Siêu phẩm của Messi không cứu được Inter Miami

Pha đá phạt tuyệt đẹp của Messi.

Columbus chủ động đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc và sớm gây sức ép lên khung thành đội khách. Phút 28, đội chủ nhà được hưởng phạt đền. Josef Martinez lạnh lùng thực hiện thành công, đưa Columbus vượt lên dẫn trước.

Chỉ 5 phút sau, Messi lên tiếng. Từ tình huống đá phạt chếch bên cánh phải, ở vị trí tưởng như không thuận lợi để dứt điểm trực tiếp, đội trưởng Inter Miami tung cú sút đầy kỹ thuật. Bóng vượt qua hàng rào, xoáy về góc xa và khiến thủ môn Columbus hoàn toàn bất lực.

Đây là trận thứ hai liên tiếp Messi ghi bàn từ chấm đá phạt trực tiếp. Hôm 21/9, siêu sao người Argentina cũng lập công theo cách tương tự trong trận hòa San Diego FC 2-2. Pha lập công vào lưới Columbus là bàn thắng đá phạt trực tiếp thứ 76 trong sự nghiệp của Messi. Hiện huyền thoại Marcelinho Carioca của Brazil giữ kỷ lục với 78 bàn.

Sau khi bị gỡ hòa, Columbus vẫn là đội tạo ra nhiều cơ hội hơn. Đội chủ nhà tung 14 cú sút, trong đó có 7 lần trúng đích, còn Inter Miami chỉ dứt điểm 5 lần và 3 lần đưa bóng đi đúng hướng. Thủ môn Rocco Ríos Novo liên tục phải trổ tài để giữ cho đội khách không bị thủng lưới thêm.

Khi trận đấu tưởng như khép lại với tỷ số hòa, Columbus tung đòn quyết định. Phút 90+8, Jamal Thiare nhanh chóng tận dụng tình huống bóng bật ra trong vòng cấm rồi dứt điểm, ấn định chiến thắng 2-1.

Thất bại khiến Inter Miami chấm dứt chuỗi 8 trận bất bại trước Columbus Crew. Sau 27 vòng, Inter Miami đứng thứ 3 và kém đội đầu bảng Nashville tận 14 điểm.