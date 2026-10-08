Sửa Luật Đấu thầu: Rút ngắn thủ tục, ngăn chặn sai phạm
Việc sửa đổi Luật Đấu thầu lần này hướng tới một số mục tiêu lớn, trong đó có hoàn thiện tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, đơn giản hóa quy trình, thủ tục, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với tăng cường trách nhiệm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, đồng thời hoàn thiện cơ chế kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm và giải quyết kiến nghị trong đấu thầu.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/sua-luat-dau-thau-rut-ngan-thu-tuc-ngan-chan-sai-pham-421404.htm