Madam Pang đặt tất cả vào Chanathip để quyết thắng tuyển Việt Nam

Quyết định không sử dụng Chanathip Songkrasin trong trận thắng Pakistan 4-0 cho thấy tuyển Thái Lan đã có sự tính toán rất rõ ràng cho cuộc đối đầu với tuyển Việt Nam ở FIFA ASEAN Cup 2026. HLV Anthony Hudson cũng thừa nhận ông chủ động để Chanathip nghỉ ngơi nhằm đảm bảo thể trạng tốt nhất cho trận đấu tiếp theo. Điều đó đủ cho thấy tầm quan trọng của màn so tài với tuyển Việt Nam, trận đấu được xem là bước ngoặt của bảng B và có thể quyết định tấm vé vào chung kết.

Thái Lan hiểu rằng họ không thể xem nhẹ tuyển Việt Nam. Trong hai kỳ AFF Cup gần nhất, đội bóng xứ Chùa vàng đều phải nhận thất bại trước tuyển Việt Nam. AFF Cup 2024 chứng kiến đoàn quân của HLV Kim Sang Sik lên ngôi vô địch, trong khi AFF Cup 2026 cũng khép lại với niềm vui thuộc về tuyển Việt Nam. Những kết quả ấy khiến người Thái không khỏi cảm thấy áp lực khi bước vào cuộc tái đấu lần này.

Ngôi sao Chanathip được giữ sức trước Pakistan, cho thấy Thái Lan đang dồn toàn lực cho cuộc đại chiến với tuyển Việt Nam. Ảnh: FAT

Chính vì vậy, Chanathip được xem như quân bài quan trọng nhất. Ở tuổi 32, ngôi sao số một của bóng đá Thái Lan vẫn sở hữu đẳng cấp khác biệt với khả năng cầm nhịp, điều tiết lối chơi và tạo đột biến bằng những đường chuyền quyết định. Sự xuất hiện của Chanathip có thể giúp tuyển Thái Lan nâng cấp đáng kể chất lượng tấn công trước hàng thủ tuyển Việt Nam.

Đây cũng là một “canh bạc” của HLV Anthony Hudson. Ông chấp nhận không sử dụng ngôi sao lớn nhất ở trận ra quân để giữ anh cho trận gặp tuyển Việt Nam. Nếu Thái Lan thắng, đó sẽ là lời khẳng định cho tham vọng đòi lại vị thế số một Đông Nam Á. Ngược lại, áp lực chắc chắn sẽ gia tăng với bóng đá Thái Lan.

Không chỉ là câu chuyện chuyên môn, trận đấu này còn mang ý nghĩa rất lớn với Madam Pang. Sau những thất bại liên tiếp trước tuyển Việt Nam ở các giải đấu lớn khu vực, bà đang chịu không ít sức ép từ người hâm mộ. Một chiến thắng sẽ giúp bóng đá Thái Lan lấy lại niềm tin và phần nào giảm bớt áp lực dành cho nữ Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan.

Thái Lan đang tạm đứng đầu bảng. Ảnh: FAT

Vì thế, Chanathip được dưỡng sức không đơn thuần là xoay tua lực lượng. Đó là sự chuẩn bị cho trận đấu mà người Thái xem như “chung kết sớm” của FIFA ASEAN Cup 2026. Và họ đang đặt rất nhiều kỳ vọng vào ngôi sao từng được mệnh danh là “Messi Thái” để thay đổi lịch sử đối đầu gần đây trước tuyển Việt Nam.