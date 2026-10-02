Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Tham dự có các đồng chí: Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa cùng đại biểu các cơ quan Trung ương, địa phương, con cháu dòng họ Lê cùng đông đảo nhân dân, du khách thập phương.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cùng các đại biểu tham dự nghi lễ trình tấu chúc văn.(Ảnh: MAI LUẬN).

Sau lễ rước kiệu vua Lê Thái Tổ và kiệu Trung Túc Vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh cùng tế lễ, trình tấu chúc văn, dâng hương tưởng niệm, các đại biểu, nhân dân cùng ôn lại bối cảnh bùng nổ cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, công lao to lớn của Anh hùng dân tộc Lê Lợi cùng các tướng lĩnh, nghĩa quân Lam Sơn, đóng góp của quân và dân cả nước trong cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc vào thế kỷ XV.

Sinh ra và lớn lên gặp cảnh đất nước bị nhà Minh xâm lược, đô hộ, “Căm giặc nước, thề không cùng sống”, mùa xuân năm 1418, Lê Lợi cùng tướng lĩnh, nghĩa quân tiến hành khởi nghĩa, truyền hịch kêu gọi nhân dân nổi dậy cứu nước.

Sau một thời gian hoạt động ở vùng miền núi Thanh Hóa, Lê Lợi cùng nghĩa quân theo con đường “thượng đạo” tiến đánh, lần lượt hạ các thành của giặc Minh ở miền tây Nghệ An; rồi tràn xuống đồng bằng công thành, mở rộng vùng giải phóng tới Thuận Hóa. Việc chuyển hướng chiến lược trên tạo nên bước phát triển nhảy vọt về thế và lực của nghĩa quân Lam Sơn.

Từ năm 1426 cuộc khởi nghĩa phát triển thành chiến tranh giải phóng dân tộc. Lê Lợi cùng nghĩa quân tiến ra bắc, liên tiếp giành chiến thắng ở các trận quyết chiến chiến lược “Tốt Động-Chúc Động”, “Chi Lăng-Xương Giang”, tiêu diệt quân tiếp viện, buộc Vương Thông cùng tàn binh rút về nước.

Đồng chí Lê Đức Thái, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nổi trống khai hội Lam Kinh 2026. (Ảnh: MAI LUẬN).

Tháng 4 năm Mậu Thìn 1428, tại Điện Kính Thiên của kinh thành Thăng Long, Bình Định Vương Lê Lợi lên ngôi Hoàng Đế, lấy niên hiệu là Thuận Thiên, khôi phục quốc hiệu Đại Việt.

Lê Thái Tổ tiếp tục xây dựng nhà nước trung ương tập quyền vững mạnh, ban hành nhiều chính sách tiến bộ về ruộng đất, phát triển công thương nghiệp, giáo dục, lựa chọn, trọng dụng người hiền tài, mở rộng bang giao, giữ yên bờ cõi. Các vị vua kế nghiệp tiếp nối xây dựng quốc gia thịnh trị, tạo nền tảng vững chắc cho vương triều Hậu Lê tồn tại hơn 360 năm.

Một cảnh trong chương trình nghệ thuật "Hào khí Lam Sơn-Bản hùng ca Đất Việt". (Ảnh: MAI LUẬN).

Trình bày diễn văn kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm Vua Lê đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi, bày tỏ lòng tri ân, tôn vinh những cống hiến, hy sinh của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và các tướng sĩ, nghĩa quân, nhân dân trong cả nước trong thế kỷ XV, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa Lê Văn Trung nhấn mạnh: Phát huy hào khí Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành xuất sắc vai trò là hậu phương lớn trong các cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa, lịch sử của quê hương; xây dựng Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Diễn trò Xuân Phả tại Lễ hội Lam Kinh 2026. (Ảnh: Mai Luận).

Tiếp đó, các đại biểu và quần chúng nhân dân cùng thưởng thức chương trình nghệ thuật “Hào khí Lam Sơn-Bản hùng ca Đất Việt”.

Cũng trong dịp này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa tổ chức chuỗi hoạt động “Liên hoan Văn nghệ dân gian-Phiên chợ vùng cao”. Qua đó tạo điều kiện để đồng bào các dân tộc thiểu số phát huy vai trò chủ thể trong thực hành, trao truyền văn hóa; tạo không gian giao lưu, giới thiệu văn hóa, văn nghệ dân gian, sản vật, ẩm thực đặc trưng của các dân tộc; góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng văn hóa, du lịch của các địa phương, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống xứ Thanh.