóa các ý tưởng. Nói về những quyết định có phần liều lĩnh, chị thừa nhận: "Trang cũng có tham vọng, hơi có "máu điên" trong người, rất thích làm những thứ chưa có sẵn trên thị trường hoặc những thứ đã có sẵn nhưng theo một góc nhìn mới học hỏi từ thế hệ và từ người trẻ".

Từ một fan BIGBANG đến người đứng sau GENfest và mfan, Bảo Trang tiếp tục tìm kiếm những cách tiếp cận mới cho ngành công nghiệp âm nhạc. Những trải nghiệm từng có ở vị trí khán giả vẫn là một phần trong cách chị nhìn nhận nhu cầu của nghệ sĩ và cộng đồng người hâm mộ.