Cà Mau tổ chức Cuộc thi 'Người đẹp Đất Mũi qua ảnh' lần thứ 1, năm 2026

Phụ nữ Cà Mau năng động, sáng tạo phát triển kinh tế. (Ảnh: TTXVN)

Báo và Phát thanh, Truyền hình Cà Mau phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Cuộc thi “Người đẹp Đất Mũi qua ảnh” lần thứ 1, năm 2026 nhằm tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ, phẩm chất của phụ nữ Cà Mau, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, con người và các điểm đến văn hóa, du lịch của Đất Mũi.

Tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ Cà Mau qua những khuôn hình

Cuộc thi được tổ chức thực hiện Kế hoạch số 01-KH/BCĐ ngày 20/7/2026 của Ban Chỉ đạo tỉnh về triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/2/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam trên địa bàn tỉnh Cà Mau; đồng thời thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh.

Đây là lần đầu tiên Cuộc thi “Người đẹp Đất Mũi qua ảnh” được tổ chức, hướng đến việc tạo một sân chơi dành cho nữ công dân Cà Mau, qua đó ghi lại những hình ảnh đẹp về phụ nữ trong đời sống hiện đại.

Cuộc thi không chỉ tìm kiếm những khuôn hình đẹp về nhân vật mà còn đặt người phụ nữ trong mối liên hệ với quê hương, công việc và đời sống văn hóa. Mỗi bộ ảnh dự thi là một câu chuyện bằng hình ảnh, thể hiện vẻ đẹp tự nhiên, sự tự tin, nét duyên dáng và những dấu ấn riêng của người phụ nữ Cà Mau.

Theo thể lệ, đối tượng dự thi là nữ công dân Việt Nam từ 18 đến 30 tuổi, có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Cà Mau, đang sinh sống, học tập, làm việc, sản xuất hoặc kinh doanh trong và ngoài tỉnh. Thí sinh phải có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, chấp hành các quy định của pháp luật và tự nguyện cam kết thực hiện đầy đủ thể lệ cuộc thi.

Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký một hồ sơ dự thi. Bộ ảnh gửi tham gia gồm 5 ảnh màu, trong đó có ảnh chân dung, ảnh toàn thân và các ảnh thể hiện mối liên hệ giữa thí sinh với quê hương, công việc, văn hóa Cà Mau.

Cụ thể, bộ ảnh bắt buộc có một ảnh được chụp tại danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hóa hoặc điểm du lịch trên địa bàn tỉnh; một ảnh gắn với không gian học tập, lao động, sản xuất hoặc công việc mà thí sinh đang làm; một ảnh mặc trang phục truyền thống mang bản sắc văn hóa dân tộc và hai ảnh tùy chọn.

Trang phục của thí sinh phải lịch sự, phù hợp thuần phong mỹ tục Việt Nam. Ban Tổ chức khuyến khích sử dụng áo dài, trang phục truyền thống hoặc trang phục thể hiện bản sắc văn hóa dân tộc phù hợp với nội dung, bối cảnh của bộ ảnh.

Từ bộ ảnh dự thi đến câu chuyện về Đất Mũi

Điểm đáng chú ý của cuộc thi là yêu cầu mỗi bộ ảnh phải có hình ảnh gắn với không gian Cà Mau. Qua đó, vẻ đẹp của nhân vật được đặt trong cảnh quan, đời sống và văn hóa địa phương, tạo sự kết nối giữa người phụ nữ và vùng đất nơi họ sinh sống.

Khu du lịch Mũi Cà Mau trang hoàng đón khách du lịch dịp Tết Nguyên đán. (Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN)

Một bức ảnh tại điểm du lịch, một khoảnh khắc trong công việc hay hình ảnh người phụ nữ trong trang phục truyền thống không chỉ giới thiệu nhân vật mà còn góp phần giới thiệu những nét riêng của Cà Mau đến công chúng.

Cuộc thi được tổ chức qua các vòng tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; sơ khảo; công bố các bộ ảnh đủ điều kiện để bình chọn trực tuyến; chung khảo; công bố và trao giải.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ, bình chọn trực tuyến và chấm sơ khảo từ ngày 1/10 đến 13/11/2026. Chấm chung khảo và công bố kết quả dự kiến ngày 14/11. Lễ tổng kết, trao giải được tổ chức ngày 25/11/2026.

Các giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích được xét chọn trên cơ sở tổng điểm của Ban Giám khảo theo thang điểm 100. Các tiêu chí chấm gồm nội dung, thông điệp của bộ ảnh; vẻ đẹp tự nhiên, thần thái, sự tự tin của thí sinh; sự phù hợp giữa trang phục và bối cảnh; chất lượng kỹ thuật, nghệ thuật của ảnh; mức độ thể hiện nét đẹp văn hóa và hình ảnh quê hương Cà Mau.

Ban Tổ chức cũng trao các giải do công chúng bình chọn, trong đó có giải bình chọn qua ấn phẩm Đất Mũi và giải bình chọn trực tuyến. Các hình thức bình chọn được thực hiện theo tiêu chí, thời gian và quy trình do Ban Tổ chức công bố, đồng thời có biện pháp kiểm soát các hành vi gian lận, sử dụng tài khoản ảo, phần mềm hoặc phương tiện hỗ trợ bình chọn không hợp lệ.

Cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 10 giải Khuyến khích và 5 giải phụ, cùng các giải thưởng dành cho khán giả bình chọn.

Thông qua cuộc thi, Ban Tổ chức kỳ vọng tạo thêm một hoạt động văn hóa, nghệ thuật gắn với báo chí và nền tảng số, góp phần đổi mới cách truyền thông về con người, văn hóa và du lịch địa phương. Những hình ảnh về phụ nữ Cà Mau trong học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh và đời sống cũng sẽ góp thêm những góc nhìn gần gũi về vùng đất cuối trời Tổ quốc.

Qua mỗi bộ ảnh “Người đẹp Đất Mũi qua ảnh” lần thứ 1, Cà Mau có thêm một cách kể câu chuyện về quê hương: từ những danh thắng, di tích, điểm du lịch đến nhịp sống lao động và những nét văn hóa được gìn giữ trong đời sống hôm nay./.