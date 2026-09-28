CĐV Thái Lan phản ứng mạnh về tuyển Việt Nam trước trận quyết đấu

Trên mạng xã hội, CĐV Jauh Dimata Dekat Dihati cho rằng tuyển Việt Nam có thể ghi nhiều bàn hơn Thái Lan khi gặp Pakistan. Người này nhấn mạnh đây chỉ là dự đoán cá nhân, nhưng đánh giá cao cách chơi trực diện của đội bóng dưới quyền HLV Kim Sang-sik.

“Việt Nam có lẽ sẽ ghi nhiều bàn vào lưới Pakistan hơn Thái Lan. Việt Nam chơi bóng nhanh, luôn hướng về phía trước và không thường xuyên chuyền ngược về sau”, CĐV Thái Lan nhận xét.

Đáng chú ý, người hâm mộ Thái Lan đồng thời chỉ ra điểm chưa hài lòng trong cách tuyển Thái Lan thi đấu ở trận vừa qua. Theo đó, đội bóng xứ chùa vàng có nhiều thời điểm kiểm soát bóng nhưng chủ yếu thực hiện những đường chuyền qua lại, thay vì nhanh chóng đưa bóng lên phía trước để tìm kiếm thêm bàn thắng.

Trước cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Thái Lan, một số CĐV xứ chùa vàng đã có những nhận xét đáng chú ý về màn trình diễn của hai đội. Ảnh: FAT

Nhận xét này cho thấy sự khác biệt trong góc nhìn của một bộ phận CĐV Thái Lan về lối chơi của hai đội. Tuyển Việt Nam được đánh giá cao ở khả năng chuyển trạng thái và đưa bóng lên phía trước, trong khi Thái Lan bị phàn nàn vì có thời điểm quá chú trọng vào việc kiểm soát bóng.

Trận Việt Nam gặp Thái Lan ngày 29/9 vì thế càng nhận được sự quan tâm lớn. Đây là cuộc đối đầu có ý nghĩa quyết định với cơ hội giành quyền vào chung kết của hai đội. Trong bối cảnh Nguyễn Xuân Son phải rời giải vì chấn thương, HLV Kim Sang-sik sẽ phải tìm phương án mới cho hàng công.

Sự chú ý có thể được dành cho những cầu thủ trẻ như Williams Minh Hoàng. Tiền đạo cao 1,90 m đã để lại dấu ấn ngay trong trận ra mắt tuyển Việt Nam khi kiến tạo để Nguyễn Đình Bắc ghi bàn vào lưới Philippines.

Ở phía đối diện, Thái Lan cũng có những vấn đề riêng cần giải quyết. Những nhận xét từ chính CĐV nước này cho thấy cách vận hành của đội tuyển đang được theo dõi rất kỹ trước trận đấu quan trọng với Việt Nam.

Cuộc đối đầu ngày 29/9 sẽ là màn so tài không chỉ giữa hai đội bóng giàu duyên nợ của Đông Nam Á, mà còn giữa hai cách tiếp cận trận đấu được người hâm mộ đặt lên bàn cân.