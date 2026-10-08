TPHCM gỡ vướng cấp giấy giấy chứng nhận cho 4 dự án

Các thành viên Tổ Công tác 1645 tại cuộc họp chiều 8-10

Tại Chung cư số 35 Lê Văn Chí, phường Linh Xuân, do Công ty TNHH Phúc Lộc Thọ làm chủ đầu tư, dự án có 472 căn, trong đó 140 căn nhà ở xã hội. Hiện khối C đã được cấp giấy chứng nhận cho chủ đầu tư, 2 khối A và B chưa được cấp do phát sinh một số vướng mắc về quy hoạch, diện tích và nghĩa vụ tài chính.

Tổ Công tác giao cơ quan chuyên môn rà soát pháp lý, xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung để làm cơ sở cấp giấy chứng nhận cho dự án, sau đó cấp cho người mua nhà.

Tại Khu biệt thự Rừng Dương, xã Long Hải, do CTCP Rừng Dương làm chủ đầu tư, dự án có 186 căn biệt thự. Chủ đầu tư đề nghị cấp giấy chứng nhận cho 135 lô đã bán. Tổ Công tác thống nhất cấp giấy chứng nhận cho 135 lô đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính; 51 căn còn lại tiếp tục được hoàn thiện thủ tục.

Tại Khu dân cư Mỹ Phước 4, khu A, phường Bến Cát, do CTCP Đầu tư và Phát triển Thuận Lợi làm chủ đầu tư, dự án có 692 lô. Trong 657 lô đủ điều kiện chuyển nhượng, đã có 594 lô được cấp giấy chứng nhận, còn 63 lô chưa được cấp. Tổ Công tác thống nhất cấp giấy chứng nhận cho 63 lô còn lại.

Đối với Khu nhà ở Phương Trường An 6, xã Phước Hòa, do CTCP Tập đoàn Phương Trường An làm chủ đầu tư, dự án có 2.760 nền, trong đó 2.725 nền được chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho cá nhân tự xây dựng nhà ở.

Sở Xây dựng TPHCM đã xác nhận 2.725 nền có hạ tầng kỹ thuật đủ điều kiện chuyển nhượng. Tổ Công tác thống nhất cấp giấy chứng nhận cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định.