UEFA Nations League: Hy Lạp gây sốc trước Đức, Bồ Đào Nha hạ Na Uy

Hy Lạp gây địa chấn khi đánh bại đối thủ hàng đầu là Đức. (Ảnh: UEFA)

Tại bảng A2, Hy Lạp giành chiến thắng 1-0 trước Đức ở Augsburg. Đội chủ nhà kiểm soát bóng vượt trội trong phần lớn thời gian, nhưng không thể tận dụng những cơ hội tạo ra. Phút 74, cầu thủ vào sân thay người Dimitris Kourbelis tung cú sút chạm chân hậu vệ Đức đổi hướng, ghi bàn duy nhất của trận đấu.

Đây là chiến thắng đầu tiên của Hy Lạp trước Đức sau 11 lần đối đầu, đồng thời giúp đội bóng của huấn luyện viên Ivan Jovanović toàn thắng 2 lượt đầu và dẫn đầu bảng A2 với 6 điểm. Đức mới có 1 điểm sau 2 trận trong giai đoạn đầu dưới thời Jürgen Klopp.

Phát biểu sau trận, Klopp cho rằng thất bại không khiến ông quá bận tâm nếu đội tuyển rút ra được những bài học cần thiết. Nhà cầm quân người Đức nhấn mạnh đây chính là kiểu trận đấu mà đội bóng cần trải qua trong quá trình xây dựng lại.

Hà Lan thắng Serbia 2-1 tại Belgrade. (Ảnh: UEFA)

Ở trận còn lại của bảng, Hà Lan thắng Serbia 2-1 tại Belgrade. Mexx Meerdink trở thành nhân vật nổi bật khi ghi cả hai bàn trong lần đầu đá chính cho đội tuyển quốc gia. Tiền đạo của AZ Alkmaar mở tỷ số từ chấm phạt đền ở phút 30. Luka Jović gỡ hòa ngay sau khi vào sân đầu hiệp 2, nhưng Meerdink ghi bàn quyết định ở phút 69.

Chiến thắng cũng là lần đầu Hà Lan giành trọn 3 điểm dưới thời Xavi Hernández. Tuy nhiên, đội khách chịu tổn thất khi Cody Gakpo phải rời sân sớm vì chấn thương mắt cá. Xavi cho biết sau trận rằng mức độ chấn thương sẽ được xác định sau khi cầu thủ Liverpool tiến hành kiểm tra.

Tại bảng A4, cuộc đối đầu giữa Na Uy và Bồ Đào Nha diễn ra hấp dẫn. João Félix mở tỷ số cho đội khách ở phút 17 sau một pha phối hợp nhanh. Na Uy sau đó gây sức ép mạnh, nhưng thủ môn Diogo Costa hai lần từ chối Erling Haaland trong hiệp 1.

Haaland cuối cùng cũng tìm được bàn gỡ ở phút 54 sau khi Diogo Costa cản phá cú đá phạt của Martin Odegaard. Tuy nhiên, chỉ ba phút sau, Goncalo Ramos tận dụng đường chuyền lỗi của thủ môn Orjan Nyland, thực hiện pha lốp bóng từ ngoài vòng cấm để ấn định chiến thắng 2-1 cho Bồ Đào Nha.

Đội tuyển Bồ Đào Nha giữ vững phong độ. (Ảnh: UEFA)

Với hai chiến thắng liên tiếp, đương kim vô địch Bồ Đào Nha duy trì thành tích toàn thắng và dẫn đầu bảng A4. João Félix cũng ghi bàn ở trận Nations League thứ hai liên tiếp.

Ở trận đấu còn lại, Đan Mạch đánh bại Wales 2-0. Mikkel Damsgaard đóng vai trò quan trọng trong cả hai bàn thắng: đường căng ngang của anh khiến Ben Davies phản lưới nhà đầu hiệp 2, trước khi một pha kiến tạo khác giúp Gustav Isaksen nhân đôi cách biệt. Wales vì thế nhận thất bại thứ hai liên tiếp.

Tại League B, Áo tiếp tục toàn thắng khi vượt qua Kosovo 3-1 để dẫn đầu bảng B3. Cộng hòa Ireland tìm lại niềm vui sau thất bại ở lượt mở màn bằng chiến thắng 3-0 trước Israel, với cả ba bàn đều được ghi trong hiệp 1 bởi Troy Parrott, Adam Idah và Jack Moylan.

Kết quả UEFA Nations League tối 27/9, rạng sáng 28/9 League A - bảng A2 Serbia 1-2 Hà Lan Đức 0-1 Hy Lạp League A - bảng A4 Đan Mạch 2-0 Wales Na Uy 1-2 Bồ Đào Nha League B - bảng B3 Áo 3-1 Kosovo Israel 0-3 Cộng hòa Ireland League D Gibraltar 0-0 Andorra Litva 1-1 Azerbaijan