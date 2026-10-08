Kha Sơn mở hướng phát triển đô thị

Kha Sơn đẩy mạnh cải cách hành chính để thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp và hạ tầng đô thị.

Từ ngày 1/7/2025, xã Kha Sơn được thành lập trên cơ sở sáp nhập 5 xã: Kha Sơn, Lương Phú, Tân Đức, Thanh Ninh và Dương Thành. Với diện tích 37,85km2, dân số hơn 42.000 người, địa phương có thêm dư địa để tổ chức lại không gian phát triển, khai thác hiệu quả các lợi thế về đất đai, lao động, hạ tầng và kết nối giao thông. Trong đó, công nghiệp được xác định là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Hiện nay, trên địa bàn Kha Sơn có 2 khu công nghiệp và 4 cụm công nghiệp, với tổng diện tích trên 200ha. Khi các dự án đi vào hoạt động, không chỉ cơ cấu kinh tế chuyển dịch mà nhu cầu về lao động, nhà ở, thương mại, dịch vụ và các thiết chế xã hội cũng gia tăng. Đây là những yếu tố tạo động lực mới cho quá trình đô thị hóa tại địa phương. Sự phát triển công nghiệp đang tác động trực tiếp đến nhu cầu nhà ở, đồng thời đặt ra yêu cầu Kha Sơn phải chủ động chuẩn bị không gian đô thị tương xứng với tốc độ phát triển sản xuất.

Nếu công nghiệp tạo động lực tăng trưởng thì các dự án khu dân cư đang từng bước góp phần định hình diện mạo đô thị mới tại Kha Sơn. Dự án Khu dân cư số 1 có diện tích hơn 21,22ha, tổng mức đầu tư hơn 437 tỷ đồng, quy mô dân số dự kiến khoảng 2.500 người. Dự án được quy hoạch đồng bộ các hạng mục đất ở, công trình công cộng, cây xanh, mặt nước, giáo dục và hạ tầng kỹ thuật.

Tháng 4-2026, Dự án Khu dân cư số 2, được chấp thuận chủ trương đầu tư với diện tích hơn 13,48ha, tổng mức đầu tư hơn 321 tỷ đồng, quy mô dân số dự kiến khoảng 1.800 người.

Tháng 8-2026, Dự án Thương mại Homie Parkia tiếp tục được khởi công, nằm gần trung tâm xã, Cụm công nghiệp Lương Phú - Tân Đức và Nhà máy may TNG Phú Bình. Dự án có lợi thế kết nối với các tuyến giao thông quan trọng trong khu vực.

Trước đó, Dự án Khu dân cư số 1 xã Tân Đức (cũ) cũng được triển khai trên diện tích 25,79ha, với tổng vốn đầu tư 470 tỷ đồng, dự kiến đáp ứng nhu cầu của gần 2.500 người.

Nhu cầu về đất ở tại xã Kha Sơn tăng mạnh trong những năm gần đây.

Các dự án không chỉ bổ sung quỹ nhà ở mà còn tạo điều kiện phát triển đồng bộ hệ thống giao thông, điện, nước, cây xanh, trường học và các công trình dịch vụ. Cùng với sự phát triển của các khu, cụm công nghiệp, những khu dân cư này đang góp phần hình thành không gian đô thị mới, đáp ứng nhu cầu sinh sống ngày càng tăng của người dân.

Mục tiêu cơ bản đạt tiêu chuẩn phường trước năm 2030, được Kha Sơn xác định trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, địa phương phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng giá trị sản phẩm bình quân từ 10,5%/năm trở lên, thu nhập bình quân đầu người đạt 95 triệu đồng/người/năm vào năm 2030, đồng thời xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu...

Ông Nguyễn Văn Ngọc, Bí thư Đảng ủy xã Kha Sơn, cho biết để hiện thực hóa mục tiêu này, địa phương đang tập trung rà soát các tiêu chí, chuẩn bị điều kiện về quy hoạch, hạ tầng và nguồn lực đầu tư. Địa phương đặt mục tiêu tiếp tục đầu tư hệ thống điện, đường, trường, trạm theo quy hoạch; phát triển thương mại, dịch vụ; nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp; đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư.

Mục tiêu trở thành phường trước năm 2030 vì thế không đơn thuần là thay đổi tên gọi đơn vị hành chính, mà là quá trình chuẩn bị cho một diện mạo phát triển mới, nơi công nghiệp, đô thị và đời sống người dân cùng chuyển mình.