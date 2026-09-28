Xuân Son về nước vì chấn thương, ĐT Việt Nam có được gọi cầu thủ thay thế?

Tóm tắt nhanh: · Theo quy định của giải FIFA ASEAN Cup 2026, cầu thủ bị chấn thương hoặc bệnh chỉ có thể được thay thế đến 24 giờ trước trận đầu tiên của đội tại giải. · Thủ môn thì có thể được thay vì chấn thương hoặc bệnh vào bất kỳ thời điểm nào trong giải. · ĐT Việt Nam không được tự động bổ sung cầu thủ thay Xuân Son, trừ khi được FIFA chấp thuận như một trường hợp ngoại lệ.

Dự kiến Xuân Son sẽ bay về nước trong hôm nay, 28/9, để điều trị chấn thương. Việc Xuân Son không thể tiếp tục thi đấu tại FIFA ASEAN Cup 2026 khiến ĐT Việt Nam mất một lựa chọn quan trọng trên hàng công khi mới thi đấu một trận tại giải.

ĐT Việt Nam có được gọi cầu thủ thay Xuân Son không?

Quy định của FIFA ASEAN Cup 2026 có cho phép các đội tuyển thay thế cầu thủ trong trường hợp xảy ra chấn thương hoặc bệnh nghiêm trọng, nhưng có những giới hạn nhất định.

Theo Điều 23.2, một cầu thủ trong danh sách chính thức có thể được thay bằng cầu thủ thuộc danh sách sơ bộ nếu gặp chấn thương hoặc ốm/ bệnh, nhưng việc thay thế này chỉ được thực hiện cho đến 24 giờ trước khi trận đầu tiên của đội tại FIFA ASEAN Cup 2026 bắt đầu (như trường hợp Minh Khoa thay cho Quang Hải).

Mà ĐT Việt Nam đã thi đấu trận đầu tiên tại giải, nên thời hạn thay thế cầu thủ theo quy định này đã qua.

Xuân Son thi đấu trong trận ĐT Việt Nam - ĐT Philippines tại FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: TPO.

Vẫn có trường hợp được thay thế

Theo quy định thông thường như trên thì ĐT Việt Nam không thể gọi một cầu thủ khác vào danh sách chính thức để thay Xuân Son trong phần còn lại của FIFA ASEAN Cup 2026.

Trường hợp thay cầu thủ giữa giải đấu chỉ có thể được áp dụng cho thủ môn. Theo Điều 23.3, bất kỳ thủ môn nào có tên trong danh sách đăng ký chính thức đều có thể được thay thế bằng một thủ môn khác từ danh sách đăng ký sơ bộ trong trường hợp gặp chấn thương hoặc bệnh nghiêm trọng, vào bất kỳ thời điểm nào trong suốt giải đấu.

Ngoài ra, trong quy định cũng đề cập rằng tất cả các trường hợp ngoại lệ phải được FIFA chấp thuận.

Xuân Son và Đình Bắc trong trận ra quân của ĐT Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: TPO.

Tóm lại, với trường hợp Xuân Son, do anh không phải là thủ môn và ĐT Việt Nam đã đá một trận trong giải, nên về nguyên tắc thì ĐT Việt Nam không được gọi cầu thủ thay thế, trừ khi FIFA chấp thuận một trường hợp ngoại lệ.