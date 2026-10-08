Còn hơn 457.000 người chưa khám sức khỏe, Thái Nguyên nỗ lực hoàn thành mục tiêu

Hơn 457.000 người vẫn chờ được khám

Tại xã Kha Sơn, công tác khám sức khỏe cho toàn dân đang được triển khai đồng bộ, xã đặt mục tiêu hoàn thành khám cho 100% đối tượng trước ngày 15/10.

Người dân xã Kha Sơn tích cực tham gia chương trình khám sức khỏe toàn dân.

Chủ tịch UBND xã Kha Sơn Nguyễn Đắc Vinh cho biết, đến ngày 5/10, xã đã khám sức khỏe cho 32.596/40.685 người, đạt 80,1%, trong đó toàn bộ trẻ từ 0 đến dưới 18 tuổi đã được khám. Phần còn lại chủ yếu là người từ 18 tuổi trở lên, với 8.089 người chưa được khám.

Ông Vinh nhấn mạnh, việc hoàn thành mục tiêu không đơn giản bởi nhiều người đang làm việc tại doanh nghiệp, sản xuất hoặc đi làm ăn xa nên khó bố trí thời gian. Một bộ phận người dân còn tâm lý chủ quan, cho rằng mình không có bệnh nên chưa quan tâm đến khám định kỳ...

Hiện xã đang tiếp tục rà từng hộ, lập danh sách người chưa khám, bố trí lịch theo từng xóm, thông báo trước để người dân chủ động tham gia, đồng thời tăng cường vận động trực tiếp, gọi điện, nhắn tin và đến từng hộ gia đình đối với những trường hợp chưa tham gia.

Chị Nguyễn Thị Sang, xã Kha Sơn, cho biết rất mong được khám sức khỏe định kỳ, nhưng với những người thường xuyên đi làm xa như chị, việc thu xếp thời gian về địa phương không phải lúc nào cũng thuận lợi.

“Nếu lịch khám được thông báo sớm, tổ chức vào ngày nghỉ hoặc ngoài giờ hành chính thì người lao động sẽ dễ tham gia hơn”, chị Sang nói.

Thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đến hết tháng 9/2026, toàn tỉnh Thái Nguyên đã có 1.260.725 người được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí, đạt 73,37% dân số thực tế.

Người dân các địa phương trong tỉnh vui mừng khi được khám sức khỏe miễn phí định kỳ.

Thái Nguyên hiện đang là đơn vị dẫn đầu cả nước về số lượng dữ liệu khám sức khỏe được cập nhật trên Cổng Dữ liệu sức khỏe của Bộ Y tế. Tuy nhiên, khối lượng công việc còn lại không nhỏ khi toàn tỉnh vẫn có 457.633 người thuộc diện phải khám.

Trong đó, nhóm từ 18 tuổi trở lên chiếm phần lớn với 441.594 người, nhóm từ 6 đến dưới 18 tuổi còn 14.466 người và trẻ từ 0 đến dưới 6 tuổi còn 1.573 người.

Theo Giám đốc Sở Y tế Thái Nguyên Đặng Ngọc Huy, một trong những khó khăn lớn hiện nay là nguồn lực thực hiện. Để triển khai khám, xét nghiệm, X-quang, siêu âm, điện tim, vận chuyển, ăn ở và các chi phí liên quan, các cơ sở y tế đã chi thực tế hơn 100 tỷ đồng, trong khi đó, khái toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khám sức khỏe trong cả năm 2026 khoảng 192 tỷ đồng.

Bên cạnh bài toán kinh phí, việc tổ chức khám trên diện rộng cũng phát sinh nhiều khó khăn. Nguồn kinh phí giữa ngân sách nhà nước, Quỹ bảo hiểm y tế và các nguồn hợp pháp khác chưa được phân định đầy đủ, các quy định về đấu thầu, hợp đồng và thanh quyết toán cũng chưa có hướng dẫn thống nhất.

Công tác cập nhật dữ liệu sức khỏe điện tử còn nhiều khâu phải thực hiện thủ công, khối lượng hồ sơ lớn khiến việc nhập liệu, rà soát, đối chiếu mất nhiều thời gian.

Thái Nguyên còn hơn 457.000 người vẫn chờ được khám sức khỏe theo kế hoạch.

Ngoài ra, một bộ phận người dân đi làm xa, thường xuyên vắng mặt tại địa phương cũng khó huy động. Đáng chú ý, toàn tỉnh đã xác định 36.165 người khuyết tật. Việc tổ chức các đoàn khám đầy đủ chuyên khoa đến tận nhà trên diện rộng là không khả thi.

Từ thực tế này, bài toán đặt ra không chỉ là tổ chức thêm các đợt khám, mà còn phải đúng người, đúng đối tượng, tránh khám trùng và sử dụng hiệu quả nguồn lực.

Tập trung nguồn lực, phấn đấu hoàn thành mục tiêu

Trước thực trạng trên, Sở Y tế Thái Nguyên đề nghị tiếp tục đẩy mạnh khám sức khỏe, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất mục tiêu đề ra và kéo dài thời gian thực hiện đến ngày 31/12/2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thế Mạnh yêu cầu Sở Y tế xác định rõ nguyên nhân những chỉ tiêu còn chậm và xây dựng giải pháp thực hiện.

Theo đó, tỉnh dự kiến yêu cầu các sở, ban, ngành, xã, phường, Đại học Thái Nguyên, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp khẩn trương tổ chức khám cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/10/2026.

Tại cơ sở, các xã, phường tỉnh đề nghị rà soát, lập danh sách cụ thể từng người chưa khám. Danh sách này cần được đối chiếu với dữ liệu khám chữa bệnh, khám sức khỏe học sinh, người lao động và các chương trình khám khác để hạn chế tình trạng một người được tính hoặc tổ chức khám nhiều lần, gây lãng phí nguồn lực.

Ngành Y tế cũng đề xuất phân nhóm đối tượng để tổ chức khám phù hợp, người dễ tiếp cận có thể được bố trí khám tập trung ngoài giờ hoặc vào cuối tuần, với người cao tuổi, người khuyết tật và những trường hợp khó đi lại, cần có phương thức tổ chức phù hợp hơn.

Một giải pháp khác là tách nhân lực thực hiện khám và nhân lực cập nhật dữ liệu, cách làm này nhằm vừa đẩy nhanh tiến độ khám, vừa sớm hoàn thiện Sổ sức khỏe điện tử cho người dân.

Chủ trì Hội nghị đánh giá công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trên địa bàn tỉnh mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh yêu cầu Sở Y tế rà soát toàn bộ các chỉ tiêu HĐND tỉnh giao và mục tiêu theo Nghị quyết số 72-NQ/TW; đánh giá cụ thể tiến độ, xác định rõ nguyên nhân những chỉ tiêu còn chậm và xây dựng giải pháp thực hiện.

Trọng tâm được xác định là trong năm 2026 phải đạt mục tiêu 100% người dân được khám sức khỏe ít nhất một lần, bảo đảm thực chất và gắn với cập nhật dữ liệu sức khỏe để từng bước quản lý sức khỏe theo vòng đời.

Cùng với nhiệm vụ trước mắt, tỉnh yêu cầu tiếp tục củng cố y tế cơ sở, ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và thực hiện đầy đủ chính sách hỗ trợ đội ngũ y tế, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên và Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên được định hướng phát huy vai trò trong đào tạo, hỗ trợ chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật và bổ sung nhân lực cho tuyến cơ sở.

Tỉnh cũng nghiên cứu thí điểm đưa sinh viên y khoa năm cuối về hỗ trợ tại một số trạm y tế, kết hợp đào tạo thực tế với tăng cường nhân lực cho cơ sở.

Thái Nguyên đặt mục tiêu hoàn thành khám sức khỏe miễn phí cho toàn dân trong năm 2026.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Y tế tổng hợp đầy đủ các nhiệm vụ, khó khăn, kiến nghị, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/10/2026 để xem xét, chỉ đạo.