Tiền đạo được Harry Kane chỉ giáo sẽ giúp tuyển Việt Nam thắng Thái Lan

Williams Minh Hoàng, tên tiếng Anh Lee Oliver Grant Williams, sinh ngày 2/4/2007 tại Anh, bố là người Anh và mẹ là người Việt Nam. Tiền đạo cao 1,90 m trở về Việt Nam thi đấu ở mùa giải vừa qua. Anh ghi 6 bàn tại V.League cùng 2 pha lập công ở Cúp Quốc gia. Những màn trình diễn đó mở ra cơ hội để tiền đạo trẻ được trao cơ hội khoác áo tuyển Việt Nam.

Trong trận ra mắt đội tuyển ở chiến thắng 1-0 trước Philippines tại FIFA ASEAN Cup, Minh Hoàng lập tức để lại dấu ấn. Tiền đạo sinh năm 2007 thi đấu mạnh mẽ và có pha kiến tạo để Nguyễn Đình Bắc ghi bàn duy nhất.

Sự xuất hiện của Minh Hoàng càng được chú ý khi Nguyễn Xuân Son buộc phải chia tay đội tuyển vì chấn thương cơ đùi sau. Tiền đạo nhập tịch dự kiến cần khoảng 4-6 tuần để hồi phục. Chấn thương xảy ra ở phút 57 trận đấu với Indonesia trên sân Si Jalak Harupat tối 26/9. Chỉ hai phút sau, trong nỗ lực phối hợp cùng Đình Bắc để tăng tốc, Xuân Son bất ngờ khựng lại và nằm sân vì đau. Không có va chạm nào với cầu thủ đối phương trong tình huống này. Sau đó, anh được thay ra và không thể tiếp tục đồng hành cùng tuyển Việt Nam tại giải đấu.

Nguyễn Xuân Son chấn thương khiến tuyển Việt Nam mất đi chân sút quan trọng nhất, nhưng Williams Minh Hoàng lại có cơ hội lớn để chứng minh giá trị trong trận đấu gặp Thái Lan. Ảnh: VFF

Đây rõ ràng là tổn thất lớn với HLV Kim Sang-sik. Tuy nhiên, chấn thương của Xuân Son cũng mở ra cơ hội cho những cầu thủ khác, trong đó Minh Hoàng là một cái tên đáng chú ý. Tiền đạo 19 tuổi sở hữu chiều cao ấn tượng, khả năng tranh chấp tốt và không ngại va chạm. Minh Hoàng cũng có kinh nghiệm thi đấu trong hệ thống chiến thuật tương tự ở cấp CLB nên không quá bỡ ngỡ khi được HLV Kim Sang-sik trao nhiệm vụ.

“Tôi luôn cố gắng thích nghi và nỗ lực 100% khả năng”, Minh Hoàng chia sẻ khi được hỏi về sự khác biệt giữa môi trường CLB và đội tuyển. Đáng chú ý, Minh Hoàng từng có cơ hội được Harry Kane chỉ giáo để trở về Việt Nam.

Trước trận đấu gặp Thái Lan ngày 29/9, Minh Hoàng không giấu sự tự tin. Đây là trận đấu quyết định tấm vé vào chung kết, vì vậy tuyển Việt Nam sẽ cần những cầu thủ sẵn sàng bước lên khi đội bóng gặp khó khăn.

“Rõ ràng mọi đội bóng tại giải đấu này đều rất mạnh, nhưng tôi luôn tin tưởng vào bản thân và đồng đội nhờ những nỗ lực trên sân tập. Vì vậy, chúng tôi rất tự tin bước vào trận đấu này”, Minh Hoàng nói. Sự tự tin ấy là điều tuyển Việt Nam cần ở thời điểm hiện tại. Không còn Xuân Son, hàng công có thể thay đổi cách vận hành. Minh Hoàng chưa sở hữu kinh nghiệm của đàn anh, nhưng tuổi trẻ, thể hình và khát khao thể hiện có thể giúp anh trở thành phương án đáng chú ý trước Thái Lan.

Bản thân Minh Hoàng cũng hiểu rằng sự vắng mặt của Xuân Son là khoảng trống lớn. “Đây là một tổn thất lớn, một mất mát lớn đối với toàn đội. Tôi chỉ mong anh ấy sớm bình phục”, tiền đạo trẻ chia sẻ.

Ngày 29/9, tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận đấu quan trọng nhất từ đầu giải. Thái Lan là đối thủ nhiều duyên nợ, còn tấm vé chung kết chỉ dành cho đội chiến thắng.

Trong hoàn cảnh Xuân Son không thể ra sân, Minh Hoàng có thể được kỳ vọng trở thành một trong những nhân tố tạo nên khác biệt. Nếu tiền đạo sinh năm 2007 tận dụng tốt cơ hội, trận đấu với Thái Lan có thể trở thành cột mốc đáng nhớ trong hành trình trưởng thành của chân sút từng được Harry Kane chỉ giáo.