Sửa Luật Đấu thầu: Rút ngắn thủ tục, ngăn chặn sai phạm

Xây dựng hạ tầng là để nâng cao chất lượng sống, nhưng tại khu Đồng Sậy – Trẫm Sau, xã Đan Phượng, một dự án thoát nước dân sinh sau gần 15 năm mỏi mòn chờ đợi khi được triển khai lại đang đẩy người dân vào những bất tiện và bức xúc mới. Công trình thi công ngắt quãng, ì ạch đã biến những lối thoát hiểm của các gia đình thành những khoảng rãnh sâu đầy bất an.