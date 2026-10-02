Đến Ninh Phước, Khánh Hoà, thưởng thức văn hóa Chăm, trải nghiệm nghề gốm, dệt thổ cẩm

Làng Gốm Bàu Trúc, Khánh Hoà. (Ảnh: Ngọc Vân)

Theo UBND xã Ninh Phước, Lễ hội nhằm giới thiệu, tôn vinh, bảo tồn và phát huy giá trị di sản Nghệ thuật làm gốm của người Chăm - Di sản văn hóa phi vật thể đã được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp năm 2022.

Lễ hội cũng góp phần lan tỏa, quảng bá nghề gốm Chăm Bàu Trúc, dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp, các giá trị văn hóa truyền thống, sản phẩm đặc thù và hình ảnh quê hương Ninh Phước đến nhân dân, du khách; tạo không gian giao lưu, trải nghiệm, gắn kết di sản với phát triển kinh tế, du lịch cộng đồng bền vững.

Ban tổ chức cho biết, chủ đề nghệ thuật “Hồn gốm Bàu Trúc”, vốn xuyên suốt Lễ hội, kể câu chuyện từ đất, nước, lửa và bàn tay tài hoa của người nghệ nhân, thợ gốm; từ kỹ thuật thủ công truyền thống đến sức sống của làng nghề trong không gian văn hóa, du lịch cộng đồng và sáng tạo đương đại.

Lễ hội diễn ra tại Quảng trường Ninh Phước và đền Po Klaong Car, thôn Bàu Trúc, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và trải nghiệm làng nghề.

Theo chương trình, tối 10/10 diễn ra lễ khai mạc với chương trình nghệ thuật “Hồn gốm Bàu Trúc”, lửa trại cộng đồng “Ngọn lửa Bàu Trúc”, lễ mở đền Po Klaong Car và rước y trang.

Du khách tham quan, trải nghiệm tại làng nghề gốm Bàu Trúc. (Nguồn: Báo Khánh Hoà)

Ngày 11/10, lễ hội tổ chức hội thảo khoa học về bảo tồn nghệ thuật làm gốm Chăm, cùng các hoạt động thể thao và trò chơi dân gian. Ngày 12/10 có các cuộc thi tiếng hát dân ca Chăm, “Thiếu nữ Chăm duyên dáng”, thi tay nghề làm gốm và lễ bế mạc.

Trong suốt thời gian Lễ hội, du khách có thể tham quan không gian trưng bày sản phẩm làng nghề, trải nghiệm làm gốm, tìm hiểu nghề dệt thổ cẩm và thưởng thức ẩm thực địa phương.

Điểm mới của Lễ hội là không gian trải nghiệm du lịch thực tế ảo VR Tour 360, giúp du khách khám phá làng gốm Bàu Trúc, làng dệt Mỹ Nghiệp, các di tích văn hóa và điểm đến tiêu biểu của Ninh Phước. Hoạt động này được kỳ vọng kết nối giá trị văn hóa truyền thống với công nghệ số, qua đó mở rộng hoạt động quảng bá du lịch địa phương.

Sản phẩm gốm Chăm Bàu Trúc khá đa dạng về loại hình, mẫu mã. (Nguồn: Báo Khánh Hoà)

Trong 3 ngày diễn ra Lễ hội, còn có các hội thi, hội diễn văn hóa nghệ thuật- thể dục thể thao, bao gồm: Hội thi vẽ tranh thiếu nhi; Hội thi thiếu nhi viết chữ Chăm đẹp; Hội thi Tiếng hát dân ca Chăm và Thiếu nữ Chăm duyên dáng; các hội thi thể thao, trò chơi dân gian và nhiều hoạt động giao lưu, trải nghiệm.

Đặc biệt, Hội thi “Tay nghề làm gốm của người Chăm năm 2026” là một trong những hoạt động trọng tâm, nơi các nghệ nhân trực tiếp thể hiện kỹ năng, kinh nghiệm và kỹ thuật nghề truyền thống; tôn vinh đôi bàn tay tài hoa của nghệ nhân- những chủ thể trực tiếp gìn giữ di sản, đồng thời góp phần trao truyền tri thức nghề và khơi dậy niềm tự hào về gốm Chăm Bàu Trúc.

Bàu Trúc được xem là một trong những làng gốm cổ xưa nhất còn tồn tại ở Đông Nam Á. (Nguồn: Vietnamnet)

Bàu Trúc được xem là một trong những làng gốm cổ xưa nhất còn tồn tại ở Đông Nam Á. Nghề làm gốm tại đây có kỹ thuật chế tác đặc biệt khi nghệ nhân không sử dụng bàn xoay mà dùng đôi tay kết hợp với động tác lùi từng bước để tạo hình sản phẩm.

Các dụng cụ làm gốm khá đơn sơ, gồm vòng tròn quấn, miếng vải, tre, vỏ sò hoặc ốc biển. Sản phẩm sau khi tạo hình được nung lộ thiên bằng củi và rơm, tạo nên những sắc màu tự nhiên như đỏ hồng, vàng đỏ, đen xám.

Những đặc điểm này tạo nên diện mạo riêng cho gốm Bàu Trúc, đồng thời phản ánh kỹ thuật và tri thức nghề thủ công được cộng đồng Chăm gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ.

Ban tổ chức nhấn mạnh, thông qua các hoạt động trưng bày, trình diễn, trải nghiệm, hội thi, hội thảo và giao lưu cộng đồng, Lễ hội góp phần đưa di sản đến gần công chúng, quảng bá sản phẩm làng nghề và tăng cường kết nối văn hóa - du lịch - cộng đồng, từng bước phát huy giá trị di sản gắn với phát triển địa phương.

Lễ hội Katê của đồng bảo Chăm. (Nguồn: Tuổi trẻ)

Ông Phú Hữu Minh Thuần, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Gốm Chăm Bàu Trúc cho biết, Lễ hội Gốm Chăm Bàu Trúc lần thứ I diễn ra đúng vào dịp Lễ hội Katê nên HTX cũng đã tăng cường nhân công để sản xuất gốm. Đồng thời sẽ tham gia trình diễn nghệ thuật làm gốm.

“Đây là cơ hội để đồng bào Chăm giao lưu, học hỏi và cùng chung tay bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống. HTX cũng tham gia thuyết minh du lịch cộng đồng, giới thiệu những nét đặc trưng riêng của văn hóa Chăm. Các nghệ nhân sẽ trực tiếp biểu diễn quy trình làm gốm để lan tỏa ý nghĩa của việc bảo tồn giá trị di sản. Đây cũng dịp để HTX làm du lịch”, ông Thuần nói.

Lễ hội Gốm Chăm Bàu Trúc lần thứ I năm 2026 là dịp để nhân dân và du khách đến với Ninh Phước, hòa mình trong không khí rộn ràng của Lễ hội Katê, thưởng thức văn hóa Chăm, gặp gỡ nghệ nhân, trải nghiệm nghề gốm, dệt thổ cẩm và cảm nhận sức sống của di sản được gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ.