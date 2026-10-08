Hà Nội: Chuyển biến mới trong giải phóng mặt bằng dự án nhà ở xã hội ở Phúc Lợi

Máy xúc và công nhân tham gia tháo dỡ, thu dọn vật liệu tại khu vực giải phóng mặt bằng thuộc ô đất C14/NO1, phường Phúc Lợi (Hà Nội). (Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN)

Ngày 8/10, trong quá trình tổ chức cưỡng chế thu hồi đất tại phường Phúc Lợi (Hà Nội), gia đình có liên quan đã đồng thuận phối hợp với chính quyền thu dọn tài sản, bàn giao mặt bằng. Diễn biến này mở ra khả năng giải quyết vướng mắc kéo dài nhiều năm tại khu đất công ích từng được cho thuê thầu, tạo điều kiện triển khai dự án nhà ở xã hội trên địa bàn.

Ngày 8/10, Ủy ban Nhân dân phường Phúc Lợi tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế thu hồi đất tại khu vực Đồng Góc, thuộc ô đất C14/NO1, trong phạm vi dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất thuộc khu quy hoạch C14 và các tuyến đường phụ cận.

Trước đó, như TTXVN đã phản ánh, một phần đất nông nghiệp công ích từng được cho thuê thầu tại khu vực này đã có quyết định thu hồi từ năm 2020 nhưng chưa hoàn tất bàn giao mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án. Chính quyền địa phương đã nhiều lần tuyên truyền, vận động và hoàn thiện các thủ tục theo quy định nhằm tháo gỡ vướng mắc kéo dài.

Đáng chú ý, trong quá trình tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế sáng 8/10, gia đình có liên quan đã đồng thuận phối hợp với chính quyền thu dọn tài sản, bàn giao mặt bằng.

Theo hồ sơ, khu đất có nguồn gốc là đất nông nghiệp công ích, trước đây do Ủy ban Nhân dân phường Phúc Đồng quản lý. Ông La Văn Tới là người được lựa chọn thực hiện phương án khai thác quỹ đất thông qua hợp đồng thuê thầu. Sau khi hợp đồng chấm dứt, cơ quan chức năng đã triển khai các thủ tục thu hồi đất phục vụ dự án.

Ngày 20/2/2020, Ủy ban Nhân dân quận Long Biên trước đây ban hành Quyết định số 727/QĐ-UBND thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất thuộc khu quy hoạch C14 và các tuyến đường phụ cận.

Ngày 4/5/2026, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phúc Lợi ban hành Quyết định số 1342/QĐ-UBND về cưỡng chế thu hồi đất. Sau khi ông La Văn Tới qua đời, đối tượng thực hiện quyết định cưỡng chế được điều chỉnh thành bà Đào Tuyết Hạnh và các thừa kế của ông La Văn Tới.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại hiện trường, ông Nguyễn Thế Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phúc Lợi, cho biết việc tuyên truyền, vận động những người có liên quan đã được chính quyền địa phương triển khai trong nhiều năm. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1/7/2025, Ủy ban Nhân dân phường Phúc Lợi tiếp tục tiếp nhận, giải quyết những tồn tại về giải phóng mặt bằng.

Theo ông Nguyễn Thế Tuấn, trước thời điểm tổ chức cưỡng chế, gia đình chưa đồng thuận với phương án bồi thường, hỗ trợ đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai sáng 8/10, gia đình đã thống nhất phối hợp bàn giao mặt bằng.

“Đến thời điểm này thì gia đình cũng đã đồng thuận với chính quyền phường để bàn giao mặt bằng, để chúng tôi tiến hành là cùng với gia đình thu dọn dẹp mặt bằng để bàn giao mặt bằng cho dự án,” ông Tuấn cho biết.

Biên bản làm việc vào ngày 8/10 ghi nhận ý kiến của bà Nguyễn Thị Thảo, người có liên quan đến khu đất, về việc chấp hành bàn giao mặt bằng theo quyết định của cơ quan chức năng. Bà Thảo đồng thời đề nghị Ủy ban Nhân dân phường xem xét một số nội dung liên quan đến tài sản trên đất và tạo điều kiện để gia đình di chuyển tài sản trước khi hoàn tất bàn giao.

Theo ông Nguyễn Thế Tuấn, Ủy ban Nhân dân phường dự kiến trong khoảng 2-3 ngày sẽ tiếp quản và bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư để thực hiện các thủ tục tiếp theo. Nhà đầu tư đã được thành phố lựa chọn và dự kiến triển khai khởi công dự án nhà ở xã hội trong năm 2026 theo chỉ đạo của thành phố.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phúc Lợi cho biết, việc tháo gỡ vướng mắc mặt bằng góp phần hoàn thiện hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương, đồng thời tạo điều kiện phát triển quỹ nhà ở xã hội cho Thủ đô.

Đối với các dự án tiếp tục triển khai trên địa bàn, ông Nguyễn Thế Tuấn cho biết chính quyền sẽ công khai hồ sơ pháp lý, chính sách bồi thường, hỗ trợ; tiếp tục tuyên truyền, vận động và xác định nguồn gốc đất để bảo đảm thực hiện giải phóng mặt bằng đúng quy định. Đồng thời, tăng cường quản lý quỹ đất sau khi thu hồi, không để xảy ra tình trạng tái lấn chiếm hoặc sử dụng sai mục đích.

Việc gia đình đồng thuận phối hợp bàn giao mặt bằng tại khu vực Đồng Góc được kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết vướng mắc kéo dài, tạo điều kiện hoàn thiện hạ tầng và triển khai dự án nhà ở xã hội trên địa bàn phường Phúc Lợi./.