Hồ Gươm 'bật cập nhật' mới: Cầu cạn lấy cảm hứng từ dải lụa, khung gương ảo diệu

Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), UBND phường Hoàn Kiếm triển khai không gian nghệ thuật "Dải lụa ký ức" tại khu vực vườn hoa và đường dạo ven bờ phía Tây hồ Hoàn Kiếm, dọc phố Lê Thái Tổ, phía Tây Nam Tháp Rùa.

Phối cảnh cầu cạn tại Hồ Gươm. - Nguồn: Fanpage Trung tâm Văn hoá - Thông tin và Thể thao Hoàn Kiếm

UBND phường Hoàn Kiếm cho biết, hoạt động dự kiến diễn ra từ 8/10 - 2/12/2026. Sau thời gian này, công trình sẽ phải tháo dỡ và hoàn trả nguyên trạng khu vực ven Hồ Gươm.

Thiết kế cầu cạn được lấy cảm hứng từ hình ảnh dải lụa, công trình kết hợp lối dạo bộ uốn lượn giữa những tán cây ven hồ, hệ thống chiếu sáng và các khung gương nghệ thuật.

Những đoạn chuyển hướng, khoảng mở tạo thêm điểm dừng chân để người dân và du khách ngắm cảnh, trò chuyện, chụp ảnh. Lối đi được lắp ghép tạm thời, chuyển hướng theo vị trí cây xanh hiện hữu và nâng nhẹ khỏi mặt đất nhằm hạn chế tác động trực tiếp đến khu vực rễ cây lớn, duy trì sự liên tục của cảnh quan phía dưới.

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Phối cảnh khung gương "ảo diệu" lúc trời tối nhờ hệ thống chiếu sáng. - Nguồn: Trung tâm Văn hoá - Thông tin và Thể thao Hoàn Kiếm

Người dùng Threads phát hiện cầu cạn đang dần hoàn thiện.

Trên Threads, giới trẻ Hà Nội không giấu được phấn khích, trông chờ được đi dạo trên cầu cạn. Một số bình luận trên mạng xã hội:

"Hồ Gươm dạo này 10 điểm.""Chưa bao giờ chăm chỉ lên Hồ Gươm nhiều như thời gian này.""Mỗi tuần một cập nhật mới. Tuần trước vừa đi chụp cẩm tú cầu xanh, còn chưa kịp chụp hoa violet thì giờ sắp có cầu cạn.""Mùa Thu Hà Nội năm nay đỉnh quá."

"Ủa cầu xây lúc nào mà sao tôi không nhận ra."