Nhà đấtQuản lý - Quy hoạch

Sửa Luật Đấu thầu: Rút ngắn thủ tục, ngăn chặn sai phạm

Việc sửa đổi Luật Đấu thầu lần này hướng tới một số mục tiêu lớn, trong đó có hoàn thiện tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, đơn giản hóa quy trình, thủ tục, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với tăng cường trách nhiệm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, đồng thời hoàn thiện cơ chế kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm và giải quyết kiến nghị trong đấu thầu.

Đài Phát thanh và truyền hình Hà Nội
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Sơn Hải

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/sua-luat-dau-thau-rut-ngan-thu-tuc-ngan-chan-sai-pham-421404.htm