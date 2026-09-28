Nhận định trận đấu Thổ Nhĩ Kỳ vs Italy, 1h45 ngày 29.9: Điểm số chia đều

Phong độ Thổ Nhĩ Kỳ vs Italy

Đây mới chỉ là lần đầu tiên, Thổ Nhĩ Kỳ giành vé lên chơi tại League A. Và ngay trận ra quân, thầy trò HLV Vincenzo Montella đã phải đụng độ ngay ứng viên vô địch Pháp. Dù thi đấu nỗ lực và tạo ra thế trận không quá lép vế, đội chủ nhà cuối cùng vẫn trắng tay bởi bàn thua đến ở đầu hiệp 2.

Sau nỗi thất vọng phải dừng chân sớm ở vòng bảng World Cup 2026, Thổ Nhĩ Kỳ đang cần một bộ mặt mới tích cực hơn. Tuy nhiên đến lúc này, HLV Montella dường như chưa thể tạo ra một cỗ máy vận hành đủ trơn tru.

Trong đó, mắt xích quan trọng trên hàng công Arda Guler tỏ ra hơi lạc nhịp. Cũng có thể, các vệ tinh xung quanh ngôi sao hiện thuộc biên chế Real Madrid không có được sự hỗ trợ và kết nối đủ tốt như khi anh thi đấu trong màu áo "Los Blancos".

Song đó vẫn là một trong những vấn đề HLV Montella cần sớm giải quyết. Bởi nếu tiếp tục cùng các học trò chìm nghỉm trong nỗi thất vọng, kịch bản bị sa thải không còn quá xa vời dành cho chiến lược gia người Ý.

Trên hành trình "giữ ghế", Montella sẽ phải chạm trán đội tuyển quê hương, nơi người đồng đội cũ Roberto Mancini cũng đang gặp rất nhiều thách thức trên băng ghế chỉ đạo. Nhà cầm quân 61 tuổi được kỳ vọng sẽ vực dậy tuyển Italy rệu rã.

UEFA Nations League 2026/27 có thể chỉ là bước thử nghiệm của Mancini trước khi ngắm tới đích đến quan trọng hơn, giành vé dự VCK Euro và World Cup. Cựu HLV Man City đã triệu tập 34 tuyển thủ, bao gồm không ít gương mặt mới.

Nhưng diện mạo mới lạc quan đâu chưa thấy, Italy đã thúc thủ 0-2 ngay tại Olimpico trước Bỉ cách đây ít ngày. Đây là lần đầu tiên kể từ 1972, "Squadra Azzurra" nhận thất bại trước "Quỷ đỏ" ở một sân chơi chính thức.

Bước dạo đầu khó khăn báo hiệu hành trình tìm lại vinh quang quá khứ cho đội tuyển xứ mì ống còn nhiều gian nan. Gây dựng lại hình bóng một ông lớn nhưng lựa chọn nhân sự hạn chế vì khan hiếm tài năng thực sự trở thành bài toán khó chờ Mancio tìm ra lời giải.

Lịch sử đang nghiêng nhiều hơn về phía đội khách. Trong cả 5 lần chạm trán Thổ Nhĩ Kỳ gần đây, Italy đều bất bại, thu về 2 thắng và 3 hòa. Đáng chú ý, cả 2 chiến thắng kể trên đều đến từ những chuyến hành quân xa nhà, với các tỷ số 3-0 và 3-2.

Dẫu vậy, trong bối cảnh đang chập chững những bước đi đầu tiên dưới triều đại Mancini, Italy sẽ không dễ tái lập lại chiến công như 2 lần viếng thăm tổ ấm của Thổ Nhĩ Kỳ gần nhất.

Thông tin lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ vs Italy

Thổ Nhĩ Kỳ: Thủ thành Cakir vắng mặt vì án treo giò. Ngoài ra, Hakan Calhanoglu và Kenan Yildiz cũng đang trong giai đoạn dưỡng thương.

Italy: Chưa có sự phục vụ của Federico Dimarco, Bryan Cristante và Manuel Locatelli.

Đội hình dự kiến Thổ Nhĩ Kỳ vs Italy

Thổ Nhĩ Kỳ: Bayindir; Celik, Demiral, Bardakci; Aydin, Ozcan, Yuksek, Kadioglu; Guler, Akturkoglu; Yilmaz

Italy: Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Frattesi, Tonali, Mandragora; Cambiaghi, P. Esposito, Raspadori

Dự đoán: 1-1