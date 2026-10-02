Bạn bè quốc tế hòa mình vào không gian văn hóa 54 dân tộc Việt Nam

Ngày 2/10, trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, đoàn đại biểu tham dự lễ hội có hành trình tham quan, trải nghiệm tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Chương trình do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với Ban Tổ chức thực hiện, nhằm giới thiệu những giá trị văn hóa tiêu biểu của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, đồng thời tăng cường kết nối, giao lưu giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Điểm dừng chân đầu tiên của đoàn là Khu Nghi lễ Thờ Tổ, công trình văn hóa tâm linh tôn vinh các Vua Hùng và truyền thống dựng nước của dân tộc. Không gian này thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đồng thời khẳng định tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc Việt Nam.

Đại biểu quốc tế trải nghiệm nghi lễ đón vía tốt, vía lành trong không gian văn hóa dân tộc Mường

Tiếp đó, các đại biểu lần lượt tham quan không gian văn hóa của đồng bào Mường, Tà Ôi và các dân tộc Tây Nguyên. Thông qua nghi lễ, nghệ thuật trình diễn dân gian, nghề thủ công và hoạt động giao lưu trực tiếp với đồng bào, đoàn có dịp tìm hiểu rõ hơn đời sống văn hóa của từng cộng đồng.

Các đại biểu quốc tế trải nghiệm nghi lễ, nghệ thuật trình diễn và những nét văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc Mường tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Tại làng dân tộc Mường, đoàn được chào đón bằng bốn bài chiêng Séc bùa. Âm thanh cồng chiêng cùng nghi lễ đón khách thể hiện nét đẹp trong văn hóa ứng xử, tinh thần cộng đồng và sự hiếu khách của người Mường.

Các đại biểu còn tìm hiểu kiến trúc nhà truyền thống, phong tục, lịch Mường; tham dự nghi lễ đón vía tốt, vía lành; thưởng thức màn trình diễn đâm đuống và khám phá ý nghĩa của cây Pồn pông.

Đến không gian văn hóa Tà Ôi, đoàn tìm hiểu phong tục trao muối cầu may, tham quan nhà rông và khám phá các nghề thủ công như đan chiếu sáp, đan lát, dệt zèng.

Một trong những trải nghiệm đáng chú ý là hoạt động làm và thưởng thức bánh A quát, còn được gọi là “bánh tình yêu”. Qua đó, các đại biểu có thêm góc nhìn gần gũi về đời sống, văn hóa ẩm thực và quan niệm tình cảm của đồng bào Tà Ôi.

Điểm nhấn tiếp theo là hoạt động trải nghiệm tại Vườn tượng điêu khắc Tây Nguyên. Tại đây, đoàn đại biểu tìm hiểu Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; theo dõi chương trình thực cảnh “Vườn tượng kể chuyện” và giao lưu với đồng bào các dân tộc.

Đại biểu quốc tế trải nghiệm văn hóa ẩm thực và nghệ thuật trình diễn truyền thống của đồng bào Tây Nguyên

Những điệu múa xoang, múa Tân tung da dá cùng âm thanh của các nhạc cụ tre nứa tạo nên không gian nghệ thuật giàu bản sắc, tái hiện một phần đời sống tinh thần của cư dân Tây Nguyên.

Bên cạnh hoạt động trình diễn, các đại biểu còn được thưởng thức cà phê, ca cao và các sản vật đặc trưng như hạt kơ nia, mắc ca, hạt điều. Văn hóa Tây Nguyên vì thế được giới thiệu không chỉ qua cồng chiêng, điệu múa hay tượng gỗ mà còn qua hương vị của những sản vật gắn với đời sống hằng ngày.

Trong phần tiếp theo của hành trình, các đại biểu di chuyển bằng xe điện qua những không gian kiến trúc và văn hóa tiêu biểu, gồm các làng dân tộc Tây Nguyên, chùa Khmer, làng Khmer và tháp Chăm.

Các công trình kiến trúc, cảnh quan và không gian sinh hoạt được tái hiện tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam giúp đoàn có thêm góc nhìn về sự đa dạng trong tín ngưỡng, phong tục và đời sống của các cộng đồng dân tộc.

Hành trình tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam không chỉ giới thiệu di sản bằng những màn biểu diễn, mà còn chuyển tải các câu chuyện về phong tục, nghề thủ công, kiến trúc, nghệ thuật dân gian và văn hóa ẩm thực.

Thông qua hoạt động trải nghiệm trực tiếp, chương trình góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam giàu truyền thống, thân thiện và hiếu khách; đồng thời làm rõ vai trò của Hà Nội như một điểm đến giao lưu văn hóa quốc tế, nơi các giá trị văn hóa được kết nối và sẻ chia.