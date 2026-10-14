Han So Hee gây sốt với diện mạo lạ lẫm, khán giả thốt lên: 'Tưởng người nước ngoài'

Theo MyDaily, ngày 13/10, nữ diễn viên Han So Hee đã cập nhật những hình ảnh mới trên trang mạng xã hội cá nhân sau một thời gian ít chia sẻ về cuộc sống thường ngày.

Kèm theo loạt ảnh, Han So Hee gửi lời nhắn ngắn gọn đến người hâm mộ: "Mọi người nhớ cẩn thận, đừng để bị cảm lạnh nhé". Dù chỉ là một bài đăng đơn giản, những hình ảnh của nữ diễn viên nhanh chóng thu hút sự quan tâm, đặc biệt bởi diện mạo có phần khác lạ so với trước đây.

Han So Hee đã cập nhật những hình ảnh mới trên trang mạng xã hội.

Trong loạt ảnh được công bố, Han So Hee xuất hiện với mái tóc vàng sáng, tương tự kiểu tóc cô từng để khi tham gia hoạt động quảng bá bộ phim Intern vào tháng trước.

Đáng chú ý, nữ diễn viên còn sử dụng kính áp tròng màu xám ánh xanh, tạo nên đôi mắt có chiều sâu và vẻ ngoài đầy bí ẩn.

Sự kết hợp giữa mái tóc vàng và đôi mắt sáng màu khiến gương mặt Han So Hee mang đến cảm giác mới mẻ. Vẻ đẹp sắc sảo cùng thần thái lạnh lùng vốn là dấu ấn của cô càng trở nên nổi bật trong những khung hình cận mặt.

Sự kết hợp giữa mái tóc vàng và đôi mắt sáng màu khiến gương mặt Han So Hee mang đến cảm giác mới mẻ.

Nếu trước đây Han So Hee thường gây ấn tượng với mái tóc tối màu và phong cách thanh lịch, lần thay đổi hình ảnh này lại mang đến cho nữ diễn viên vẻ ngoài cá tính, có phần quyến rũ hơn.

Ngay sau khi bài đăng xuất hiện, đông đảo người hâm mộ đã để lại bình luận khen ngợi nhan sắc của Han So Hee.

Một số khán giả bày tỏ: "Trời ơi, nhìn gương mặt của chị ấy kìa", "Người đẹp cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nhé", "Tôi cứ tưởng là người nước ngoài", "Thật sự quá xinh đẹp".

Bên cạnh những lời khen, sự thay đổi màu tóc của Han So Hee cũng khiến nhiều người quan tâm bởi nó có liên quan đến dự án phim mới của cô.

Theo truyền thông Hàn Quốc, Han So Hee đã nhuộm tóc vàng để chuẩn bị cho vai diễn Cha Hae In trong bộ phim hành động giả tưởng Solo Leveling do Netflix sản xuất. Trong tác phẩm, Cha Hae In là nữ thợ săn cấp S duy nhất, sở hữu năng lực chiến đấu nổi bật. Đây được xem là một trong những nhân vật nữ quan trọng của câu chuyện.

Bên cạnh những lời khen, sự thay đổi màu tóc của Han So Hee cũng khiến nhiều người quan tâm bởi nó có liên quan đến dự án phim mới của cô.

Đáng chú ý, nam diễn viên Byeon Woo Seok được lựa chọn đảm nhận vai chính Sung Jin Woo, hứa hẹn tạo nên màn kết hợp đáng mong chờ với Han So Hee.

Sinh năm 1993, Han So Hee bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 2017 thông qua bộ phim truyền hình Reunited Worlds. Sau đó, cô từng bước khẳng định tên tuổi qua các tác phẩm khác. Đặc biệt, những vai diễn có màu sắc tâm lý phức tạp hoặc đòi hỏi khả năng hành động đã giúp Han So Hee xây dựng hình ảnh một nữ diễn viên sẵn sàng thử sức với nhiều dạng nhân vật khác nhau.

Với diện mạo mới cùng dự án Solo Leveling đang được quan tâm, Han So Hee tiếp tục trở thành một trong những gương mặt đáng chú ý của màn ảnh Hàn Quốc thời gian tới.