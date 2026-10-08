Cần Thơ nói về máy xạ trị 126 tỷ đồng vướng thủ tục liên quan Công ty Việt Mỹ

Thông tin về việc mua sắm trang thiết bị và vận hành máy xạ trị tại Bệnh viện Ung bướu, ông Phạm Phú Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ, cho biết từ tháng 6, một máy xạ trị tại Cơ sở 1 Bệnh viện Ung bướu đã được đưa vào sử dụng.

Theo ông Giang, máy này hiện phục vụ khoảng 140-150 bệnh nhân mỗi ngày (tính theo công suất 24 giờ).

Đối với máy xạ trị được đầu tư cho Cơ sở 3 tại Phong Điền, lãnh đạo Sở Y tế cho biết hiện thiết bị vướng thủ tục pháp lý liên quan nhà đầu tư liên doanh là Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ.

"Sở Y tế đã chỉ đạo bệnh viện và các bộ phận liên quan báo cáo lãnh đạo thành phố, đồng thời có giải pháp đối với công ty", ông Giang nói.

Ông Phạm Phú Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ.

Ngành y tế đang kiến nghị Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ nhanh chóng thực hiện nghĩa vụ thay thế, gia hạn hợp đồng để có cơ sở triển khai việc mua sắm, lắp đặt máy tại Cơ sở 3. Đồng thời, Sở Y tế xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền để sớm hoàn thiện việc lắp đặt thiết bị.

Liên quan thuốc, hóa chất và vật tư phục vụ điều trị ung thư, ông Phạm Phú Trường Giang cho biết Bệnh viện Ung bướu đã chủ động triển khai công tác đấu thầu, mua sắm. Đơn vị đang thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu với tổng dự toán mua sắm hơn 154 tỷ đồng, gồm hóa chất và vật tư xét nghiệm, nhằm bảo đảm không xảy ra tình trạng đứt gãy trong quá trình điều trị.

Lãnh đạo Sở Y tế khẳng định việc mua sắm thuốc, vật tư và bổ sung hệ thống máy xạ trị thứ hai được thực hiện độc lập với máy xạ trị đang vướng thủ tục tại Cơ sở 3.

"Cơ sở điều trị ở Bệnh viện Ung bướu hiện tại và Cơ sở 3 là hai cơ sở độc lập, có hai cơ chế để dự thầu, mua sắm trang thiết bị riêng", ông Giang nói.

Do đó, theo lãnh đạo Sở Y tế, những vướng mắc liên quan máy xạ trị tại Cơ sở 3 không ảnh hưởng đến hoạt động của Bệnh viện Ung bướu 500 giường hiện nay.

Phó Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ khẳng định ngành y tế quyết tâm thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng và thành phố, bảo đảm không để xảy ra tiêu cực, lãng phí, đồng thời không để thiếu thuốc phục vụ điều trị tại Bệnh viện Ung bướu.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên thông tin với báo chí vào chiều 8/10.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên cho biết, ngay sau khi có thông tin liên quan Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ, thành phố đã rà soát và có văn bản báo cáo Bộ Công an để xin hướng dẫn.

Theo ông Tuyên, máy xạ trị và máy mô phỏng đã được đưa về nhưng phần mềm, hệ điều hành của thiết bị chưa được đưa về nên chưa thể lắp đặt, vận hành.

Ông Tuyên cho biết tổng giá trị máy xạ trị khoảng 126 tỷ đồng. Thành phố đã ứng theo quy định 30%, tương đương hơn 30 tỷ đồng.

Theo Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, thành phố đang chờ kết luận, hướng dẫn của Bộ Công an để có cơ sở tiếp tục thực hiện.

Nhà thầu hỗ trợ Bệnh viện Ung bướu hơn 11 tỷ đồng Theo Sở Y tế TP Cần Thơ, tính đến tháng 10/2026, việc triển khai mua sắm 2 máy xạ trị tại Bệnh viện Ung bướu đang được thực hiện theo 2 tiến độ khác nhau. Tháng 6/2026, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Sở Y tế đã bàn giao một máy gia tốc tuyến tính (LINACS) cho Bệnh viện Ung bướu, đặt tại cơ sở chính trên đường Châu Văn Liêm. Máy mới đã được đưa vào vận hành, phục vụ khoảng 140-150 lượt bệnh nhân mỗi ngày. Đối với hệ thống máy xạ trị thứ hai tại Cơ sở 3 của bệnh viện ở xã Phong Điền, thủ tục mua sắm, lắp đặt đang gặp vướng mắc do đơn vị cung cấp chưa có người thay thế pháp nhân trước đây, liên quan vụ án tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ. Bệnh viện Ung bướu đang xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền để sớm hoàn thiện việc lắp ráp, đưa thiết bị vào phục vụ người bệnh. Bên cạnh đó, bệnh viện vẫn bảo đảm công tác xạ trị cho người bệnh bằng máy gia tốc tại Cơ sở 1. Theo Sở Y tế, trong quá trình tổ chức đấu thầu, Bệnh viện Ung bướu đã phối hợp với đại diện các cơ quan có thẩm quyền thương thảo với các nhà thầu về những nội dung hỗ trợ thêm cho bệnh viện. Cụ thể, Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ đồng ý hỗ trợ thêm một bộ đầu dò 0,01cm3, gói dữ liệu ABAS, phần mềm AI Contouring và mở rộng thêm 12 tháng bảo hành máy chính. Tổng giá trị các hạng mục hỗ trợ khoảng 10,5 tỷ đồng, tương đương 8,24% giá trị gói thầu. Trong khi đó, Công ty TNHH Đầu tư Y tế Sao Kim hỗ trợ bộ kính chì, cửa chì và mở rộng thời gian bảo hành thêm 3 tháng, với tổng giá trị khoảng 860 triệu đồng, tương đương 4,91%. Sở Y tế cho biết, Bệnh viện Ung bướu đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm của chủ đầu tư theo hợp đồng và quy định pháp luật; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, làm việc và yêu cầu các nhà thầu bổ sung nguồn lực, khắc phục tồn tại, hoàn thành các nghĩa vụ. Tuy nhiên, đến hết thời hạn thực hiện và thời gian gia hạn hợp đồng, các nhà thầu vẫn chưa hoàn thành đầy đủ các nội dung theo cam kết, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai. Trên cơ sở đó, Bệnh viện Ung bướu đang thực hiện các bước xử lý vi phạm theo đúng hợp đồng và quy định pháp luật. Theo Sở Y tế, vướng mắc lớn nhất hiện nay là các nhà thầu không có người đại diện theo pháp luật thay thế các cá nhân đại diện trước đây do liên quan vụ án tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ. Bệnh viện Ung bướu đã liên hệ với hãng sản xuất thiết bị để phối hợp, đề xuất các phương án tiếp tục thực hiện dự án.