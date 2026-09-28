VĐV Trung Quốc 18 tuổi ném 1 lao phá kỷ lục ASIAD, nhà vô địch Olympic phát khóc

Ngày 28/9, tài năng 18 tuổi Yan Ziyi của Trung Quốc phá kỷ lục ASIAD ở nội dung ném lao nữ, qua đó giành huy chương vàng. Ngay trong lượt đầu tiên, cô đưa lao tới 70,46 m. Thành tích này cũng giúp Yan Ziyi sớm khép lại phần thi khi không cần thực hiện thêm bất kỳ cú ném nào.

Thông số 70,46 m giúp Yan Ziyi xô đổ kỷ lục ASIAD 66,09 m do người đồng hương Liu Shiying lập năm 2018. Khoảng cách giữa cô và các đối thủ còn lại cũng rất lớn. Nhà đương kim vô địch Olympic Haruka Kitaguchi của Nhật Bản giành huy chương bạc với thành tích 62,70 m, kém Yan Ziyi gần 8 m.

VĐV Nhật Bản Takemoto Sae đứng thứ ba với 62,15 m, kém Yan 8,31 m. Đáng chú ý, không VĐV nào khác trong chung kết vượt qua mốc 63 m, trong khi Yan Ziyi đã đưa lao vượt ngưỡng 70 m ngay ở lần thực hiện đầu tiên.

Thần đồng 18 tuổi Yan Ziyi của Trung Quốc phá kỷ lục ASIAD ở nội dung ném lao nữ, giành huy chương vàng. (Ảnh: Athletics Weekly)

Thất bại trước thần đồng Trung Quốc khiến vận động viên Haruka Kitaguchi của Nhật Bản không giấu được sự tiếc nuối. Nhà đương kim vô địch Olympic bật khóc sau phần thi và thừa nhận cô thất vọng khi để đối thủ Trung Quốc tạo ra khoảng cách quá lớn.

“Tôi rất tiếc vì đã để cô ấy một mình vượt lên quá xa”, Kitaguchi chia sẻ sau khi giành HCB.

Cú ném của Yan Ziyi cũng đứng thứ sáu trong danh sách những thành tích tốt nhất lịch sử ném lao nữ. Kỷ lục thế giới hiện vẫn thuộc về Barbora Spotakova với 72,28 m, được thiết lập năm 2008.

Đáng chú ý, Yan Ziyi từng tiến sát cột mốc này. Hồi tháng 5, VĐV Trung Quốc đạt 71,74 m, thành tích tốt thứ hai trong lịch sử và chỉ kém kỷ lục thế giới 54 cm.

Yan Ziyi cho biết cô không nghĩ màn ra mắt ASIAD của mình lại kết thúc chỉ sau một cú ném: “Kế hoạch của tôi là thực hiện thật tốt hai cú ném đầu tiên. Nhưng tôi không ngờ mình lại đạt được khoảng cách như vậy ngay trong cú ném thứ nhất”.

Tính đến cuối ngày thi đấu thứ tám, Trung Quốc dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 với 119 HCV, trong khi Nhật Bản đứng thứ hai với 37 HCV và Hàn Quốc xếp thứ ba với 20 HCV.