Hải Phòng: Sắp diễn ra Tuần lễ Nông sản OCOP và Đặc sản vùng miền

Theo kế hoạch, sự kiện có quy mô khoảng 200 gian hàng với sự tham gia của 123 đơn vị đến từ 34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Chương trình dự kiến giới thiệu khoảng 2.000 mặt hàng nông sản, đặc sản tiêu biểu; trong đó có 130 gian hàng chuyên trưng bày, quảng bá các sản phẩm OCOP đạt chuẩn từ 3 đến 5 sao.

Điểm nhấn của Tuần lễ năm nay là chuỗi hoạt động phong phú, kết hợp hài hòa giữa xúc tiến thương mại và trải nghiệm văn hóa đa dạng.

Hội chợ có khoảng 200 gian hàng

Sự kiện mở màn vào sáng 14.10.2026 với lễ khai mạc trang trọng cùng màn trình diễn múa lân - sư - rồng và nghi thức đánh trống khai hội sôi động.

Trong suốt thời gian diễn ra, Ban Tổ chức chú trọng đẩy mạnh các phiên kết nối giao thương (B2B) nhằm thiết lập mạng lưới liên kết tiêu thụ bền vững giữa các nhà sản xuất, chủ thể OCOP với hệ thống phân phối và siêu thị lớn.

Bên cạnh đó, nhằm gia tăng tính tương tác và thu hút đông đảo nhân dân, du khách, Ban tổ chức bố trí không gian trò chơi dân gian vào các buổi chiều hằng ngày, cùng Lễ hội Cosplay độc đáo diễn ra cao điểm vào dịp cuối tuần để lồng ghép quảng bá nông sản đến giới trẻ.

Đặc biệt, khách tham quan khi tham gia chương trình "Check-in nhận quà" sẽ có cơ hội nhận một trong 500 phiếu mua sắm (voucher) mệnh giá 100.000 đồng/thẻ có mã định danh để sử dụng trực tiếp tại các gian hàng trong khuôn khổ Tuần lễ.

Sự kiện được tổ chức nhằm xây dựng cầu nối giao thương thiết thực giữa các doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ thể OCOP với hệ thống phân phối hiện đại và người tiêu dùng. Qua đó, hỗ trợ mở rộng thị trường, đẩy mạnh tiêu thụ nông sản, thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững cho các địa phương.

Chương trình dự kiến giới thiệu khoảng 2.000 mặt hàng nông sản, đặc sản tiêu biểu

Bên cạnh các hoạt động trưng bày và kết nối cung - cầu, Ban Tổ chức còn lồng ghép các không gian trải nghiệm văn hóa truyền thống xen lẫn hiện đại, mang tới điểm đến mua sắm, giao lưu văn hóa phong phú, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất và con người các địa phương tới đông đảo nhân dân và du khách.

Thông qua sự kết hợp linh hoạt giữa xúc tiến thương mại và trải nghiệm văn hóa đa dạng, Tuần lễ Nông sản OCOP và Đặc sản Vùng miền năm 2026 không chỉ mở ra cơ hội liên kết chuỗi giá trị, nâng cao vị thế cho nông sản Việt mà còn hứa hẹn trở thành điểm đến mua sắm, giao lưu hấp dẫn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hải Phòng trong thời gian tới.