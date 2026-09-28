Vận động viên Nhật Bản đi vào lịch sử Á vận hội

Vận động viên Katsuki Hayato của Nhật Bản vô địch nội dung marathon đi bộ nam. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Nam vận động viên trẻ của nước chủ nhà đã tạo dấu ấn đặc biệt khi vô địch nội dung Puyo Puyo môn thể thao điện tử (eSports).

Đây là trò chơi điện tử giải đố, trong đó người chơi sắp xếp các khối hình tròn nhiều màu rơi xuống, tạo nhóm từ bốn khối cùng màu trở lên để chúng biến mất và tạo chuỗi liên hoàn.

Ở trận chung kết, Kurihara đánh bại đối thủ Hàn Quốc 10-2, trong đó có lúc tạo chuỗi liên hoàn 15 lần giành điểm.

Ở môn điền kinh, một vận động viên khác của Nhật Bản là Katsuki Hayato vô địch marathon đi bộ nam lần đầu được đưa vào chương trình thi đấu của ASIAD với thời gian 3 giờ 3 phút 36 giây.

Trong khi đó, vận động viên Fukumoto Mako giành HCV 100m rào nữ với thành tích 12,74 giây, còn đồng đội Nakajima Hitomi đoạt Huy chương bạc.

Chiến thắng của Fukumoto cũng đánh dấu lần đầu sau 44 năm Nhật Bản có nhà vô địch ASIAD ở nội dung này.

Trong môn biểu diễn xe đạp (BMX freestyle park) nam cũng lần đầu đưa vào ASIAD nam, vận động viên Nakamura Rim giành Huy chương vàng. Đoàn thể thao Trung Quốc tiếp tục có một ngày thi đấu thành công tại đại hội.

Ở môn nhảy cầu sở trường, Trung Quốc giành hai Huy chương vàng nội dung đôi nữ cầu mềm 3m và đôi nam cầu cứng 10m.

Trong các môn thể thao đường phố, Chu Nguyên Linh, 15 tuổi, giành Huy chương vàng trượt ván nữ đường phố với 166,57 điểm.

Tại cuộc thi biểu diễn xe đạp BMX nữ, Tôn Tư Bối giành HCV, trong khi ở môn thể dục dụng cụ, Trung Quốc chiếm cả Huy chương vàng và Huy chương bạc.

Đội bơi nghệ thuật Trung Quốc tiếp tục mang về Huy chương vàng nội dung đôi tự do, qua đó duy trì thành tích thống trị nội dung này với lần thứ sáu liên tiếp giành Huy chương vàng.

Bóng bàn cũng mang về Huy chương vàng cho Trung Quốc sau trận chung kết đôi nam: Hoàng Hữu Chính và Lâm Thi Đống đánh bại cặp đôi Nhật Bản Zhang Ben Zhihe và Shinozuka Hiroto 4-2.

Đoàn Hàn Quốc vẫn giữ vững vị trí thứ ba toàn đoàn. Đội tuyển bóng chày của họ đánh bại chủ nhà Nhật Bản 3-1 trong trận chung kết, qua đó lần thứ năm liên tiếp vô địch ASIAD kể từ năm 2010.

Hàn Quốc cũng thắng Nhật Bản 27-23 ở môn bóng ném nữ để lần thứ tám đăng quang, cùng ba Huy chương vàng ở nội dung kiếm chém đồng đội nữ, cưỡi ngựa và trượt ván nam đường phố.

Các vị trí thứ tư và thứ năm toàn đoàn có sự hoán đổi vị trí khi Uzbekistan vươn lên (giành hai Huy chương vàng môn võ kurash hạng dưới 57kg nữ và hạng trên 90kg nam), trong khi Kazakhstan cũng có thêm hai Huy chương vàng ở môn đấu kiếm nội dung kiếm ba cạnh đồng đội nam và đi bộ marathon nữ.

Hôm qua, vận động viên Puripol Boonson trở thành tâm điểm khi giành Huy chương vàng chạy 200m nam với thành tích 19,88 giây, mang về Huy chương vàng thứ chín cho Thái Lan. Anh không chỉ giành Huy chương vàng thứ hai sau chức vô địch 100m mà còn cân bằng kỷ lục châu Á do vận động viên Trung Quốc Xie Zhenye lập năm 2019.

Đáng chú ý, anh cũng phá kỷ lục ASIAD ở vòng bán kết với thành tích 20,10 giây trước khi tiếp tục nâng thành tích lên 19,88 giây trong đợt chạy chung kết. Puripol trở thành vận động viên Thái Lan đầu tiên sau 52 năm giành Huy chương vàng chạy 200m nam tại ASIAD.

Malaysia cũng có thêm hai Huy chương vàng môn squash ở đơn nam và đơn nữ. Ở môn điền kinh, vận động viên Shanti Pereira của Singapore vô địch chung kết 200m nữ với thành tích 22,78 giây, trở thành nữ vận động viên đầu tiên trong lịch sử Đại hội bảo vệ thành công Huy chương vàng 200m.

Kỷ lục của hai nữ vận động viên Việt Nam trên đấu trường ASIAD

Thể thao Việt Nam không giành thêm huy chương trong ngày 27/9. Tuy nhiên, đội tuyển rowing Việt Nam đã khép lại ASIAD 20 với bốn Huy chương đồng ở môn đua thuyền, trong đó nữ vận động viên Phạm Thị Huệ cùng đồng đội Đinh Thị Hảo đóng góp một Huy chương đồng nội dung thuyền đôi nữ một mái chèo trên đường đua 2.000m.

Thành tích của Phạm Thị Huệ đã ghi một dấu mốc ấn tượng trong giới đua thuyền Việt Nam bởi đây là tấm huy chương ASIAD thứ bảy của nữ vận động viên vừa bước sang tuổi 36 - độ tuổi không phải trẻ ở một nội dung dễ “bào mòn” thể lực.

Cô gái Quảng Bình (cũ) sinh năm 1990 bắt đầu được tuyển chọn vào đội tuyển rowing nữ sau kỳ Hội khỏe Phù Đổng của tỉnh năm 2008 và sau đó hai năm chính thức có mặt trong đội tuyển rowing dự ASIAD 16, đồng thời cũng ở lần đầu tham dự đại hội châu lục cô đã cùng đồng đội giành Huy chương bạc.

Đến kỳ ASIAD 17 năm 2014, Phạm Thị Huệ không những đoạt một Huy chương bạc mà còn có thêm một Huy chương đồng. Tại kỳ đại hội thể thao châu lục sau đó năm 2018, cô giành tiếp một Huy chương bạc và ASIAD 19 năm 2023 cùng đồng đội ở đội tuyển rowing có tới hai Huy chương đồng.

Như vậy, cho đến thời điểm hiện tại, Phạm Thị Huệ là vận động viên giàu thành tích nhất của thể thao Việt Nam tại đấu trường châu lục khi đoạt bảy huy chương tại năm kỳ ASIAD liên tiếp với tổng cộng ba HCB và bốn Huy chương đồng.

Không những vậy, cô còn là vận động viên sở hữu nhiều Huy chương vàng nhất tại các kỳ SEA Games, trong đó có hai cú “hat-trick” Huy chương vàng tại SEA Games 28 và 31.

Cùng với Phạm Thị Huệ, có một nữ vận động viên cũng ghi dấu ấn kỷ lục trong thể thao Việt Nam là nữ võ sĩ wushu Dương Thúy Vi với nhiều điểm tương đồng như cùng lần đầu dự ASIAD năm 2010 và cùng dự thi đấu ở năm kỳ đại hội liên tiếp.

Tuy số lượng huy chương ít hơn (chỉ có bốn huy chương), nhưng Dương Thúy Vi ở độ tuổi 33 lại chói sáng với tấm Huy chương vàng tại ASIAD 17 năm 2014 ở nội dung biểu diễn (taolu) kiếm thuật và thương thuật.

Trong các kỳ đại hội châu lục năm 2018 và 2023, nữ võ sĩ của Hà Nội liên tiếp đoạt hai Huy chương đồng ở cùng nội dung. Trên đấu trường châu lục, tấm Huy chương đồng lần này của Thúy Vi đã cho thấy sự bền bỉ và nỗ lực đáng khâm phục.