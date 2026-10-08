Thái Nguyên: Mang lợn bệnh đi tiêu thụ, người đàn ông bị khởi tố

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, ngày 17/9/2026, tại xã Kha Sơn, tỉnh Thái Nguyên, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát 88C-261.93 do Nguyễn Quang Trung (SN 1993, trú tại xóm Yên Thịnh, xã Tân Khánh, tỉnh Thái Nguyên) điều khiển, trên xe chở nhiều con lợn có biểu hiện nhiễm bệnh.

Kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện 26 con lợn với tổng khối lượng khoảng 2,7 tấn. Số lợn này được Trung mua, vận chuyển từ xã Hiệp Lực với mục đích bán cho các hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, trong đó có Đặng Văn Giang (SN 1979, trú tại tổ dân phố 24, phường Linh Sơn).

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Văn Giang. Ảnh: CACC

Tiến hành lấy mẫu xét nghiệm số lợn tại nhà Đặng Văn Giang, cơ quan chức năng xác định 16 con nhiễm vi rút dịch tả lợn châu Phi, tổng khối lượng khoảng 1,5 tấn. Trong số này có một con đã chết.

Căn cứ kết quả xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”, quy định tại Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của những người liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.