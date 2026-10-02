Khai mạc Lễ hội Lam Kinh năm 2026

Khai mạc lễ hội có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các cơ quan ban ngành và đông đảo bà con nhân dân. Trong không gian linh thiêng của vùng đất từng gắn với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn và vương triều Hậu Lê, lễ khai mạc diễn ra với các nghi thức truyền thống, chương trình nghệ thuật với chủ đề “Hào khí Lam Sơn - Bản hùng ca đất Việt” và nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc. Sự kiện thu hút đông đảo người dân địa phương, du khách và những người yêu mến lịch sử, văn hóa dân tộc về tham dự.

Các đại biểu tham sự Lễ hội.

Lam Kinh là vùng đất có vị trí đặc biệt trong lịch sử dân tộc. Nơi đây gắn liền với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn do Lê Lợi lãnh đạo, từ đó mở ra một giai đoạn lịch sử quan trọng của đất nước. Sau khi lên ngôi Hoàng đế, Lê Lợi chọn Đông Kinh làm kinh đô, đồng thời xây dựng Lam Kinh trở thành vùng đất tổ, nơi an nghỉ của các vua và hoàng hậu triều Hậu Lê.

Trải qua hàng trăm năm, những dấu tích của Lam Kinh vẫn mang đậm giá trị lịch sử, văn hóa và kiến trúc. Hệ thống điện miếu, lăng mộ, sân rồng, giếng cổ, cầu Bạch và những công trình, hiện vật còn lại đã tạo nên một quần thể di tích có giá trị đặc biệt, góp phần làm nên sức hấp dẫn của vùng đất này.

Đồng chí Lê Đức Thái, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái đánh trống khai hội.

Lễ hội Lam Kinh được tổ chức hàng năm không chỉ là dịp để Nhân dân tưởng nhớ công lao của các anh hùng, nghĩa sĩ đã có đóng góp to lớn đối với đất nước mà còn là không gian để các giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy.

Điểm nhấn của lễ hội năm nay là chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, tái hiện những dấu mốc lịch sử hào hùng của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, ca ngợi hình tượng người anh hùng dân tộc Lê Lợi cùng tinh thần đoàn kết, ý chí quật cường của quân và dân Đại Việt.

Bên cạnh phần lễ trang nghiêm, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, trưng bày, giới thiệu sản phẩm đặc trưng và các hoạt động trải nghiệm được tổ chức, tạo không khí vui tươi, hấp dẫn phục vụ người dân và du khách.

Đặc biệt, các hoạt động tại “Phiên chợ vùng cao” mang đến không gian văn hóa giàu bản sắc, giới thiệu những sản vật, sản phẩm đặc trưng và nét sinh hoạt văn hóa của đồng bào các dân tộc. Đây cũng là dịp để du khách có thêm những trải nghiệm về đời sống, phong tục, tập quán và văn hóa truyền thống của các vùng, miền.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc tại Lễ hội.

Trong những ngày diễn ra lễ hội, Khu Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh được khoác lên diện mạo rực rỡ nhưng vẫn giữ được vẻ trang nghiêm, cổ kính vốn có. Những con đường dẫn vào khu di tích trở nên nhộn nhịp hơn bởi dòng người về dự hội. Không gian lễ hội kết nối giữa các giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống với những hoạt động trải nghiệm đương đại, tạo nên sức hút đối với du khách.

Lễ hội Lam Kinh năm 2026 cũng là dịp để Thanh Hóa tiếp tục giới thiệu, quảng bá hình ảnh vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng; đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, đưa các giá trị di sản đến gần hơn với cộng đồng.

Lễ hội thu hút đông đảo bà con Nhân dân và du khách tham gia.

Thông qua lễ hội, thế hệ hôm nay có thêm cơ hội tìm hiểu về lịch sử dân tộc, bồi đắp niềm tự hào và ý thức gìn giữ những giá trị di sản mà cha ông để lại. Với những giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa và tâm linh, Lam Kinh không chỉ là điểm đến của những người tìm về cội nguồn mà còn là địa chỉ hấp dẫn đối với du khách trong hành trình khám phá xứ Thanh.

Lễ hội Lam Kinh năm 2026 vì thế không đơn thuần là một sự kiện văn hóa thường niên, mà còn là dịp kết nối quá khứ với hiện tại, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của truyền thống dân tộc, khẳng định sức sống của di sản và nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị Khu Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh.