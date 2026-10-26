Khả quan vụ cá chính

Ngư dân cập cảng cá Thọ Quang (phường Sơn Trà) để bán hải sản cho tư thương. Ảnh: QUANG VIỆT

Đạt sản lượng cao

Ông Trương Xuân Tý, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, sản lượng khai thác hải sản 9 tháng năm 2026 ước đạt hơn 106 nghìn tấn (tăng 592 tấn so với cùng kỳ).

Xét theo nhóm sản phẩm khai thác biển, sản lượng cá đạt 82 nghìn tấn; tôm đạt 2.200 tấn; hải sản khác đạt 21.800 tấn. Hoạt động khai thác trên biển tiếp tục tập trung ở các nghề lưới rê tầng mặt, lưới rê tầng đáy, mành chụp, lưới vây, các nghề câu...

Câu mực khơi là một trong những nghề đánh bắt hải sản chủ lực của ngư dân Đà Nẵng.

Ông Ngô Văn Quang, Chi cục trưởng Chi cục Biển đảo và Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, trên địa bàn hiện có 57 tàu hành nghề câu mực khơi. Sản lượng mực bốc dỡ qua các cảng cá Tam Quang (xã Núi Thành), Thọ Quang (phường Sơn Trà) trong 9 tháng qua đạt hơn 2.717 tấn. Khai thác mực khơi đạt sản lượng trung bình 20-30 tấn/tàu/chuyến biển (từ 65-85 ngày).

Ngoài câu mực khơi, toàn thành phố còn 2 nghề chủ lực khác là lưới vây và lưới chụp. Thống kê của Chi cục Biển đảo và Thủy sản, thành phố hiện có 207 tàu hành nghề lưới vây khơi (gồm lưới vây ngày, lưới vây kết hợp ánh sáng), 59 tàu hành nghề lưới chụp. Sản lượng khai thác của các tàu lưới vây và lưới chụp từ đầu năm đến nay đạt cao hơn các năm trước 20-30%.

Tuy nhiên, trong các tháng của vụ cá chính, do ảnh hưởng của giá nhiên liệu nên chi phí của chuyến biển tăng lên. Mặt khác, giá thu mua hải sản không ổn định cũng gây ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế của ngư dân.

Chống IUU hiệu quả

Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, từ đầu năm đến nay, công tác quản lý nghề cá, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không đúng quy định (IUU), công tác chuyển đổi số trên địa bàn có những chuyển biến tích cực.

Cả 4.049 tàu cá có chiều dài từ 6m trở lên của thành phố đều đã được đăng ký, đánh dấu, cập nhật đầy đủ dữ liệu trên hệ thống Cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia Việt Nam (VNFishbase). Các tàu cá hoạt động tại vùng khơi (có chiều dài từ 15m trở lên) đều lắp đặt, vận hành ổn định thiết bị giám sát hành trình (VMS). Các biến động về hải trình, trạng thái xuất/nhập cảng cá của ngư dân sản xuất xa bờ đều được ngành thủy sản, biên phòng kiểm soát chặt chẽ qua hệ thống điện tử.

Ngư dân Lê Dõng (phường Sơn Trà, chủ tàu hành nghề câu) cho biết, thực hiện thủ tục xuất cảng trên điện thoại thông minh rất thuận tiện. Khi cập cảng sau chuyến biển, ông dễ dàng khai báo sản lượng khai thác qua điện thoại thông minh. Loài thủy sản nào, khai thác ở tọa độ nào, sản lượng bao nhiêu được ông nhập vào phần mềm truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử eCDT.

Ông Phạm Trung Thành, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Quản lý âu thuyền và cảng cá Đà Nẵng cho biết, từ đầu năm đến nay, ứng dụng công nghệ thông tin và phần mềm điện tử tại các cảng cá chỉ định (gồm cảng cá Thọ Quang và cảng cá Tam Quang) thực hiện thuận lợi, giúp minh bạch sản lượng bốc dỡ, kiểm soát tàu ra vào cảng và xác nhận nguồn gốc hải sản khai thác.

Thời gian tới, ngành chức năng sẽ đẩy nhanh tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân sử dụng các nền tảng số hóa như phần mềm khai thác điện tử, quét mã QR truy xuất nguồn gốc, đẩy mạnh tuyên truyền để ngư dân tiếp tục tự giác chấp hành các quy định. Khi áp dụng hệ thống truy xuất điện tử, nhiều tiện ích mang lại cho ngư dân cũng như ban quản lý các cảng cá. Quan trọng nhất là minh bạch được nguồn gốc hải sản sau khai thác, ngăn chặn tình trạng vi phạm IUU.

Ông Trương Xuân Tý thông tin, từ đầu vụ cá chính đến nay, ngành chức năng kiểm soát 100% tàu cá ra, vào các cảng cá; duy trì lực lượng chốt chặn 24/7 tại các cảng cá, trạm kiểm soát biên phòng, kiên quyết không cho phép tàu cá rời cảng khi chưa đủ điều kiện pháp lý, thiếu thiết bị giám sát hành trình hoặc thiết bị ngưng hoạt động.

Sở Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị Cục Thủy sản và Kiểm ngư (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) nâng cấp, kết nối chặt chẽ, đồng bộ dữ liệu giữa truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử (eCDT) với các phần mềm khác như dữ liệu nghề cá quốc gia (VNFishbase), hệ thống giám sát hành trình tàu cá, cơ sở dữ liệu xử phạt vi phạm hành chính, nhật ký điện tử để thuận tiện trong truy xuất dữ liệu cũng như thực hiện các thủ tục để quản lý nghề cá.