Cận cảnh dự án New City, nơi hàng trăm khách hàng bị thu tiền chênh mua nhà ở xã hội

Công an Hà Nội vừa khởi tố ông Lương Song Hào, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Bánh kẹo Thăng Long và hai cấp dưới để điều tra làm rõ hành vi thu tiền chênh ngoài hợp đồng của người mua nhà ở xã hội tại dự án New City, thu lợi khoảng 80 tỷ đồng.

Toàn cảnh dự án New City, nơi gần 300 khách hàng được xác định đã nộp tiền chênh ngoài hợp đồng khi mua, thuê mua nhà ở xã hội.

Dự án New City nằm trên trục đường 32, khu vực Lai Xá, xã Hoài Đức, Hà Nội. Dự án này gồm 4 tòa nhà (A1.1, A1.2, A2 và A3) cao 35 tầng, với tổng cộng 1.496 căn hộ.

Trong 4 tòa nhà thì 3 tòa đã được đưa vào sử dụng từ lâu. Riêng tòa A3 vẫn đang hoàn thiện, chưa bàn giao hết căn hộ.

Phía trước dẫn vào sảnh tòa A3, nơi gần 300 khách hàng được xác định đã bị thu tiền chênh ngoài hợp đồng mua, thuê mua nhà ở xã hội.

Bên ngoài tòa A3 vật liệu xây dựng vẫn còn ngổn ngang.

Lối lên hầm dành cho xe máy tại tòa A3, dự án New City, trong ngày 8/10.

Lối từ khu vực để xe dẫn vào thang máy, phục vụ cư dân di chuyển lên các tầng căn hộ tại tòa A3, dự án New City.

Khu vực sảnh chờ thang máy của tòa A3.

Hành lang các căn hộ tại tòa A3. Anh H., một cư dân tại đây, cho biết theo hợp đồng mua nhà, thời hạn bàn giao căn hộ chậm nhất là quý III/2022. Tuy nhiên, đến nay tiến độ bàn giao đã nhiều lần được lùi. Theo anh H., căn hộ của gia đình chưa được hoàn thiện, khi nhận nhà phải tự sơn sửa và hoàn thiện thêm. Hiện khoảng 20 hộ tại tòa A3 đã nhận nhà và chuyển về ở.

Bên trong một căn hộ tại tòa A3, cư dân đang thuê thợ đến sửa chữa, hoàn thiện.

Các tòa nhà thuộc dự án New City nhìn từ bên ngoài. Dự án từng được chuyển đổi từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội.

Dự án New City hiện đã có nhiều căn hộ được bàn giao, cung cấp chỗ ở cho khoảng 4.500 cư dân.

Khoảng 80 tỷ đồng tiền chênh được thu như thế nào? Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, tại tòa A3 thuộc dự án New City, ông Lương Song Hào, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Bánh kẹo Thăng Long, và Lê Thị Thu Trang, Giám đốc Sàn Mangala, đã chỉ đạo nhân viên thu tiền chênh ngoài hợp đồng mua, thuê mua nhà ở xã hội của khách hàng. Khoản tiền này được thể hiện dưới nhiều hình thức như giấy “Đăng ký đặt quyền thuê/mua căn hộ”, “Hợp đồng tư vấn hồ sơ” và phiếu thu có đóng dấu của Sàn Mangala. Theo thỏa thuận, tiền chênh sẽ được khấu trừ vào tiền mua, thuê mua căn hộ theo hợp đồng với chủ đầu tư. Tuy nhiên, khi chuẩn bị ký hợp đồng với chủ đầu tư, khách hàng được yêu cầu nộp lại các phiếu thu và vẫn phải thanh toán đầy đủ tiền căn hộ. Khoản tiền chênh đã nộp cho Sàn Mangala không được khấu trừ như thỏa thuận ban đầu. Cơ quan điều tra xác định nhân viên hướng dẫn khách hàng nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của Giám đốc, kế toán Sàn Mangala, sau đó chuyển lại cho Lương Song Hào. Khoản tiền này được để ngoài sổ sách kế toán, báo cáo thuế. Vũ Ngọc Vinh, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Bánh kẹo Thăng Long, được giao xác định mức tiền chênh dựa trên giá nhà ở thương mại trong khu vực, giá nhà ở xã hội tại các dự án khác, vị trí, tiện ích dự án và nhu cầu từng thời điểm. Mức tiền sau đó được trình Bùi Thúy Quỳnh, Tổng giám đốc công ty, và Lương Song Hào phê duyệt. Công an Hà Nội xác định tổng số tiền chênh được thu của gần 300 khách hàng khoảng 80 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 4 bị can về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, gồm Lương Song Hào, Bùi Thúy Quỳnh, Vũ Ngọc Vinh và Lê Thị Thu Trang.