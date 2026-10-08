Người dân nhận bao tải tiền bồi thường giải phóng mặt bằng: Có rủi ro?

Thời gian qua, tại nhiều phường, xã trên địa bàn Hà Nội, người dân được chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án lớn như: Khu đô thị thể thao Olympic, Trục không gian Quốc lộ 1A, đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Láng Hạ...

Đáng chú ý, đi kèm với đó là hình ảnh người dân dùng bao tải, túi lớn để mang tiền về nhà, nhận được sự quan tâm của dư luận.

Hình ảnh người dân Hà Nội dùng bao tải, túi lớn nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng để mang về nhà.

Theo luật sư Hoàng Hà (Đoàn Luật sư TPHCM), việc người dân sử dụng bao tải, túi lớn để nhận hàng tỷ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất không trái quy định. Tuy nhiên, cách nhận tiền này tiềm ẩn nhiều rủi ro về mất mát, thất lạc, trộm cướp cũng như tranh chấp có thể phát sinh sau khi chi trả.

Đặc biệt, với những trường hợp được bồi thường hàng chục tỷ đồng, việc vận chuyển và cất giữ một lượng tiền mặt lớn càng cần được cân nhắc thận trọng.

“Người dân nên ưu tiên nhận tiền bồi thường thông qua chuyển khoản ngân hàng thay vì nhận tiền mặt. Trước ngày chi trả, người dân nên đăng ký tài khoản chính chủ với đơn vị thực hiện bồi thường, đồng thời kiểm tra kỹ họ tên, số tài khoản, số tiền được nhận và đối chiếu với phương án bồi thường đã được phê duyệt”, luật sư Hoàng Hà khuyến nghị.

Theo luật sư, khi nhận tiền, người dân cần lưu giữ đầy đủ chứng từ thanh toán và xác nhận số tiền thực tế đã được chuyển vào tài khoản. Người dân cũng không nên ký xác nhận đã nhận đủ tiền khi chưa kiểm tra, đối chiếu việc thanh toán.

Đối với người lớn tuổi, người chưa có tài khoản hoặc không quen sử dụng dịch vụ ngân hàng, chính quyền địa phương có thể phối hợp với các ngân hàng bố trí nhân viên hỗ trợ mở tài khoản, chuyển tiền hoặc lập sổ tiết kiệm ngay tại địa điểm chi trả.

Trường hợp người dân vẫn lựa chọn nhận tiền mặt, cần kiểm đếm đầy đủ trước khi ký nhận, hạn chế công khai thông tin về số tiền và nên có phương án bảo vệ, vận chuyển an toàn.

Theo luật sư Hoàng Hà, về lâu dài, các địa phương nên lấy phương thức thanh toán qua ngân hàng làm lựa chọn ưu tiên, đồng thời duy trì hình thức nhận tiền mặt đối với những trường hợp thực sự có nhu cầu.

Điều quan trọng trong công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng không chỉ là bảo đảm người dân được nhận đúng, đủ khoản tiền theo phương án đã được phê duyệt và quy định của Luật Đất đai 2024, mà còn phải bảo đảm khoản tiền đến tay người dân một cách thuận tiện, an toàn và minh bạch.

Trao đổi với PV Tiền Phong, lãnh đạo một phường của Hà Nội đang thực hiện giải phóng mặt bằng Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A cho biết, Luật Đất đai 2024 không quy định bắt buộc phải chi trả tiền bồi thường qua tài khoản ngân hàng.

Theo đó, việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất cần đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng và kịp thời. Phương thức thanh toán có thể linh hoạt, miễn là phương án bồi thường được phê duyệt và việc chi trả có đầy đủ hồ sơ, chứng từ ký nhận.

Về bảo đảm an toàn, phía ngân hàng chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn cho khoản tiền đến thời điểm chi trả. Khi người dân có nhu cầu được hỗ trợ bảo vệ tài sản sau khi nhận tiền, UBND phường, chủ đầu tư dự án và ngân hàng sẽ phối hợp bố trí lực lượng hỗ trợ.

Trường hợp người dân có nhu cầu gửi tiết kiệm, ngân hàng cũng có thể hỗ trợ thực hiện thủ tục mở sổ ngay tại địa điểm chi trả. Còn ai nhận chuyển khoản thì sẽ được chuyển vào tài khoản đã đăng ký.