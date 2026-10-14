Mỹ nhân Huế từng ở trọ 15m², nay lấy chồng doanh nhân, khoe đường cong quyến rũ 'chết người' cùng bikini

Không phải người đẹp nào cũng có hành trình bước đến ánh hào quang showbiz bằng phẳng. Đằng sau danh hiệu và sự chú ý của công chúng, nhiều nàng hậu từng trải qua những ngày tháng khó khăn, đối mặt với biến cố và phải nỗ lực không ngừng để theo đuổi ước mơ.

Mỹ nhân quê Huế Đặng Hoàng Tâm Như là một trong những trường hợp như vậy. Trước khi được biết đến với danh hiệu Á hậu 4 Miss Grand Vietnam 2023, người đẹp sinh năm 1999 từng sống trong căn phòng trọ chỉ rộng 15m², vừa xoay xở cuộc sống vừa kiên trì theo đuổi con đường nghệ thuật.

Hành trình chinh phục các cuộc thi nhan sắc của Tâm Như bắt đầu từ Vietnam's Next Top Model 2019, sau đó tiếp tục với Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Tại cuộc thi này, cô dừng chân ở Top 41 và giành giải Người đẹp Áo dài.

Năm 2023, Tâm Như trở lại với Miss Grand Vietnam. Sở hữu chiều cao 1,75m cùng số đo ba vòng 81-63-90cm và kinh nghiệm trình diễn, người đẹp dần tạo dấu ấn qua các phần thi. Chung cuộc, cô giành danh hiệu Á hậu 4 và giải thưởng Người đẹp Truyền cảm hứng.

Ít ai biết rằng, thời còn đi học, Tâm Như từng là nạn nhân của bạo lực học đường. Những tổn thương tinh thần khiến cô có thời điểm rơi vào suy nghĩ tiêu cực. Đây là một trong những ký ức khó quên trong quá trình trưởng thành của người đẹp.

↵

Bên cạnh sự nghiệp, chuyện tình cảm của Tâm Như cũng nhận được sự quan tâm. Tháng 4/2025, cô bất ngờ tổ chức lễ dạm ngõ và ăn hỏi với bạn trai sau thời gian khá kín tiếng về đời tư.

Trên mạng xã hội, nàng hậu thường thu hút sự chú ý khi đăng tải những hình ảnh diện bikini, khoe vóc dáng cân đối và đường cong quyến rũ. Làn da trắng cùng khả năng lựa chọn trang phục tôn dáng giúp Tâm Như nổi bật trong nhiều khung hình.